¿Quieres ver en directo a Violeta Hódar, Paul Thin y Denna en el concierto de OT 23 de Granada?

La gira de Operación Triunfo 2023 continúa danzando por la geografía española para que los seguidores del formato puedan ver interpretar en directo a sus artistas favoritos con una selección de algunas de las grandes canciones que interpretaron dentro de la academia. Conciertos que tras pasar por ciudades como Barcelona, Fuengirola, Murcia o Bilbao, hace escala esta semana en Granada junto a sus tres vecinos de la provincia -Violeta Hódar, Paul Thin y Denna-.

El próximo 15 de junio en el Cortijo del Conde sonarán 'Blue Lights' (Violeta), 'Dragón' (Denna) o 'When The Party's Over' (Paul Thin), pero también 'Slomo' (Ruslana), 'Alors On Danse' (Martin) o 'Mia' (Chiara Oliver), entre otras. Aún quedan entradas disponibles, pero Finetwork, compañía española de fibra y móvil, como patrocinador principal de la gira, ofrece la oportunidad de conseguir entradas dobles para asistir a la cita de Granada. El concurso, que realizan a través de sus redes sociales, está disponible hasta el miércoles 12 de junio, cuando anunciarán a los ganadores a las 12 horas.

Además, la operadora publica contenidos inéditos y entrevistas exclusivas en sus redes sociales a los participantes de Operación Triunfo. A través de estos canales, los seguidores de los artistas tienen acceso a todo el material, que ya acumula más de 8 millones de impresiones. Vídeos como los de cada uno de los conciertos que ya han tenido lugar desde que comenzó la gira el pasado 27 de abril en Bilbao. Además, los fans han descubierto el lado más personal de algunos de los artistas y han podido recibir una masterclass de pronunciación de Mamen Márquez, la profesora de técnica vocal de la academia.

Sin ir más lejos, Violeta, Paul y Denna confiesan, entre otras cosas, cuáles son sus contactos más famosos en Whatsapp. Así, Violeta cuenta que ya ha hablado con Rosalía; Paul, que tiene el número del famoso streamer Ibai; y Denna, que ya ha entrado de lleno en el mundo musical con los teléfonos de artistas de la talla de Lola Índigo o Juan Magán.

Tras el éxito que ha despertado la última edición del programa y, con la idea de que "no hay nada más de aquí que ser fan de OT", Finetwork continúa fiel a su posicionamiento de ofrecer conexiones "muy de aquí". De esta forma, la compañía con sede en Elda (Alicante) busca mostrar su fuerte apuesta por el talento nacional y ofrecer a los fans de Operación Triunfo y a sus clientes una experiencia única.

"En Finetwork, sabemos escuchar a nuestro público y, respondiendo a la gran acogida que ha tenido la nueva edición de Operación Triunfo, hemos querido brindar nuestro apoyo a la gira de los concursantes, apoyando el talento nacional, la cultura y la música. Esto es una apuesta firme de la compañía que nos permitirá obtener notoriedad y visibilidad a través de una acción disruptiva y novedosa", afirma Óscar Vilda, consejero delegado de Finetwork.