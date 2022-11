Gata Cattana, la felina que se volvió eterna

"¿Qué sería de la gloria sin el legado?", reflexiona Ana Isabel García, alias Gata Cattana, en su poemario póstumo No vine a ser carne (Aguilar, 2020). Lo cierto es que cuando se cumplen cinco años de su fallecimiento, la 'herencia' de esta "artista versátil", como ella misma se definía, sigue más vigente que nunca, como muestran los numerosos homenajes que se le están haciendo en numerosas partes de Andalucía, como en su Adamuz (Córdoba) natal, la Granada en la que estudió Ciencias Políticas y comenzó a forjarse como artista y en Sevilla, donde la próxima semana se estrena, en el marco del Festival de Cine Europeo, se estrena Eterna, el documental sobre la figura de la rapera que producen Viva Todo Films, Different Entertainment y Cinnamon Factory.

"Ella es una figura culta, andaluza, que está fuera de tópicos" la define Juan Manuel Sayalonga, amigo de Cattana y codirector del documental junto a David Sainz, quien prosigue afirmando que "era combativa, pero no era panfletaria, sabía expresarse muy bien y con la forma que tenía de hacerlo conseguía llevarlo a mucha gente".

El próximo 7 de noviembre, Sayalonga verá por fin culminado un trabajó que comenzó en 2017, con el fallecimiento de García. "Yo la conocí personalmente y le tenía mucha admiración a ella y lo que hacía y fue un palo lo que ocurrió y a raíz de ahí me surge la necesidad de hacer algo con lo que había dejado", rememora el director sobre un proyecto que sale a la luz tras casi cinco años de trabajo.

Eterna aborda los aspectos más fundamentales de la vida de Cattana y sus inquietudes humanas y artísticas a través de su familia, amistades y personalidades de la cultura urbana, como Juancho Marqués, Alejandra Martínez de Miguel, Sara Socas, Frank T o Mala Rodríguez, entre muchos otros. Y en ese documental tiene un papel fundamental la ciudad de Granada, a donde la activista se mudó para comenzar su vida universitaria.

Se hace difícil entender la figura de Gata Cattana sin la ciudad de la Alhambra, de hecho su 'apellido' artístico se forja aquí. Fue con su compañera de piso y amiga íntima con quien formó un grupo, que llevó por nombre Cattana (una unión entre Gata y Ana). Tras la disolución del grupo, debido a que Anabel dejó la música, Gata decidió adoptar Cattana como apellido en honor a dicho conjunto. El equipo de Eterna ha logrado contactar con "hojita de menta", como la llamaba García, que ha regresado a Europa tras una pequeña estancia en República Dominicana, y han incluido sus declaraciones en el documental.

El resto de su aka viene de más atrás. Según explica Sayalonga cuando peleaba con sus amigos, les arañaba, lo que derivó en el sobrenombre felino, algo a lo que también ayudó su penetrante mirada, algo que ella supo convertir casi en marca distintiva y que ahora equipo de producción ha recreado en el cartel del documental. Obra de Alhama Molina, la imagen muestra una Medusa con los ojos de Gata, coronada por jazmines, símbolo de Andalucía, según comenta el codirector.

Un símbolo

Y es que una de las palabras que más repite Sayalonga durante su conversación es 'símbolo'. Para el impulsor del documental, Cattana "se ha convertido en un símbolo de la lucha feminista, de la música underground y, en general, en un símbolo en los circuitos de poesía, en muchos ámbitos ha marcado una generación".

Sayalonga también destaca que antes de ella había otras artistas en la escena urbana como Arianna Puello o La Mala Rodríguez (respecto a quien muchos quisieron ver en Gata una sucesora), pero lo que diferencia a la cordobesa es que esta "ha abierto la puerta a todas las que han venido detrás, que no es que no estuvieran, sino que estaban invisibilizadas o que no habían encontrado la forma de llegar a esa forma", una afirmación que corrobora el grupo catalán Tribade en el propio documental, cuando afirman que "gracias a ella hemos tenido un caminito por el que ir".

Aunque no solo las barcelonesas tienen a Cattana como referente. Otras de las máximas exponentes del rap actual, Las Ninyas del Corro, ven en Gata un símbolo fundamental, de hecho en varias entrevistas estas dos amigas han fijado el fallecimiento de la cordobesa como el detonante para dejar de dedicarse a la música como un hobby y empezar a profesionalizarse.

Pero no solo ellas, la sombra de la artista es alargada y también ha dejado huella en los raperos, como bien apunta Sayalonga. De hecho, el granadino Ayax llegó a nombrar a su gata 'Cattana' en honor a la cordobesa, a la que en más de una ocasión no ha escatimado en elogios. También el madrileño Juancho Marqués ha alabado a Ana Isabel García, a quien unía una fuerte relación profesional y de amistad.