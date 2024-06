Granada se corona como capital musical : La Plazuela y OT encienden la noche del sábado

Granada vive en el verano, especialmente en junio, su gran apoteosis musical. El fin de semana de los días 7-8 y 9 reunía el estreno de la mayor cita cultural de la ciudad, el Festival de Música y Danza de Granada; el concierto-homenaje con motivo del 80 cumpleaños de Miguel Ríos para el que el rockero granadino acompañado por algunos de los grandes hitos de la historia de la música local; y el doble concierto llenando Los Cármenes de la nueva estrella salida de estas tierras: Saiko. Este sábado no se ha quedado atrás y con una oferta igual de ecléctica porque se ha convertido este fin de semana en el epicentro musical de Andalucía, acogiendo a miles seguidores ansiosos de emociones y dispuestos a disfrutar.

La Plazuela

Los granadinos llegaban además arropados por sus flamantes distinciones en la gala de los I Premios de la Academia de la Música de España, celebrados este lunes. Con 42 categorías en reparto, salieron con las manos llenas con cuatro premios que dedicaron a su tierra, a Granada, y a Andalucía. "Porque nos ha tocado la mejor herencia del mundo, que nos ha inspirado para hacer este disco", decían ante el triunfo de su Roneo funk club y en defensa de la fusión. Y este sábado la ciudad les devolvió el cumplido.

Al caer la tarde, el amplio colectivo de admiradores de La Plazuela comenzaron a congregarse en la histórica Plaza de Toros de Granada. Este icónico escenario, conocido por su arquitectura y su atmósfera mágica, se preparaba para recibir a una banda que ha sabido fusionar a la perfección el flamenco con ritmos modernos. Los creadores de Tangos de la Copera o Realejo Beach, con su estilo único, han ganado una legión de incondicionales apasionados, y el sábado jugando en casa no sería una excepción.

La espera valió la pena cuando el escenario cobró vida con los primeros acordes de La Plazuela. El público, de todas las edades, se dejó llevar por las melodías hipnotizantes y las letras que evocan historias cotidianas con un toque poético. La noche avanzó entre palmas, guitarras y una conexión palpable entre la banda y sus fans. Los temas clásicos del grupo fueron coreados con fervor, creando una atmósfera íntima y festivalera a la vez.

La Plaza de Toros, con su capacidad para 12.000 personas, ha vuelto a consolidar a los granadinos como una de las bandas emergentes más importantes del panorama musical español.

Operación Triunfo

Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, el Cortijo Conde se vestía de gala para recibir la esperada Gira de Operación Triunfo. Este evento llegó a Granada con la promesa de una noche llena de talento. Los concursantes más queridos de la última edición del popular programa de televisión se presentaron ante un público entusiasta y expectante. Tras pasar por ciudades como Barcelona, Fuengirola, Murcia o Bilbao, llegaba a Granada junto a sus tres vecinos de la provincia: Violeta Hódar, Paul Thin y Denna.

Había mucha expectación para que sonara sus temas clásicos Blue Lights (Violeta), Dragón (Denna) o When The Party's Over (Paul Thin), pero también Slomo (Ruslana), Alors On Danse (Martin) o Mia (Chiara Oliver), entre otras. ofrecía la oportunde conseguir entradas dobles para asistir a la cita de Granada. E

Con el patrocinio Finetwork, compañía española de fibra y móvil, como patrocinador principal de la gira, el concierto ofreció una producción cuidada de luces, efectos visuales y una banda en vivo que acompañó a los jóvenes artistas. Cada uno de los artistas tuvieron su momento para brillar, interpretando tanto éxitos propios como versiones de grandes clásicos. La energía del escenario se transmitió al público, que no dejó de cantar y bailar durante todo el evento. Además, las actuaciones de los finalistas demostraron por qué llegaron tan lejos en la competición. La interacción entre los artistas y el público fue constante, creando un ambiente de complicidad y celebración.

El Cortijo Conde, con su capacidad para 15.000 personas, evidenció el cariño y la admiración que el público granadino siente por los participantes de Operación Triunfo.

Granada, Capital Musical

Así, este sábado, mientras la Compañía Nacional de Danza ofrecía su coreografía en el Generalife y Rogelio Gil Fernández también arrancaba su concierto de piano en el Auditorio de la Fundación Caja Rural, Granada no solo fue testigo de estos otros dos grandes conciertos sino que también se reafirmó como una ciudad con una rica tradición musical y una capacidad única para acoger eventos de gran magnitud. La diversidad de estilos, desde el flamenco moderno de La Plazuela hasta el pop vibrante de Operación Triunfo pasando por lo clásico, demuestran que la música es un lenguaje universal y que Granada tiene las mimbres para Capitalidad Cultural 2031 situada ya en el mapa como una de las grandes capitales musicales de España.