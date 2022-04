José Javier León, Premio Manuel Alvar de humanidades: "Cada vicio persigue su bolero"

José Javier León ha escrito mucho sobre el duende lorquiano, pero también sobre otras variadas cuestiones. Con un texto sobre esos otros temas tangenciales a sus estudios de lengua española y flamenco ha logrado proclamarse vencedor del Premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos 2022. El escritor y filólogo granadino se ha hecho con el galardón que concede la Fundación Cajasol y la Fundación José Manuel Lara por su ensayo titulado Bolero. El vicio de quererte. Unas distinciones que también ha reconocido el trabajo titulado Julio Camba. Una lección de periodismo, de Francisco Fuster, galardonado con el Premio de Biografías Antonio Domínguez Ortiz 2022. Los premios se entregarán el próximo otoño en Sevilla. Además de una dotación económica de 4.000 euros, los reconocimientos incluyen la publicación de la obra ganadora en el sello editorial de la Fundación Lara también por esas fechas.

El ensayo

León, buen conocedor del bolero, tema ya empezó a abordar en sus primeras conferencias de juventud y que incluso barajó como materia de su tesis doctoral, ha optado en esta ocasión por un ensayo literario. Eso le ha permitido dar rienda tanto a la fluidez de su prosa como a su característica ironía presente incluso en sus notas a pie de página y le ha valido el reconocimiento de un jurado que destaca su "brillante exploración de un género popular que hunde sus raíces en la lírica tradicional y el Modernismo hispánico, resaltando el fondo transgresor de sus letras, los significados no expresos y la aportación a la memoria sentimental de generaciones de oyentes".

El autor es doctor en Literatura, profesor y escritor. Ha trabajado en diversas instituciones universitarias fuera y dentro de España: Bennington College (Vermont, EE. UU.), Universidad de Leeds (Inglaterra) o el CLM de la Universidad de Granada, y dirigido la empresa de formación para profesores Prometeo. También ha publicado libros relacionados con la enseñanza de la lengua y la cultura españolas como Compás de extranjería (Comares, 2008), Caleidoscopio (enClave-ELE, 2016) y Guiriguerías (Pepitas, 2021). Es autor, además, de una serie de trabajos sobre el flamenco y la obra de García Lorca: El duende, hallazgo y cliché, la primera edición crítica de Juego y teoría del duende (Athenaica, 2018), La sangre derramada. Ecos de la tauromaquia de Sánchez Mejías en García Lorca, seguido de El pase de la muerte (Athenaica, 2020), De Federico a Silverio, con amor (Universidad de Granada, 2021) y Burlas y veras del 22 (Athenaica, 2021). Sus próximos proyectos son Granada en fuga y Play and Theory of Duende, traducción al inglés de la conferencia lorquiana.

Sobre su trabajo premiado, señala que "no ha habido en el siglo XX canción más gustada y degustada por la mayoría de hispanoparlantes que el bolero": "Nacida cubana y renacionalizada mexicana, todos los países de nuestra área han sido sus consumidores, y bastantes de ellos sus creadores. No hay duda de que el bolero es la gran canción latinoamericana". También tuvo su vertiente española, etapa de la que refiere joyas como Mirando al mar o Dos cruces.

Aunque las tres obras cumbres del género son para el especialista Perfidia, Nunca e Historia de un amor. En cuanto a compositores, destaca a Agustín Lara, una figura "imprescindible" sin cuya aportación la historia del género no sería la misma. Entre intérpretes tan famosos como Nat King Cole o Chavela Vargas, destaca el nombre de Toña la Negra.

También subraya del bolero que "es un baile, el más democrático (y pecaminoso, en su día) de todos los de parejas enlazadas, y un poema que entronca con la más ilustre tradición lírica occidental: la que, nacida en la Provenza y troquelada en las riberas del amor cortés, aquilatará el petrarquismo y renovará el Modernismo, indagando la temática del amor-pasión hasta extenuarse".

Con este ensayo salda así una deuda que tenía pendiente con una parte de su "educación sentimental y su vivencia emocional", porque el autor llegó al bolero siendo niño a través de los temas que su padre interpretaba marcando el ritmo con los nudillos en el salpicadero y a los que hacían los coros el resto de los ocupantes del vehículo, en especial la versión familiar de Historia de un amor. "Asumí las canciones de mis padres como propias. Igual que otros adolescentes seguían a Pink Floyd, yo escuchaba boleros, también coplas, flamenco.."

La principal novedad de su ensayo respecto a los muchos que se centran en los orígenes del género es su enfoque en el hecho de que "el bolero constituye una religión hereje, cuyo credo, imaginería y liturgia se originan en la violación consciente de los mandamientos sexto y noveno del catecismo, aquellos que limitan las prácticas sexuales y su ensoñación". "Hay un bolero para cada pecado de amor. Cada vicio persigue su bolero", afirma León.