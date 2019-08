La nueva familia de Gabriel H. Walta

Una docena de niños miran al horizonte a bordo de la nave USS Montgomery en la primera imagen del reportaje. Es la 'nueva familia' en la que Gabriel Hernández Walta ha estado trabajando durante año y medio para su próximo tebeo. El dibujante melillense afincado en Granada ilustra la historia de esta pequeña tripulación en Sentient (Tko Studios), un ambicioso cómic de ciencia ficción con guión de Jeff Lemire que llegará al mercado estadounidense este mismo año.

"Me puse en contacto con Jeff cuando aún estaba trabajando con Marvel. Le comenté que me gustaba su trabajo. Él me animó a hacer algo juntos. Me mandó la historia y cuando avanzó la cosa, me dijo que tenía editor", relata Walta. Conocido por su trabajo como guionista en DC y en series como Black Hammer, Lemire está considerado uno de los mejores guionistas del cómic norteamericano. "El tema de la familia aparece bastante en sus tebeos. La mayoría de las veces tiene que ver con la ausencia de ésta. Es un asunto que le preocupa mucho", explica.

Sentient cuenta la historia de la tripulación de la nave USS Montgomery en el espacio. "Se ambienta en un futuro bastante cercano, en 2105. La tierra se vuelve inhabitable -una de las premisas canónicas de la ciencia ficción- y construyen naves para transportar las familias a colonias en nuevos planetas", precisa. La peculiaridad de la ficción radica en que un sistema de inteligencia artificial llamado Valerie se hace cargo de los jóvenes pasajeros cuando todos los adultos mueren.

La IA hará de padre y madre de esta docena de chiquillos durante las cinco entregas de esta mini serie. ¿Se dará una visión negativa o positiva del dispositivo inteligente encargado de cuidar de los 12 niños? "Un imprevisto al principio del tebeo hace que la personalidad del ordenador sea aún más elástica, y no sigue los protocolos. La IA es toda la nave. Ni siquiera hay una figura humanoide que la represente. Hacemos hincapié en la humanidad de la máquina, mucho más que en La Visión -serie ilustrada por Walta con guión de Tom King ganadora de varios Premios Eisner-. Es bastante más cariñosa", cuenta entre risas.

¿Qué es lo que más le atrae de este cómic? "En relación con mis series abiertas de los superhéroes -La Visión, Doctor Extraño, Vengadores Indignados-, ésta es una historia que empieza y termina, lo cual es un aliciente. Empezar un tebeo sabiendo cómo termina te cambia completamente", admite. Además, Walta prefiere dibujar "la pequeña historia de una familia como la de Sentient a la de los 100 superhéroes que hay en el universo; en concreto en ciencia ficción siempre me ha atraído más alumbrar una historia así que una batalla al estilo Dune". Por último, "el hecho de crear un mundo que no existía hasta que lo dibujé yo también suponía un acicate; estaba deseando dibujarla", concluye.

¿Se ha encariñado con alguno de los personajes? "Los protagonistas son los niños de más edad de esta tripulación. Dos de ellos, bebés, no interactúan apenas. He intentado que todos tuvieran su personalidad. Jeff me daba claves de cada uno. Me he encariñado del grupo. Incluso de la propia nave. He estado un año y medio dibujándolos. Cuando estás tanto tiempo con una historia vives con esos personajes", reconoce el dibujante, que señala que los niños "no son tan aventureros como la panda de Los Goonies".

Entre las próximas metas de Walta está sacar un tebeo con un guión suyo. "Tengo varias cosas hechas. Me da mucho respeto empezar como guionista porque no tengo experiencia en ese campo. Mi plan, por ahora, es un paso intermedio, es decir, hacer un proyecto completamente mío con un guionista", declara. De su nuevo proyecto, el artista no puede hablar demasiado: "Ya he empezado. Es una mini serie. Se centra en un personaje concreto. También tiene ese carácter digamos doméstico de Sentient. Si es seguro que se publique en España", adelanta.

El dibujante, acostumbrado a trabajar para el mercado estadounidense, cree que "cada vez hay más interés por el cómic europeo y español". Pone de ejemplo a Paco Roca, que recibió en julio un premio en la Comic-Con de San Diego por su trayectoria. "Ellos no hacen distinción. Son ultracapitalistas, pero creen en el sueño americano. A mí no me han preguntado nunca si soy español o si tengo el título de Bellas Artes. No tienen una idea geográfica del talento, sólo piensan en el individuo", afirma.

Paul Bettany, fan de 'La Visión'

La Visión no sólo le ha dado alegrías y premios, sino también anécdotas. "Tengo constancia de que al actor Paul Bettany, que hizo de Visión en Avengers: Age of Ultron, le gusta nuestro tebeo, y en algún momento nos lo ha comentado personalmente. Kevin Feige en su día le dio nuestro tebeo y le mando leérselo para prepararse el personaje", cuenta entusiasmado.

Respecto a su profesión, dice, "la gente tiende a separar la labor del dibujante de cómic de la del guionista, cuando en realidad uno transmite emociones con las palabras y el otro con dibujos. Mi principal interés es contar historias, no dibujar coches, caballos o árboles".