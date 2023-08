Elvis Costello: "La Alhambra tendrá una influencia importante en mi repertorio"

"Está perfectamente bien que el público sienta nostalgia por la música, pero, si el artista es nostálgico, obtendrá una respuesta muy negativa", explica el músico británico Elvis Costello sobre la actitud con que encara la gira europea que, a comienzos de septiembre, le llevará a Granada, Madrid y Barcelona. El tour europeo, que se iniciará el 28 de agosto en Roma, aterrizará en el Teatro del Generalife de Granada el próximo 2 de septiembre, proseguirá su periplo en el Teatro Lope de Vega de Madrid el día 4 y cerrará el 5 de septiembre la etapa española en el Palau de la Música Catalana de Barcelona.

La Alhambra

El músico lamentaba este viernes en una rueda de prensa on-line con periodistas de toda Europa la falta de "días libres en los que puede hacer otras cosas o visitar sitios", algo que normalmente no puede hacer porque va de concierto en concierto. En ese sentido, Costello ponía como ejemplo que la mañana posterior a su actuación en Granada marchará para Madrid pero al menos actuar en la Alhambra le permite también y también visitar un sitio importante.

El primer concierto del ciclo Mil y una noches tiene también otro matiz que lo hace especial: será el primero de la gira en el que tocará con el único acompañamiento del pianista Steve Nieve, músico habitual del londinense desde hace más de veinte años, porque en otros lugares como Italia compartirá escenario con más grupos. Eso convierte también en única la actuación granadina, que tendrá un playlist diferente. "La Alhambra tendrá una influencia importante en el repertorio de alguna manera", adelanta el músico inglés.

Costello informa que el show de los conciertos "tiene el mayor rango dinámico de todos", que será "diferente todas las noches porque no es el mismo set". "En el minuto que agregas la base y los drums, empiezas en un cierto volumen". "Podemos tocar muy quietos y podemos ser muy fuertes. Podemos ser muy ruidosos y crear caos. Las mismas cosas que buscas en un show de rock and roll", explica.

Costello, dice, mantendrá su máxima de "sentir la canción como algo que está sucediendo en el presente", lo que le llevará a aportar un nuevo estilo a clásicos como Alison o I want you en un repertorio compuesto por temas de todas sus etapas y en el que contará con . "Tengo tantas canciones...a veces es difícil elegir lo que hará la mejor combinación. Steve y yo tenemos probablemente más libertad que nunca porque no tenemos que pensar en arreglos con la banda", recuerda el artista, quien se siente agradecido porque haya canciones que llevan con él "desde el principio, desde hace 45 años, y es un tremendo cumplido para un compositor que el público quiera escucharlas".

Trayectoria

El cantante de 68 años, que termina una gira por EE.UU. con su grupo The Imposters -con el que a comienzos del pasado año publicó el álbum The Boy Named If- reconoce que "obviamente, en algunas de las canciones de rock and roll de ese álbum se puede echar en falta la contribución" de la banda en el directo, aunque resalta que "eso no significa que no sea interesante tocarlas de una manera diferente". Para ello, el artista se valdrá en algunos temas de una mesa de mezclas con la que introducirá elementos rítmicos y efectos de sonido, en ocasiones de manera aleatoria, a la vez que cantará para crear "un poco de tensión en lo inesperado": "Steve es muy bueno pensando, reaccionando y tocando. En respuesta a esto, estamos encontrando diferentes combinaciones de nuestros instrumentos", explica.

Asimismo, el cantante ha recordado que su penúltimo álbum de estudio, Hey Clockface, tiene "mucho material bueno" del que pueden "sacar provecho": fue este disco, publicado en 2020, el primero de los dos álbumes reversionados en otro idioma: de él nació, en 2021, La Face de Pendule à Coucou, un EP en el que artistas como Isabelle Adjani o Iggy Pop versionan en francés algunos de los temas originales. Tras él, llegaría, también en 2021, el turno de Spanish Model, versión en castellano del álbum This Year's Model, uno de sus más exitosos trabajos junto con The Attractions publicado en 1978, en el que participan, entre otros, Juanes, Luis Fonsi, Raquel Sofía, Fito Páez o Jorge Drexler.

"El gran placer de esas nuevas versiones fue escuchar la forma en que sonaban las palabras con la música en otro idioma, los sonidos del español", destaca sobre esta experiencia que le brindó nuevas amistades como la entablada con Drexler, con quien actuó en los Grammy Latinos de 2022, o la ya consolidada con Páez, con quien ha colaborado en la reedición de El amor después del amor. "Si se da la suerte de que tengan un día libre y quieran venir y cantar o simplemente venir al espectáculo, sería delicioso", asegura consciente de la difícil tarea de cuadrar agendas. No obstante, esta dificultad no ha evitado que, en sus paradas italianas, se acompañe de la cantante Carmen Consoli: "Estoy aprendiendo la letra de una o dos de sus canciones en italiano. Ella va a cantar en inglés y vamos a intentar cantar canciones del otro", adelanta.

En solitario

La gira como dúo de Costello y Nieve llega veinticuatro años después de que ambos emprendiesen, en 1999, su última gira en solitario hasta la fecha, Lonely World Tour: esta sucedió al lanzamiento el año anterior del álbum Painted From Memory, cuyas canciones coescritas por Costello y Burt Bacharach fueron recuperadas el pasado marzo en el recopilatorio The songs of Bacharach & Costello.

Pero lejano a esa nostalgia que no le gusta en el artista insiste en que la música "no era mejor antes", sino que era "diferente" porque se utilizaban "otros métodos". "Creo que es muy fácil de decir que todo estaba mejor en los antiguos días. No, no lo era. Era diferente. Y había tantos ladrones y villanos entonces como hay ahora. Y había tantas personas tratando de hacerlo tan bien como lo hacen ahora. Son sólo métodos diferentes", señala el cantante británico.

En este sentido, añade que la creación de discos "no es lo que más dinero da", ya que la "mejor manera de ganar dinero son los conciertos". Así, recalca que los artistas actuales "trabajan duro y a un ritmo diferente para planear sus tours alrededor de su nombre y los discos son secundarios para ellos". "Tienen un trabajo colaborativo y están constantemente a la vista y en las redes sociales. Eso no es necesariamente para mí, no soy tan fotogénico, así que no puedo ofrecer el contenido para ese tipo de presentación. Aún así, creo que los artistas de ahora encuentran su camino con el público de la mejor manera posible. Tienen que seguir y adaptar y utilizar cada innovación", asevera.

A su juicio, la industria de la música para las generaciones más jóvenes es "extremadamente complicada". "No sé si antes era más fácil o es más fácil ahora, incluso si tienes más herramientas como las redes sociales, pero es un momento de limbo muy extraño", afirma.

Su gira europea pasará también por países como Alemania, Noruega, Dinamarca, Francia o Bélgica, entre otros.