Juanma Sayalonga, co-director de 'Eterna': "Hay personas que siguen descubriendo a Gata Cattana y es mágico"

En este preciso momento todavía hay personas que no saben quién es Gata Cattana, que no han escuchado ninguna de sus canciones y no han leído ninguna de sus poesías. Nadie sabe si a esto se le puede llamar suerte porque volver a descubrir a Gata sería para muchos un punto de inflexión en sus vidas. "Ocurre, sigue ocurriendo, que hay gente que descubre a Ana -así se llama la artista bajo el seudónimo de Gata- y es algo muy especial", explica Juanma Sayalonga, co-director del documental 'Eterna' que se estrena en marzo en cines.

Granada formó parte de su vida, tanto que su alusión a García Lorca se convirtió en algo habitual. Las calles de esta ciudad todavía respiran el aroma de su poesía, que también era rap. A su gente de la ciudad de la Alhambra, solo le quedan palabras bonitas para Ana Isabel García y mucha admiración para Gata Cattana. Si hay algo en lo que está todo el mundo de acuerdo es que Ana es un referente en lo social, en lo político y en lo cultural. El feminismo no sería sin nombrarla; al igual que la clase obrera, por la que también luchó.

Juanma Sayalonga se ha sentado en un banco de la Plaza Bib-Rambla para hablar sobre el documental que han realizado acerca de la obra de Gata y la vida de Ana. Ahora, ya se encuentran de estreno. Juanma se ha sentando con nostalgia, con admiración, con respeto y mucho amor. Para absolutamente todos: 'Eterna'.

¿Cómo han sido estos tres años de investigación y creación del documental?

Ha sido un camino muy emocional y muy dura, pero a la vez muy bonita. Sobre todo esa parte en la que vas conociendo partes de ella y que, quizá, yo desconocía más. Conocer a gente que ha estado alrededor de ella, que yo no conocía en su totalidad, y que me han ido aportando pinceladas y datos. La verdad es que en este camino he conocido a gente maravillosa y he descubierto que Ana se rodeaba de personas maravillosas. Tenía esa magia de atraer a gente buena.

¿En el documental de 'Eterna' parte de cero?

No, Ana era colega mía. Esto es un proyecto personal. Nació de una impulsividad y una necesidad de contar quién era Ana. Después de un tiempo sumergido en el proyecto, me di cuenta que esto era una movida demasiado grande y se fue haciendo una pelota. Pero, la verdad, es que necesitaba contar quién era y qué es lo que había hecho, sobre todo la huella que nos ha dejado en las personas que la conocimos.

¿Cree que a la gente le va a sorprender lo que se emite en el documental?

Si, creo que van a descubrir la persona que hay detrás del personaje. La gente conoce más a lo que ella estaba expuesta, lo que se dejaba mostrar con su obra, pero ahora van a conocer la parte más íntima de lo quién era ella.

¿Va a decepcionar al público este documental?

No lo sé. De momento estamos muy contentos porque la respuesta que estamos teniendo en todos los sitios que lo hemos proyectado son muy positivas y viene gente a darnos las gracias. Es la primera vez que me ocurre esto, que me de las gracias por hacer algo. Está siendo un viaje muy bonito, pero imagino que habrá gente a la que no le guste.

¿Cuáles fueron las expectativas en el momento en el que se embarcó en esta aventura?

A Ana no le hacía falta un documental para que la gente se quedara encandilado con su figura, pero sí le puede dar un altavoz y un eco para que la conozcan mucha más gente. Es una persona que es referente en muchos ámbitos sociales, culturales y políticos. Creo que puede servir para las nuevas generaciones, que creo que es fundamental que conozco quién era Ana y no se quede en el olvido en esta vorágine de información que tenemos.

Ana fue una pieza clave del feminismo en España, ¿ella era consciente de que lo era?

Sí, ella era consciente de lo que hacía. No sé si era consciente de la magnitud y la repercusión que ella podría tener con su trabajo, pero ella lo hacía con una intención muy clara.

En el documental se cuenta con la participación de Sara Socas y y Mala Rodríguez, ¿ha sido fácil contar con ellas?

Sí, todo ha sido de un trato muy cercano y amistoso. Se lo propusimos a las dos y a todas las otras personas que también aparecen -tanto artistas como familiares- y han sido muy proactivas en la participación.

Además, también aparece su madre, su hermano y su padre. Al igual que su corista, su DJ, Juancho Marqués y el grupo Tribade, entre muchos otros.

Ana conocía a tanta gente que hubiese sido imposible contar con todo el mundo, se hubiese convertido en una serie (risas). Teníamos claro que tampoco queríamos ensombrecer la figura de Ana en el documental ni la idea principal.

¿Cree que Ana estaría orgullosa del movimiento feminista que hay en España?

Ana tiene una frase que dice: "tengo boca, no hablen por mí". Así que yo no puedo responder a eso y tampoco lo sé. Imagino que tendría su crítica y sus debates como todas.

Me ha dicho que la familia de Ana ha participado en el documental, ¿están satisfechos con el resultado?

Todo este viaje empezó porque fui con su madre a dos homenajes que le hicieron a Ana en Moratalaz -Madrid- y en Adamuz -Córdoba y yo me comprometí a grabar para tenerlos de recuerdo. A raíz de eso, tenía tanto material que me surgió la idea de realizar esto. Fue algo totalmente natural. Se lo comenté a la familia y a los amigos que tenemos en común, todos estaban predispuestos. Han colaborado en el documental y por lo que me han trasladado, están muy contentos con el resultado.

¿Hay algún comentario del público que le haya impactado tras ver el documental?

El 'late motiv' que se repite es que es muy inspirador. Una chica en Sevilla nos dijo que ella escribía poesía y que no se lo había contado a nadie, y a raíz de ver el documental y de conocer a Gata Cattana iba a empezar a publicar. Eso es de las cosas más bonitas que me han pasado durante este camino.