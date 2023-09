La noche aciaga de la música en Granada: cancelan el concierto de Elvis Costello por la lluvia

Las previsiones finalmente se cumplieron y los incondicionales que han ido a ver el concierto de Elvis Costello han visto como la lluvia truncaba sus planes. El británico salía al escenario para dar inicio al ciclo 1001 – Músicas CaixaBank en el Teatro Generalife, y tras unas cuantas canciones, la lluvia hizo acto de presencia.

En un primer momento cortaron las luces y se paralizó el espectáculo durante varios minutos. La organización colocó una carpa sobre el escenario para que se resguardase el músico acompañado de su inseparable pianista Steve Nieve y seguir con el espectáculo, incluso, Costello interpretó alguna canción, paraguas en mano, sobre el escenario. Tras esperar un tiempo prudencial y comprobar que el pronóstico del tiempo no iba a mejorar, finalmente la organización ha optado por cancelar el concierto.

Costello llegaba a Granada tras una exitosa gira por el norte de América en junio y julio. El pasado lunes comenzó en Roma su tour europeo y en la ciudad de la Alhambra ofrecía el primero de los tres únicos conciertos que previstos este año en España, junto a Madrid y Barcelona. Al escenario se ha subido junto a su inseparable pianista Steve Nieve, con quien suma muchos años de colaboración conjunta, y con 69 años recién cumplidos, ocasión que aprovechó el pasado 25 de agosto para ofrecer una rueda de prensa mundial en la que afirmó que "la Alhambra es un lugar extraordinario, un monumento de gran renombre, en el que solo muy de vez en cuando puedes tener la ocasión de tocar", además de anunciar que el de Granada iba a ser el primer concierto completo de su actual gira. "Parte del repertorio estará influido por el recinto. Es imposible que no te afecte”, aseguró el cantante londinense.

Elvis Costello se convirtió en la gran esperanza de la nueva ola británica gracias a su primer disco, My aim is true en 1977, pero su triunfo definitivo fue en 1979 con Armed Forces. Sus primeros cinco trabajos son considerados los más notables de su carrera. Es el compositor y letrista de más de 600 títulos, y ha colaborado con grandes estrellas de la música como Paul McCartney, con quien escribió quince canciones, y ha conseguido todo tipo de reconocimientos, como dos premios Grammy o un BAFTA, así como ser miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll o galardonado con la Orden del Imperio Británico por su trayectoria. Su colaboración más habitual, y una de las más exitosas ha sido con Burt Bacharach, fallecido en febrero de este año.

Este no es el único concierto que se ha visto afectado por la lluvia. El Festival Nacional de Cante Flamenco de Ogíjares también ha tenido que ser cancelado por las inclemencias meteorológicas. La organización ha esperado hasta el último momento para tomar la decisión de cancelarlo.