Éxito rotundo de la Ficzone en Granada: sus seguidores ya reclaman una nueva edición

Miles de amantes de la animación, el manga, los videojuegos y juegos de mesa se citan han dado cita este fin de semana en una nueva edición de Ficzone en Armilla, considerado el mayor evento de culturas jóvenes del Sur de España y que para la jornada del pasado sábado agotó todas las entradas.

Las calles de Granada se han llenado de jóvenes, adultos y pequeños vestidos en representación de sus personajes favoritos de camino a este evento. "Es una suerte que se haga esto en mi ciudad, es un día en el que solo queremos divertirnos y conocer gente", cuenta una joven de 22 años a este periódico.

La cita alcanzó su undécima edición en la Feria de Muestras de Armilla y se organizó junto a Granada Gaming y Meeple Factory, una fusión de cómic, animación, cine, "e-Sports" y tecnología y que reunió una programación internacional en la que además se combinan cosplay o K-Pop.

"Nos llaman frikis, pero ¿y qué? Sí, lo somos pero todo el mundo es friki en algo. Significa que hay un tema que contempla este mundo que te apasiona, creo sinceramente que no hay nada más bonito", relata un chico que no superaba los 19 años.

La unión de estas tres citas ofreció el año pasado 30.000 entradas, cifra que en principio parece haberse superado este año alcanzando los 40.000 asistentes en total, después de que también se haya agotado el cupo de inscripciones en el campeonato de Smash Bros U y el de Pokemon VGC.

Talleres, actividades, encuentros y actuaciones para los amantes del cómic, el cine, la cultura japonesa, el Kpop, los videojuegos y los juegos de mesa formaron parte de la programación prevista, en la que se incluyó el I Concurso de Diseño de Personajes de Andalucía.

"Este año es la primera vez que vengo, el año pasado me quedé con todas las ganas pero fue imposible. Ha sido brutal, en serio, no tengo palabras. He conocido a muchísima gente con mis mismo intereses, estoy deseando volver el año que viene", explica otro joven.

Los granadinos ya esperan con ansias el 2024 para poder volver a vivir este evento que tanta alegría aporta a la ciudad. No solo los locales desean esto, sino que mucha gente de otras ciudades de Andalucía e incluso de otras comunidades han disfrutado de la Ficzone, un evento más que popular.

Entre los invitados nacionales e internacionales de esta edición destaca Graham McTavish, conocido por interpretar a Dougal MacKenzie en la exitosa serie Outlander, basada en las novelas de Diana Gabaldon, y por su papel como Dwalin en las películas de El Hobbit.

El actor, que también ha tenido papeles destacados en series como 24, Lost o Lucifer, forma parte de la nueva serie de HBO La Casa del Dragón, la precuela de Juego de Tronos en la que interpreta a Harrold Westerling.

En el plano musical se incluyeron los conciertos del cantante y bailarín coreano Suhwan Choi y de la japonesa Nana Kitade, que está de gira por Europa y la ciudad de la Alhambra es su única parada en España.

Desde Japón también viajó el director Hirokazu Hanai, que abordó sus proyectos presentes y futuros, mientras la francesa Mads, francesa especializada en armaduras representó al sector cosplayer.

Ficzone recordó con una exposición al recientemente fallecido dibujante español Carlos Pacheco, autor referente en editoriales como Marvel o DC.

El público gamer pudo disfrutar de un pabellón con más de 200 puestos de juegos y torneos, además de contar con parada del Circuito Tormenta de League of Legends y Valorant y ver a referentes en el streaming como Yuste, ElviraYuki, Moyorz o Kuentin.