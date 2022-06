Izal: "Es bonito echarse de menos. Sirve para valorar lo que disfrutaste"

La formación madrileña nacida en 2010 ha pasado en 12 años de tocar en pequeñas salas de conciertos para decenas de personas y producir álbumes con crowfunding a llenar los estadios más grandes del país. Una carrera tan ascendente como imparable que les ha llevado a lo más alto hasta que, de forma sorpresiva, de el pasado 22 de febrero anunciaron en sus redes sociales que llegaría a su fin tras la gira de su sexto disco, Hogar, con el que este jueves llegan al Palacio de Deportes de Granada.

-Los conciertos de su último trabajo terminará el 29 de octubre. Y después de esa actuación en el WiZink Center de Madrid, ¿qué?

-Mikel Izal (cantante y compositor): intentaremos ser felices. Seguir siéndolo, de otra forma, cada uno a su manera. Volver a empezar, con miedos e ilusiones renovadas. Con incertidumbre, pero sabiendo que nos hemos despedido queriéndonos (iba a decir como el primer día, pero el primer día éramos cinco desconocidos y ahora somos familia).

-'Hogar' son diez historias de fotografía, relato, vídeo y canción construidas entre la Tramontana mallorquina, el frenesí madrileño o la lluvia londinense. ¿Es un canto a un estilo de vida?

-Mikel: es un canto a la vida misma, con sus luces y sus sombras. Son relatos íntimos, más desnudos que nunca, más valientes que nunca. Es un diario personal de alegrías y tristezas y miedos y superación y amor y desamor, que se hace público para que todo el mundo lo lea. Es un ejercicio de exhibicionismo honesto. Eso he intentado.

-El anuncio del cese temporal de la convivencia de Izal ha llegado cuando llenan espacios como el Palacio de Deportes de Granada. ¿Es mejor dejarlo en alto?

-Iván Mella (teclado): dejarlo en alto no está mal...

-“Regresaré a aquel lugar/ El día en que me salvasteis/ Cuando os hicisteis hogar/ Y estabais en todas partes” reza en la letra de 'Hogar.' ¿Echarán de menos al público?

-Mikel: mucho. Muchísimo. Somos conscientes. Pero nos guardamos miles de recuerdos, toneladas de cariño, que eso ya no nos lo va a quitar nadie. Es bonito echarse de menos. Sirve para valorar lo que disfrutaste.

-Doce años, seis álbumes y cientos de conciertos. ¿Tendrá el mono de la adrenalina de la banda?

-Iván: probablemente echaremos de menos situaciones que estamos viviendo y hemos vivido todos estos años pero se abre un nuevo camino. Una nueva forma de afrontar la vida, los proyectos e las ilusiones de cada uno. Enfocar la vida desde otra perspectiva.

-Prefirieron guardarse los motivos de su parón indefinido. ¿Qué les dicen sus seguidores que tantos los apoyaron con crowfunding cuando tenían que crecer: han recibido muchos menajes para que sigan? ¿Queda esa puerta entreabierta?

-Mikel: el respeto que han mostrado los seguidores ha sido abrumador. Nos han hecho llegar su pena pero de una forma amable y respetando nuestra decisión. Es algo que hemos agradecido mucho. La posibilidad de volver no es un plan real ahora mismo, sinceramente, pero nadie puede predecir el futuro, quién sabe donde estaremos dentro de 10 o 15 años, cuáles serán nuestras inquietudes… Nadie debería pronunciar las palabras “nunca” o “siempre”, son potenciales mentiras.

-¿Recuperarán facetas de la vida personal a las que han tenido que renunciar para llevar Izal a lo más alto?

-Iván: la vida personal y el entorno de cada uno siempre lo hemos cuidado. Ahora tendremos más tiempo para estar con los nuestros y disfrutar del "Hogar".

-Mikel, usted ha publicado dos libros, 'Los seres que me llenan' y 'Pescar en las nubes'. ¿Tendrá ahora más tiempo para escribir?

Mikel: tendré tiempo para parar, hacer balance y decidir hacia dónde quiero que vaya mi vida. El plan es que no haya plan.

-En una entrevista en 'El sentido de la birra', comentaba que sus padres no se tomaron muy bien lo de dejar la carrera por la música, lo que fue una lección de humildad. ¿Le dirán ahora que retome Ingeniería de Telecomunicaciones?

-Mikel: más que no tomárselo bien es que se preocuparon mucho por el futuro de su hijo, que hasta ese momento parecía bien encaminado y el hecho de dejarlo todo por un sueño muy complicado no les tranquilizaba demasiado pero nunca se opusieron. Retomar la ingeniería de Telecomunicaciones no está dentro de mis planes, no era algo que me apasionara.