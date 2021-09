Una Feria del Libro sobre Medio Ambiente y para todos los públicos

El próximo 1 de octubre la Feria del Libro regresará a Granada después de un año con una edición primero trasladada al otoño de 2020 y luego prácticamente diluida por las medidas sanitarias impuestas para controlar la pandemia. Una cita tan difuminada que originó tensiones con su anterior responsable, Nani Castañeda, que finalmente dejó el testigo de la organización con unos planes que este verano recogió un nuevo equipo director formado por la editorial Esdrújula y la empresa de gestión de actividades Opencultura. La nueva dirección toma el testigo con el tema que ya anunció su antecesor: Sostenibilidad, Medio Ambiente y Ecología. Ese es el eje sobre el que girará buena parte de las actividades que se desarrollarán hasta el próximo día 10 de octubre. Científicos y divulgadores de diversas instituciones de la ciudad (UGR, IAA-CSIC, Diputación) darán su opinión sobre temas tan variados como la Vega, el cambio climático, los plásticos, el reciclaje…

Esta serie de charlas se celebrarán esencialmente en el Cuarto Real de Santo Domingo y forman, junto con una serie de talleres y mesas redondas convocadas por entidades ciudadanas, una “línea verde” en palabras de sus organizadores que recorrerá el corazón de la Feria.

A tono con esta temática, la Diputación de Granada participará nuevamente con la edición de la obra El sentimiento de la naturaleza en las sociedades modernas, de Elisée Reclus. Inédita hasta la fecha en español y traducida para la ocasión por Patrick Levy, fue publicada en su primera edición por la Revue des deux mondes.

En total, en los 9 días de Feria el público podrá disfrutar de 300 actos que se concentrarán en su entorno habitual, en la Carrera de la Virgen. Allí, después de 866 días de ausencia, 65 casetas volverán a darse cita con los lectores en un espacio flanqueado por dos centros neurálgicos: el Espacio Fundación Caja Rural, en la Fuente de las Batallas; y el Espacio Joven del Humilladero.

Sin embargo las actividades se extenderán también por muchas de las sedes de las entidades que colaboran en la gran cita de Granada con los libros. Desde el mencionado Cuarto Real de Santo Domingo al Centro Federico García Lorca, el Parque de las Ciencias, la Biblioteca Provincial o la del Salón, que suma un nuevo espacio al aire libre.

Justo al lado, en el Quiosco de la Música, el día 1 a las 19:00 horas se abrirá la Feria con el tradicional pregón, que este año ofrecerá un granadino, Luis García Montero, en calidad de poeta, narrador, catedrático de Literatura Española de la UGR y director del Instituto Cervantes. Una cita que también contará con la presencia de la autora del cartel, Eva vázquez, ilustradora especializada en prensa editorial que ha colaborado en medios internacionales como The New York Times o The Whashington Post.

Si bien el tema de esta edición será la Ecología, el pregón y la persona elegida para el mismo sirven de estandarte de lo que es el segundo aspecto fundamental: las actividades de ámbito literario, centradas en las presentaciones de libros y mesas redondas. En la nómina de autores que firmarán ejemplares en la caseta oficial destacan nombres s como Lorenzo Silva, llu Ros, Antonio Lucas, Fernando J. Múñez, Elisa Victoria, Juan Madrid, Javier Sierra, Ana Rosetti, Mercedes Monmany, Antonio Soler, Raquel Lanseros, Jorge Fernández Bustos, Miguel Pasquau o Gerardo Rodríguez Salas, que se encontrarán con sus lectores en el ámbito de la Feria gracias a la colaboración de diversas entidades de Granada y Andalucía, así como el Centro Andaluz de las Letras, Granada Literatura Unesco y el Instituto Cervantes.

Y, por supuesto, muchos nombres de autores granadinos o estrechamente ligados a la ciudad, como el de Andrés Cárdenas, Ángel Olgoso, Ángeles Mora, Arco, Francisco Acuyo, Ioana Gruia, José María Pérez Zúñiga, Juan Andrés García Román, Manuel Mateo, Miguel Ruiz de Almodóvar o Nieves Chillón.

El tercer aspecto fundamental es la especial atención al público de todas las edades, desde niños a adultos, y sobre los más jóvenes. Para ello se ha dotado a la Feria de las herramientas y modos de comunicación cultural de este sector de edad. Y por esto también en la programación de este año se insiste en aspectos netamente propios de las generaciones, como la inclusión de de booktubers, el freestyle y se incorpora la activación de dos concursos preferentes de estos géneros. Una oferta juvenil ideada para vincularse con la realidad actual de los jóvenes donde el libro es un elemento más en los proyectos de transmedialidad. En este sentido, se contará con la presencia de autores como Blue Jeans, o los creadores de Anna Kadabra.

Durante la rueda de prensa del programa de este año que se ofreció este lunes en el Patio del Ayuntamiento, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, mostró su satisfacción porque “esta 39 edición de la Feria del Libro no sólo hace que Granada se reactive en torno a la cultura, sino que constituye también un elemento fundamental de reactivación económica”.El regidor valoró también que se genere “un espacio de reflexión en torno al medio ambiente, sobre todo en una ciudad que tiene entre sus principales retos la mejora de la calidad del aire”.

Por su parte el delegado de Cultura, Antonio Granados, hizo hincapié en el esfuerzo económico que este año realiza la Junta para permitir la realización de una Feria, que es de todos y para todos con un extenso y variado programa de calidad.