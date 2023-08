El Hogaza Rock convertirá a Alfacar en septiembre en una auténtica pista de baile de las décadas de los 50 y 60

El Festival Hogaza Rock 2023 regresará el próximo sábado 2 de septiembre en la Plaza de la Iglesia de Alfacar con un cartel que incluye seis grupos o solistas. En esta vigésima edición, los grupos convertirán al municipio alfacareño en una auténtica pista de baile con lo mejor de las décadas de los 50 y los 60, de la mano de una selección de grupos que harán vibrar a los asistentes a ritmo de 'rock and roll', 'garaje', o 'rhythm and blues'.

Una nueva edición que contará con los sonidos más garage punk, enérgicos y melódicos de Les Lullies, la banda de Montpellier que desde su formación ha recorrido los escenarios de los principales festivales de Europa. Este mismo año han publicado su segundo álbum, con un sonido renovado, más personal y donde cobra más protagonismo su lengua materna, que podrán disfrutar los asistentes del festival.

La banda escocesa Lord Rochester será otro de los platos fuertes con su espectacular rock and roll de los años 50 con tintes que recuerdan a Bo Diddley, Chuck Berry, Jimmy Reed y Lonnie Mack. El grupo, formado por guitarra, bajo, batería espartana y tres voces, llegan tras una gira internacional con el estilo más fresco. También tendrán su espacio los británicos The Wildebeests, uno de los grandes representantes de la escena garagera con una clara ascendencia de 'rythm and blues' que acumulan varios álbumes a sus espaldas.

A continuación, la banda murciana Los Malinches mostrará Planeta Náhualt, su último álbum en el que entremezclan el sonido más garage con la psicodelia y toque latino. También estarán presentes los británicos Gogo Loco un dúo de "maraca driven trash rock 'n' roll" perfecto para bailar el twist.

Por último, Angustias, el grupo granadino que mezcla de punk, post-punk y rock and roll primitivo que permanece en una escena aún algo desconocida de la escena granadina, que cuenta con influencias de Dead Kennedys, Ramones o Vibrators.

En la presentación de la nueva edición del Hogaza Rock, la diputada provincial de Cultura, Pilar Caracuel, acompañada por la alcaldesa de Alfacar, Fátima Gómez, el concejal de Cultura, Antonio Agudo, y Juan Carlos Maldonado y Carlos Muñoz presidente y secretario de la Asociación Cultural Hogaza, incide en que "un año más, la Diputación de Granada apuesta por este festival, con una veteranía y calidad artística destacadas, cuya finalidad es fomentar la actividad musical, a la vez que impulsar el turismo cultural en nuestra provincia, concentrando en Alfacar a algunas de las mejores bandas de todo el panorama nacional e internacional".

Por su parte, la alcaldesa del municipio, Fátima Gómez, destaca estar ante uno de los festivales más importantes de la provincia "que ha sabido evolucionar a lo largo del tiempo adaptándose a los gustos y a las novedades. Empezó hace 20 años con un sonido rock más cañero y ha ido evolucionando con la asociación, adaptándose a los gustos y al paso del tiempo". Gómez señala que ahora se caracteriza por poseer un estilo más "garage" y "underground".

El presidente de la asociación Hogaza, Juan Carlos Maldonado, explica que nacen con la idea principal de incentivar el asociacionismo en el municipio y tras dos décadas han colaborado en múltiples eventos y actos realizados en Alfacar.

El rock and roll, el garaje, el sur o el northern soul transformarán el municipio en una auténtica pista de baile de las décadas de los 50 y 60 con las actuaciones a partir de las 20:30 horas, en la plaza de la iglesia de la localidad y con entrada gratuita tal y como han detallado el presidente y el secretario de la Asociación Cultural Hogaza, Carlos Muñoz.

El evento, que está organizado por el Ayuntamiento de Alfacar y la asociación cultural Hogaza con la colaboración de la Diputación de Granada, prevé superar los índices de asistencia de ediciones anteriores.