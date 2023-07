El jazz regresa a Almuñécar con un concierto del legendario Stanley Clarke

Jazz en la Costa es uno de los eventos jazzísticos más respetados y premiados internacionalmente y uno de los pocos festivales que posee el sello de calidad de la Unión Europea. Con un escenario que mira de frente a África y un entorno patrimonial histórico, bajo una fortaleza árabe y junto a ruinas fenicias, el Festival goza del atractivo que proporciona la cercanía al Mar de Alborán y la exuberante vegetación de la Costa Tropical. La muestra está organizada por el Ayuntamiento de Almuñécar y la Diputación de Granada. Referente desde el sur de Europa y pionero en aunar cultura y turismo.

La trigésimo sexta edición comenzará el martes 18 con Stanley Clarke, pionero en la música de jazz fusión junto a Weather Report y la Mahavishnu Orquestra y fundador, con Chick Corea, de una de las bandas más impactantes y revolucionarias del escenario jazzístico: Return to Forever. Con más de cuarenta y cinco álbumes, discos de oro y platino, cuatro Grammys y doce nominaciones, Jazz en la costa abre telón con un revitalizado proyecto Stanley Clarke N4 Ever, una fresca propuesta jazzística con jóvenes talentos, cuya temprana maestría ya ha recibido el reconocimiento de la crítica especializada. Pionero en la música de jazz fusión junto a Weather Report y la Mahavishnu Orquestra, Clarke lideró una revolución que llevó el bajo eléctrico y el acústico a una bien merecida relevancia.

Stanley Clark ha compartido escenario con Bob Marley y Miles Davis, ha sido un colaborador de lujo de Quincy Jones, Stan Getz, Art Blakey, Paul McCartney, Aretha Franklin, Steve Wonder, The Police y colíder junto a Jeff Beck, Keith Richard Stewart Copeland, Larry Carlton, Al Di Meola, Bela Fleck, Marcus Miller y George Duke.

Enumerar su lista de premios y reconocimientos sería una tarea interminable: cuarenta y cinco álbumes, discos de oro y platino, Honorary Doctor por la Universidad de Philadelphia, fue calificado por Los Angeles Magazine como "uno de los 50 personajes más influyentes del mundo" y nombrado por la revista Rolling Stone como Best Jazz Man of the Year, además de ganador durante diez años consecutivos del Playboy’s Music Award.

Ha sido descubridor y promotor de Kamasi Washington e Hiromi, entre otros excelentes músicos, ha dirigido orquestas y ha compuesto bandas sonoras para más de setenta películas y es miembro de la exclusiva Academy of Motion Picture of Arts and Sciences. En 2022 fue nombrado Jazz Master por The National Endowment for the Arts.

La semana continúa el miércoles con Hiromi´s Sonicwonder; el jueves, con Lizz Wright; el viernes con Abdullah Ibrahim Trío; el sábado llegará el turno de Kurt Elling y Charlie Hunter; y el domingo cerrará el Festival 2023 Ernesto Aurignac Quartet. Todas las actuaciones son en el Parque El Majuelo a las 22:00 horas.

Trasnoches

A partir de las 23:30 comenzarán los Trasnoches, conciertos gratuitos. Totos ellos contarán con la presencia de Costa Jazz -Jesús Mata, Carlos Martín, Miguel Ángel Pimentel y André Borgström- Y algunos artistas invitados como Coração con Judith Facio, Miguel Ángel Corral y Víctor Olmedo; María Romero; Ed López con José Ignacio Hernández; Timbalito Street Band; Clave de Soul con Victoria Jiménez y Pedro Arousa.