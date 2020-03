La marcha de Pablo Heras-Casado hace tres meses suponía un duro golpe para el Festival de Música y Danza de Granada. El artista rescindía su contrato de cinco años después de dos ediciones alegando "razones estrictamente personales". El gestor musical Antonio Moral era elegido como sustituto para coger las riendas de la cita cultural. Esta tarde, durante la presentación de la 69 edición del Festival, Moral se metió en el bolsillo al público. Lo hizo con un discurso conciliador, entusiasta, lleno de chanzas y alusiones a la bella ciudad. El exdirector del Teatro Real decidió, al inicio de su intervención, nombrar uno por uno a su equipo. "Somos nueve mujeres y dos hombres. No hay problema con las cuotas", dijo entre risas.

Coincidiendo con el 70 aniversario del Festival, "sería deseable que en 2021 éste tenga una forma jurídica actualizada en forma de fundación que nos permita, entre otras cosas, que nuestros patrocinadores puedan beneficiarse de las deducciones fiscales", señaló Moral en referencia a la transformación del festival en fundación. "Desde aquí animo al ministro a que por fin salga esa ley de mecenazgo que tanto necesitamos. Si lo consigues pasarás a la historia", le espetó el gestor antes de dar las gracias a "todos los directores y todas las personas que se han empeñado en que este festival sea un referente internacional".

Moral declaró su amor incondicional a la ciudad: "No me había pasado nunca. En apenas dos meses trabajando aquí ya me he hecho del Albaicín. Vivo en el Albaicín. Me he hecho del Granada. Estoy encantado. Es un placer vivir en esta ciudad. Abro la ventana y veo la Alhambra. Nunca te cansas de verla porque cada día se presenta con una cara distinta", reconoció emocionado. Tras la crisis de Heras-Casado, el gestor no tuvo problema en asumir la dirección como suya para lo bueno y para lo malo: "Lo único que he hecho junto con mi equipo es dar unos toques para que esta producción se pudiera servir caliente y en su punto, que es lo que ha sucedido".

Beethoven, pilar fundamental

El Festival rendirá homenaje en su 69 edición a Beethoven, "uno de los compositores más celebrados en la historia de la música", en palabras de Moral, con motivo del 250 aniversario de su nacimiento. Miguel Ituarte, Juan Carlos Garvayo, Javier Negrín, Eduardo Fernández y Enriqueta Somarriba afrontarán su integral sinfónica en las versiones para piano que hizo Liszt; el Cuarteto Casals mostrará su evolución como maestro del cuarteto de cuerda; y Adolfo Gutiérrez Arenas ofrecerá su integral de Sonatas para violonchelo.

La efeméride impregnará también el universo de la danza. El Malandain Ballet Biarritz llevará a escena su reciente estreno de La Pastorale, que toma su título de la Sinfonía núm. 6, curiosamente la primera del compositor que sonó en la Alhambra allá por 1888. Otro de los grandes números correrá a cargo de los los prestigiosos Ballets de Monte-Carlo con Jean-Christophe Maillot al frente y su versión de La fierecilla domada de Shakespeare sobe música de Shostakovich.

Completan el apartado el Aalto Ballett de Essen ofrecerá un clásico entre los clásicos, La bella durmiente de Chaikovski; y Antonio Najarro que volverá con su propia compañía para presentar Alento, uno de los trabajos coreográficos que creó para el Ballet Nacional cargado de ritmo y con una nueva visión de la danza clásico española.

Un colofón dorado

El pianista ruso Grigory Sokolov deleitará al público con un exclusivo concierto con piezas de Mozart y de Schumann en la inauguración, prevista para el 25 de junio en el auditorio Manuel de Falla. Josep Pons pondrá el broche de oro al Festival el 12 de julio en el Palacio de Carlos V. El maestro dirigirá a la Orquesta Nacional de España, que interpretará la Octava de Mahler -conocida como Sinfonía de los mil- acompañada del Coro Nacional de España; el Orfeón Donostiarra; el Orfeón Pamplonés; el Coro infantil Elena Peinado; y varios solistas de prestigio internacional.

"Vamos a poner en ristra las dos sinfonías que más gente concita. La de Sinfonía de los mil, en la que habrá 400 personas en escena. Y la Novena participativa (9 y 10 de julio) con 300 -la interpretará la OCG-. Es perfecto para el virus que tenemos ahora. No puede haber grandes masas. Espero que la Universidad de Granada encuentre la vacuna que tanto nos está complicado la vida", recordó el director aludiendo al coronavirus.

El ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, aseguró en su primer acto público en Andalucía que la cultura debe ser "espacio de concordia y de valores", y destacó la "excelencia y dedicación" de un festival con "resonancia internacional" y una programación cada vez más abierta al mundo. Rodríguez Uribes definió al certamen como una de las citas "más relevantes y longevas" del calendario de festivales y recordó que figuras como Lorca y Falla estuvieron en sus orígenes.

El quinto centenario de la primera vuelta al mundo será recordado en un estreno de la Accademia del Piacere, Gugurumbé, espectáculo dirigido por Fahmi Alqhai y por Antonio Ruz. Entre los solistas, estarán la cantante Rocio Márquez, la soprano Nuria Rial, la bailaora Mónica Iglesias y la bailarina Ellavled Alcano. Además, la mezzosoprano estadounidense Joyce DiDonato visitará por primera vez el Festival.