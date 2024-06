Iván Esturillo, el cómico viral entre sanitarios, estrena por fin en Granada su 'Turno de mañana'

Iván Esturillo estrenará por fin en Granada su esperado Turno de mañana. La cita en la capital será en el Teatro Isidro Olgoso a las 20:00 horas el sábado 13 de julio y ya están casi todas las entradas agotadas aunque falta más de un mes. Es una ocasión muy deseada por los miles de seguidores que el cómico granadino acumula en redes sociales y no han querido perder la oportunidad, aunque como es habitual a sus actuaciones en directo el patio de butacas también estará lleno de personas llegadas de toda España. El sanitario que se ha hecho viral por sus parodias de la flora y fauna que crece a la sombra de todo tipo de centros asistencial pero de forma muy especial los hospitales.

Aunque su primer show, Turno de mañana, se estrenó este pasado mes de enero en Dúrcal, su tierra natal, el cómico es una auténtica celebridad por los escenarios españoles y sobre todo en el ciberespacio, donde cuenta con 200.000 en Instagram, 141.000 en Tik Tok y 49.000 en Facebook. Por eso sus clips de poco más de un par de minutos son tan seguidos que raro es la que baja de las 200.000 visualizaciones. La niña de prácticas, la enfermera rubia, el conductor de ambulancias, la súper... son figuras muy populares en los grupos de WhatsApp de los profesionales de la salud pero también en los de otros sectores que reconocen en ellos esos personajes-tipo que uno encuentra en su día a día.

El show

Una docena de ellos aparecerán en el espectáculo que este cómico de 31 años, que guarda también muchas sorpresas para el directo, un Turno de mañana distinto del que se presentó en Dúrcal porque no son pocos los fans para los que será su segundo o tercer show en directo del humorista. "La esencia es la misma pero creo que es más emocionante. La música, por ejemplo, ha cambiado", adelanta Esturillo sobre un espectáculo que tendrá algún toque flamenco.

Su capacidad para condensar situaciones cómicas en breves clips ha logrado resonancia en todo el mundo a pesar de que trabaja solo, editando sus propios vídeos, con un fondo portátil que monta allá donde va a modo de escenario, con poco más atrezo que unas pelucas, unas gafas, varios bolis, una funda del móvil y unas pinzas del pelo, una seña de identidad del cómico. ¿Por qué ese complemento como elemento recurrente? "Es verdad que algunas compañeras las usan, porque el 80% por los sanitarios son mujeres, pero creo que fue sobre todo para darle colorido".

El TCAE

La sanidad no es su único ámbito temático para hacer humor pero sí el que más éxito le ha proporcionado hasta la fecha y el que mejor conoce, porque Iván Esturillo es TCAE, Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, una profesión que ha inspirado algunos de sus roles más míticos y que por ahora compatibiliza sin ningún problema. "Mi último contrato en el Hospital Poniente de El Ejido terminó el 31 de diciembre 2023 y ahora estoy esperando que vuelvan a llamarme", informa el sanitario sobre una situación, las de las bolsas del SAS, que los que las padecen y los que le siguen conocen bien y que dice le hace sentirse un poco triste.

Esturillo ha decidido hacer del defecto virtud y ha aprovechado el parón para intensificar su gira de directos, que le ha llevado a sitios tan dispares como la Universidad de Almería, para ofrecer una charla para los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud. También a colaborar con la Asociación de Fibromialgia en un acto benéfico en Granada y en otro en Murcia y tampoco ha dudado en acudir a un evento privado organizado por un hospital de Barcelona a llevar su show a Baena. Además ha ampliado su línea de productos de la marca Sanitarios entre suturas y en agosto tiene previsto tomarse un tiempo para preparar un nuevo show centrado en las urgencias médicas.

Dos ámbitos profesionales que por ahora no pueden parecer opuestos pero que al sanitario y cómico le atraen y en los que se desenvuelve por igual. "A mí el Hospital me gusta mucho. Me preguntan bastante si tengo que elegir qué prefiero y elijo los dos, no sé lo que haré en un futuro". Por ahora no se plantea la elección ni cree que sea imprescindible. "Hay muchos sanitarios que tienen sus familias con hijos, estudian... Yo creo que se puede compatibilizar". Tampoco ha tenido problemas para hacerlo ni por tiempo ni por críticas de compañeros o superiores. Al revés, sólo muestras de cariño por reflejar -"aunque de forma exagerada"- la realidad de la profesión y dar visibilidad a esos otros trabajadores que son indispensables para que funcione el engranaje de un hospital: las limpiadoras, las empleadas de la lavandería, de laboratorio, los técnicos de mantenimiento... "Imagínate lo que podría ser un quirófano o una UCI sin limpiadoras. Todos somos importantes". Su desparpajo y conocimiento del medio le han permitido crear esos seres entre la realidad y la imaginación, entre la ternura y una cierta "malafollá granaína", en los que hay también un puntito de denuncia. Un humor que ya tiene el sello Esturillo.

Improvisación

La clave de su éxito ha sido su ingenio y su vis cómica, porque hasta la fecha él hace sus sketches sin guion. "Parto de una idea, pero siempre improviso", detalla sobre un sencillo método de trabajo del que sólo cabe deducir que es producto de un gran talento pulido por ensayo y poco error. El mismo método con el que se ha lanzado también como empresario con su propia marca de productos, y con el que está ultimando ya su primer libro.

Iván Esturillo se suma así a la nueva generación de comediantes nacidos al amparo de las redes que ahora están dando el salto a los escenarios. Entre ellos, hay unos cuantos nombres de granadinos que han traído consigo una ola de originalidad que ha conquistado el ciberespacio y poco a poco los medios convencionales, como la televisión. Si Martita de Graná, por ejemplo, lleva ya tiempo en diferentes series y películas, ahora Iván Esturillo se asomará a las pantallas de televisión a través del programa EnREDa2, que puede verse en Canal Sur los sábados por la mañana.

El precio de las entradas es de 15,95 euros y los interesados pueden reservarlas por uno de los canales que más alegrías le ha dado al cómico: WhatsApp, en el número de teléfono 672 981303.