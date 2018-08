Hollywood rechaza el 'lifting' de los Óscars

Los Óscar querían pasar por el quirófano, pero la comunidad cinéfila ha rechazado el "lifting". La Academia de Hollywood anunció esta semana cambios en la gala más importante del cine mundial, como un premio a la mejor película "popular", pero se ha encontrado con una gran oposición en diversos frentes.

Alarmada por la baja audiencia televisiva de los Óscar en los últimos años (la edición de 2018 fue la menos seguida de la historia), la Academia propuso que la gala no supere las tres horas de duración, que se dedique una estatuilla a la mejor cinta "popular" y que algunos galardones se entreguen durante las pausas publicitarias.

La revista Variety aseguró que la cadena ABC, que tiene los derechos televisivos de los Óscar hasta 2028, ha presionado a la Academia para que afronte cambios en sus premios.

Anunciar galardones durante la publicidad no es algo completamente novedoso, ya que los Tony apuestan por esta fórmula. Más claro es el caso de los Grammy, que en la ceremonia televisada entregan una decena de premios mientras que el resto se desvelan horas antes en una gala previa. Sin embargo, estos pueden argumentar en su defensa que cuentan con 84 categorías, frente a las 24 de los Óscar.

De cualquier forma, a los profesionales de las categorías técnicas, que temen perder su momento de gloria en los Óscar, no les hizo gracia el anuncio de la Academia, tal y como resumió a The Hollywood Reporter un académico de la rama de sonido en cine: "Estamos definitivamente disgustados". Pero más allá de cuándo y cómo se entreguen los Óscar, lo que más polémica trajo fue el anuncio de una estatuilla a la mejor película "popular". Por ahora, la Academia no ha aclarado qué entiende como "popular", aunque sí precisó que una cinta podría optar a la vez a mejor película.

El nuevo premio no fue acogido con entusiasmo, tal y como resumió en un improvisado obituario en Twitter el actor Rob Lowe: "La industria del cine falleció hoy con el anuncio del Óscar a la mejor película 'popular'. Había estado enferma durante años. Le sobreviven las secuelas, los taquillazos y la integración vertical".