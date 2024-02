Enrique Arias: "Queríamos reflejar la vida en Granada esos días tan especiales del Festival de Tango"

Este viernes 2 de febrero, se presenta Mágico Astor, un documental de Enrique Arias en torno al mundo del tango. De hecho es el Festival de Tango y la Diputación de Granada quienes invitan a la proyección de esta visión tan personal de Enrique Arias sobre Astor Piazzola y toda esta cultura del tango. El documental forma parte de los actos previos del que será el 33 Festival Internacional de Tango de Granada en marzo y se proyectará en el Palacio de los Condes de Gabia el viernes 2 de febrero a las 20:00 horas. Aprovechamos para conversar con Enrique Arias y conocer algunas claves del trabajo que presenta.

¿Qué presenta el viernes?

El viernes presentamos un documental que se empezó a fraguar hace un par de años y que gira en torno a la figura de Astor Piazzola. Se llama Mágico Astor de unos 75 minutos y en él recreamos distintas entrevistas de artistas en su estancias en Granada durante ese Festival que se le dedicó, también se entrevista a Héctor Alterio a quien se homenajeó ese año, y que actuó en el Festival junto a Juan Esteban Quaqui con poemas de Horacio Ferrer y otros textos.

¿Cómo nace ese proyecto?

En un primer momento lo hablamos Tato Rebora, el director del Festival y yo. Yo conocía a Astor Piazzola pero no en profundidad, era un tema nuevo para mi y me atraía, pero lo que iba a ser un reportaje comenzó a crecer y la idea y las aportaciones de la gente de Curva Polar, Jaime Gallardo y demás fue creciendo hasta convertirse en un documental. Además, queríamos reflejar la vida en Granada esos días tan especiales del Festival de Tango, el ambiente de los artistas, lugares como la Tertulia, etc. Con esas ideas, fue creciendo el proyecto, también con incorporar la aportación de figuras tan importante para el Festival como Morente, que fue una figura tan innovadora y revolucionaria, y el propio Piazzola.

¿Cómo ha sido el proceso?

Ha sido largo, de dos años, hemos grabado escenificaciones, entrevistas, queríamos sí o sí tener a la figura de Héctor Alterio, los músicos, la Tertulia, y se ha sido todo un proceso hecho sin prisa pero sin pausa.

¿Cuál es su relación con el Tango?

Es curioso porque ha empezado con esta historia. Tato me ha ayudado mucho, yo venía y de hecho me muevo más en la música underground y el rock and roll, pero este trabajo me ha acercado mucho a esta música y le voy cogiendo el tranquillo.

¿En qué momento creativo se encuentra?

Mi trabajo como profesor de Realización y Jefe de Estudios de Curva Polar lo compagino con proyectos míos de producción, con eventos en directo, un proyecto en EEUU con música de raíz americana, y siempre muy relacionado con la música. Desde hace 12 años estoy con unos compañeros como Paco Burgos o Elías Martín y creamos el Transistor Granada, con grabación de conciertos de todo tipo. Nos dedicamos más a la música rock y underground, llevamos con la página del Transistor desde 2012 y ya rondamos los 300 reportajes, cubrimos conciertos, entrevistas y por ahí seguimos, con la música a tope!

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

Terminando un DVD que grabamos a la banda punk Manifa que grabamos en Bilbao, en el Café Antxoki, y ahora con el documental que tenemos pensado y que antes comenté de Estados Unidos y la escena underground.