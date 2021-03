La Huerta de San Vicente reabrirá en 15 días sin ejecutar las obras de climatización

La Huerta de San Vicente necesita desde hace diez años un sistema de climatización para mantener una humedad y una temperatura estable propias de un museo. Las consecuencias por no tenerlo se han hecho evidentes en los últimos años: los objetos están sufriendo un proceso lento pero implacable de deterioro y sus trabajadores trabajan en condiciones térmicas indignas. Incluso una Inspección de Trabajo instó al Ayuntamiento a resolver el problema del calor tras una denuncia de UGT. El Consistorio anunció en enero que se acometería el acondicionamiento y mejora de la climatización de la residencia de verano de Lorca. El espacio cerró sus puertas y el personal fue reubicado.

A finales de febrero, se aprobó en la Junta de Gobierno Local la licitación del contrato de obras de sustitución del sistema de climatización y de ventilación de la Huerta de San Vicente, así como la apertura del procedimiento de adjudicación. "En esa reunión se dijo que los objetos tenían que tener una ventilación del 50% y que la maquinaría había quedado obsoleta. Que como ahí se mantiene el piano y el escritorio, corría peligro todo eso", admiten fuentes municipales. Sin embargo, la residencia estival del poeta reabrirá sus puertas en 15 días sin ejecutar las obras de ventilación pertinentes, aseguran fuentes cercanas al espacio.

"Estamos trabajando en las actividades que habrá que compatibilizar con la intervención", afirma José Luis Carmona, director gerente de la Huerta de San Vicente. El Ayuntamiento confirma a este periódico que aún no se ha procedido a la contratación de la empresa, ni al inicio de las obras. El proceso administrativo, según Carmona, "lleva un tiempo y una serie de plazos para que se puedan presentar las empresas y adjuntar los documentos". "A la vista de eso, las obras tardarían unos meses en iniciarse". reconoce Carmona. "La intervención no va a ser inminente. Parece razonable que la Huerta se pueda abrir y pueda estar al servicio de los ciudadanos y del disfrute de la gente y no tenerla cerrada demasiado tiempo", defiende el gestor cultural.

La temperatura barajada para la primavera, algo más llevadera para trabajar que en los meses de verano e invierno, podría haber influido en la decisión. "Efectivamente, las circunstancias de climatología en los meses de abril y mayo son más benignas. Ocurre en casi cualquier vivienda, que no requerimos ni de los sistemas de calefacción ni de climatización. Es una cuestión a tener en cuenta en la valoración", declara el gestor de la residencia veraniega del poeta que, de abrir en unas semanas, seguiría un estricto protocolo por la pandemia como ocurre en el auditorio Manuel de Falla, pionero en materia de seguridad anticovid.

Carmona ha adelantado que ya están trabajando en la programación cultural, "adaptada a las circunstancias de la intervención en la Huerta y las circunstancias sanitarias". "Quiero ser optimista. Cuando nos estemos aproximando a junio, que es cuando se hace el certamen de títeres, espero que las circunstancias sanitarias lo permitan. Son acciones al aire libre. El año pasado lo trasladamos de la placeta a la explanada exterior, ya que nos permitía ubicar a la gente con mayores garantías de seguridad", explica el director, que cree que sería "lógico que si se va a abrir se haga ya, a primeros de abril".