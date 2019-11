Huétor Tájar se vuelca con su vecina más célebre e internacional, Lola Índigo, por su premio MTV

No todos los días se puede felicitar a una vecina por ganar un premio MTV como ha hecho Huétor Tájar con su vecino más célebre e internacional, una Lola Índigo que es un fenómeno pop que cada vez escala más peldaños en su carrera. Miriam Doblas, que de ser Mimi en Operación Triunfó renació tras su paso por la academia con su akelarre bajo la personalidad de Lola Índigo ha logrado convertirse en la artista granadina del momento y uno de los puntales de la canción latina a nivel mundial.

El Ayuntamiento de Huétor Tájar ha felicitado a su paisana Mimi Doblas, la cantante Lola Índigo tras ser elegida en la noche del domingo como mejor artista local española en la ceremonia de los MTV EMA celebrada en Sevilla.

Se trata del primer reconocimiento internacional que recibe la cantante criada en Huétor Tájar, ex concursante de Operación Triunfo 2017, quien "no ha dejado de cosechar éxitos desde que inició su carrera artística como Lola Índigo".

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Huétor Tájar, Francisco Muñoz, ha trasladado en una nota de prensa a Lola Índigo "el cariño y la felicitación de todos los hueteños, que nos sentimos tremendamente orgullosos de que una paisana nuestra brille en el panorama internacional de la música con tanta fuerza como lo hace Mimi Doblas".

El edil ha recordado "la estrecha relación" que une a Lola Índigo con su localidad, donde aún sigue residiendo su familia y se escapa siempre que sus compromisos laborales se lo permiten.

No en vano, hace ahora un año, la cantante hueteña donó 3.000 euros a la Asociación de Atención a Personas con Discapacidad La Pirámide de Huétor Tájar, que presta apoyo a personas con discapacidad física o intelectual, correspondientes al premio que la artista ganó en el programa de televisión de Antena 3 'Tu cara me suena"' donde consiguió clasificarse en primer lugar con su imitación de Amy Winehouse y su canción 'Love is a Losing Game', que cautivó al jurado y a los espectadores.