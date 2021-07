Arranca una nueva edición del Festival Internacional de Jazz en la Costa

Almuñécar, se convierte en el mes de julio en una cita obligada para los aficionados al jazz, que desde distintas geografías acuden a la milenaria ciudad atraídos por uno de los eventos jazzísticos más veteranos de la Europa meridional organizado por la Diputación de Granada y el Ayuntamiento de Almuñécar: Jazz en la Costa.

El Festival ha demostrado su madurez y prestigio a lo largo de estos treinta y cuatro años, gracias a un público fiel que agota siempre las localidades y a una programación sugerente, llena de memorables conciertos.

Pero también, Jazz en la costa resulta especialmente atractivo por la belleza de la vegetación tropical, el azul del Mediterráneo y el legado histórico de la ciudad de Almuñécar y, por el privilegio de escuchar buena música en un entorno paradisíaco, abierto y diáfano: el Parque del Majuelo, que flanqueado por antiguas ruinas fenicias y custodiado por el Castillo de San Miguel, lo convierten en un escenario único.

Grandes leyendas y nuevos valores

En esta edición, Jazz en la Costa, rinde homenaje a músicos que han sido protagonistas de legendarias grabaciones y conciertos y forman parte imprescindible de la historia del jazz.

Abrirá el Festival uno de los artistas más relevantes de la historia de la música en España, Santiago Auserón. Creador de Radio Futura, a lo largo de los años se ha forjado una carrera llena de éxitos que culmina con Juan Perro, un proyecto musical que da nombre a una banda de músicos que provienen de la escuela del jazz. En 2003 actuó en Jazz en la Costa con la Fábrica de Tonadas, formación que reunía a destacados músicos de jazz: Jorge Pardo, Chano Domínguez, Marc Miralta, Jordi Bonell y Javier Colina, con un concierto sensacional que aún perdura en la memoria de muchos aficionados. Esta vez vuelve como Juan Perro para presentar una compilación de doce composiciones con influjos panamericanos vistos desde el extremo sur de Europa: Cantos de ultramar. Martes, 20 de julio.

Su firma fue la que inauguró el Boulevard del Jazz en el Majuelo y recibió la Medalla de Oro del Festival en 2012. El nombre de Kenny Barron está unido al cuarteto estelar de uno de los grandes estilistas del bebop: el gran Dizzy Gillespie pero también a maestros como Freddie Hubbard, James Moody, Lou Donaldson, Roy Haynes o Ron Carter, y especialmente a un saxofonista vinculado con Almuñécar, ciudad donde residió una larga temporada y con quien formó uno de los mejores bandas de la historia del jazz: Stan Getz.

Barron ha formado una especial banda estelar para esta ocasión, con maestros de maestros: el gran batería Johnathan Blake, el vibrafonista Steve Nelson y el contrabajista Peter Washinton. Miércoles, 21.

Actriz, compositora y vocalista, Cyrille Aymèe ha ganado innumerables distinciones, entre los que destacan el Concurso Vocal Internacional de Jazz de Montreux y el Concurso International de Jazz Vocal Sarah Vaughan. El Wall Street Journal la reconoce como “Una de las cantantes de jazz más prometedoras de su generación” y el New York Times la aclama como “Una estrella triunfante en la galaxia de las cantantes de jazz.

Cyrille se ha labrado fama y prestigio no solo por su aterciopelada voz, sino por una particular interpretación del jazz y el swing y por su maestría en abordar todo tipo de géneros. Uno de los temas de su más reciente álbum Move On (2019) ha sido nominado a un premio Grammy. Su más reciente disco es I’ll be seeing you. Jueves, 22.

Richard Bona es uno de los artistas que mejor ha sabido fusionar los sonidos y tradiciones musicales de su África natal, la influencia europea, el jazz o la música cubana. Ha sido señalado como el más genuino seguidor del Pastorius y ante él se han rendido estrellas tan diversas como Salif Keita, Manu Dibango, Paul Simon, Chucho Valdés, George Benson, Pat Metheny, Herbie Hancock, Brandford Marsalis o Mike Stern. El pianista cubano Alfredo Rodríguez ha dibujado una arrolladora trayectoria musical llena de éxitos, siendo reclamado por luminarias como Wayne Shorter, Herbie Hancock y especialmente por su mentor Quince Jones. La propuesta de ambos es un sugerente viaje musical cargado de ritmo y belleza, de Cuba a África. Viernes 23.

La poesía y lirismo particular que Brad Mehldau expresa en sus interpretaciones y composiciones, lo convierten un pianista único, con voz propia, lejos de cualquier comparación con otros grandes pianistas del jazz actual. Porque lo mismo domina con elegancia silencios, que rinde homenaje a sus admirados Beatles o hace guiños a la más pura tradición jazzística y clásica.

El trío que forma con dos grandes talentos del jazz actual es de los más longevos, premiados y fructíferos: el contrabajista Larry Grenadier ha compartido escenario con Stan Getz, Joe Henderson o Pat Metheny, y el batería Jeff Ballard que ha colaborado con Bobby Hutcherson, Lou Donaldson o Chick Corea. Sábado, 24.

David Murray se ha consolidado como uno de los mejores saxofonistas de su generación. Prolífico en registros, cuenta con más de 150 discos, fue miembro fundador del World Saxophone Quartet, grupo con el que actuó en el Festival de Jazz en la Costa. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, entre los que destacan Grammys y varios documentales sobre su vida.

Además de sus formidables compañeros: el contrabajista Brad Jones y el batería Hamid Drake. David Murray estará acompañado por Marta Sánchez, pianista y compositora madrileña, afincada en Nueva York, que posee un estilo musical original que le ha valido el reconocimiento y respeto de revistas como DownBeat, All About Jazz o The New York Times. Marta ha compuesto premiadas bandas sonoras, ha tocado en festivales de jazz tan prestigiosos omo el North Sea Jazz Festival o el Winter Jazz Festival de Nueva York y en clubes legendarios como el Blue Note o el Birdland.

Un cierre de lujo para la 34 edición de Jazz en la Costa.