José Antonio García: "Si Lorca estuviese ahora aquí, seríamos muy colegas”

El domingo 23 de octubre, a las 12.00 horas, dentro del ciclo Los Matinales de la Peña de la Platería, dará comienzo un homenaje a Lorca y a su Granada del 1922 en este importante Centenario que cambió para siempre la vida del flamenco y de Granada. En esta ocasión, y en el marco incomparable que es la decana del flamenco en España. El Concierto 1922- Lorca/Granada -2022, que se presenta, recreará músicas sobre textos de Lorca, con el flamenco, la música académica y el rock compartiendo escenario. Uno de los artífices del proyecto que se presenta es José Antonio García, cantante de 091, un enamorado del legado de Lorca y lector empedernido de su obra.

Él y un elenco de lo más sugerente formado por el Coro de Cámara de Granada, Rubén Campos a la guitarra española, Nico Hernández a la guitarra acústica, Ricardo Rodríguez Cuadros al piano y el multipercusionista David Ruiz recrearán textos de Lorca, figura esencial del Centenario del Concurso de Cante Jondo de 1922. No faltarán temas que Lorca interpretó junto a la Argentinita, pero sorprenderán otros textos en los que un rockero como él aunará la energía del rock, la elegancia del canto coral y el pellizco del mejor flamenco. Conversamos con José Antonio García.

Nuestra primera pregunta, basándonos en los míticos Burning es, ¿qué hace un rockero como tú en un sitio como este? A lo que el cantante nos responde: “Yo nací escuchando flamenco, la primera música que recuerdo cantar fue flamenco y copla, música muy andaluza. Son mis raíces, me metí a cantante de rock por que vi que era más fácil y podía ligar. La vida te lleva por donde quiere. Para mí hacer esto es un gran reto, indagar en Lorca, el flamenco y buscas nuevos lenguajes, me entusiasma”.

Hace poco decía que su cuerpo podría envejecer pero que mantenía las ganas intactas, ese ímpetu por acercarse a nuevos estilos, a nuevos retos. ¿Por qué Lorca ahora? “Cualquier proyecto nuevo me lo tomo muy en serio y lo afronto con la misma ilusión y ganas que cuando empezaba. Lorca es el más grande de todos los poetas, me fascina su obra, de hecho hace tiempo estuve trabajando algunas de sus poesías, incluso maqueté algunas canciones. Nicolás Hernández, me llamo para cantar el Zorongo Gitano con los niños de la IES Fernando de los Ríos de Fuente Vaqueros, y ese fue el detonante para arrancar este nuevo proyecto, que será una fusión con el Coro de Cámara de Granada, con guitarra eléctrica, guitarra española, teclado, percusión. Es algo que siempre quise hacer, solo me faltaba un empujoncito, que las circunstancias me han dado ahora. Puede ser algo explosivo”, dice José Antonio García.

“El proceso de selección, de elección de textos, de nuevas canciones y nuevos arreglos para este repertorio de Lorca ha sido muy enriquecedor, sobre todo porque hemos trabajado de una manera muy diferente a como yo he trabajado normalmente en mi carrera. Las decisiones las hemos ido tomando entre todos, de manera muy consensuada, cada uno aportando desde su idioma. Unos desde el flamenco, otros desde la música clásica y nosotros desde el rock. Es una mezcla delicada pero que puede ser muy rica”, detalla sobre le proceso creativo.

La carrera de José Antonio García, pasa por un momento dulce con 091, que llena allá dónde va, con el público de tres generaciones coreando sus canciones. A parte, mantiene una sólida carrera en solitario, junto a la respetada banda Hombre Garabato. Sobre esta última propuesta, afirma que es "el comienzo de algo grande". "Si Lorca estuviese ahora aquí, seríamos muy colegas. Busco acercar el rock a Lorca y darle una dimensión desconocida hasta ahora. Este es un primer acercamiento a algo más grande, un proyecto en el que queremos reivindicar su figura desde un ángulo diferente. La propuesta se va haciendo sola, es algo orgánico, que está vivo y que nos está llevando por caminos muy interesantes”.

Las respuestas de García evidencian que lo que se presenta el domingo en los Matinales de la Peña de la Platería, es una muestra de todo un camino de esta figura de la música con nuevos sonidos, lenguajes, matices, etc. “Me ilusiona mucho porque para mí es algo nuevo, estoy disfrutando descubriendo nuevas formas de crear. No encuentro nada negativo, si no me da pereza ir al ensayo es porque me divierte y me gusta. Lo que más me ha llamado la atención es trabajar con gente que viene de otros estilos de música totalmente diferente al mío, fusionar todo eso es la esencia de este proyecto”.

Con un disco en solitario a punto de salir, y con todos los previos de promoción, pruebas, ensayos, el músico cuenta que está a punto de estrenar álbum. "El 11 de noviembre sale mi nuevo disco en solitario Fuera de control, los dos proyectos son compatibles y aún queda mucho trabajo que hacer, este concierto es un avance de todo lo que vendrá después. Si hay algo que te gusta, el tiempo no es problema, este proyecto me ilusiona".