La mala climatización de la Huerta de San Vicente daña el escritorio de Lorca

Desde hace años, la Huerta de San Vicente ha acaparado titulares en los medios por el deterioro que presentaban algunos de sus bienes debido a la mala climatización (ventanas y enseres de la casa). Además, la ausencia de un sistema que controle los niveles de humedad y temperatura han hecho a sus trabajadores denunciar en repetidas ocasiones el estrés térmico que sufren ellos y la propia casa (en verano es un horno y en invierno una nevera). De hecho, los horarios se ven afectados por este motivo en algunas épocas del año.

Este periódico alertó hace un año de la situación del histórico piano familiar de los Lorca, cuya tapa se había combado. La última intervención del instrumento en 2017 reveló daños causados por la humedad y el calor registrados en la residencia veraniega del poeta. Ahora, las altas temperaturas sufridas este verano en el interior del espacio han afectado al escritorio de Federico de gran valor sentimental e histórico. Situado en el dormitorio del artista, el mueble de madera está dañado y presenta desde hace días una grieta en el centro. Sus visitantes no han podido verlo porque no se puede acceder a la habitación debido a los protocolos de seguridad adoptados por la pandemia (así no se toca nada, defienden).

El proyecto de climatización del espacio está dentro del Plan Alhambra, la mayor inversión en conjunto de los últimos años para recuperar y poner en valor el patrimonio de la capital. Se trata en concreto de adecuar el ambiente a las condiciones que requieren las piezas y muebles expuestos para su conservación y poder vigilar de forma remota que estas condiciones se mantienen en el tiempo aunque la casa museo esté sin visitas. La reforma de 100.000 euros está aprobada, pero no ejecutada.

¿Urge la remodelación? "Es obvio. Desde hace años, la Huerta está necesitada de una intervención para dotarla de un dispositivo climático adecuado con características propias de institución museística. Un aire acondicionado y una bomba de calor son sistemas domésticos. Un museo requiere de unos dispositivos más sofisticados con filtros adecuados, controlando niveles de temperatura y humedad", responde el conservador de la casa museo, Juan José García, quien piensa que "estamos cerca de la solución" a esta cuestión que colea desde hace años.

"Los problemas de conservación no se hacen evidentes de un día para otro. Pero es evidente que si las condiciones no son idóneas, los objetos están sufriendo un proceso lento pero implacable de deterioro", explicó García a este periódico el verano pasado cuando se le preguntó por el piano de Lorca, que según él, "tiene mucho valor a nivel musical". "Es el único piano López y Griffo de media cola que se conserva de esa época. Hace poco en Málaga se hizo una exposición sobre esta marca y se han encontrado suficientes pianos de pared, pero ninguno de media cola. El único que queda está aquí", contó a este periódico en 2019.

Podemos-IU lamentó en marzo de este año el mal estado de conservación de manteles, colchas, suelos y ventanas de la casa. El portavoz del grupo municipal de Podemos-IU, Antonio Cambril, criticó que el auténtico legado del autor se deja abandonado. La lista de necesidades de este espacio, situado en el Parque Lorca, es larga, según Podemos-IU. Y van desde el exterior al interior.