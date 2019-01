'Palabras más allá del lienzo', un experimento a caballo entre la poesía y la pintura

"La ciudad no existe / salvo allí donde un árbol de pelo negro / se remonta como una mujer ahogada hasta el cielo encendido. / La ciudad está en silencio. La noche bulle con once estrellas. / ¡Oh, noche estrellada! Así quisiera / yo morir". Lo escribió la poeta Anne Sexton como homenaje al famoso cuadro de Van Gogh. No ha sido la única. A lo largo de la historia, decenas de escritores han encontrado inspiración en la belleza y el mensaje del arte plástico.

Palabras más allá del lienzo, exposición recién inaugurada en la Biblioteca de Andalucía, sitúa la literatura al otro lado. Los artistas Pedro Jiménez, Nina ICH y Fran Torres se han inspirado en los versos de poetas granadinos como Erika Martínez, Alejandro Pedregosa, Miguel Ángel Arcas, entre otros, para elaborar sus piezas. El resultado se ha traducido en 15 cuadros, de carácter abstracto la mayoría, de gran formato.

Las obras con un lenguaje contemporáneo en común, realizadas en técnica mixta, se podrán ver hasta el 3 de marzo en la Biblioteca de Andalucía. Las ediciones de los libros de los que forman parte los poemas y fragmentos de lecturas seleccionadas por los pintores (en algunos casos inéditas) se han expuesto en vitrinas, en diálogo con las pinturas que se han inspirado en ellas.

La combinación de ambas formas de expresión artística, plástica y literaria persigue que el espectador, parte imprescindible de la experiencia estética, se abstraiga "por un instante" de la cotidianeidad de su vida diaria para conectar con "otra realidad" de lienzos y palabras, de pintores y poetas, convirtiéndose en el intérprete de una particular visión del mundo y del arte contemporáneo.

Del expresionismo a la técnica abstracta

Los lienzos del artista Pedro Jiménez profundizan en el expresionismo figurativo mediante la experimentación formal y el uso de inagotables recursos expresivos. Por su parte, Fran Torres presenta una producción pictórica cargada de emoción contenida, situada a medio camino entre el realismo y la ensoñación pura. Nina ICH aporta una obra vibrante y a la vez sutil, en la que recurre a un lenguaje muy visual caracterizado por la elegancia en el uso de la técnica abstracta y la exploración del amplio círculo cromático.

Los poemas y fragmentos literarios seleccionados pertenecen a Andrés Neuman, Miguel ángel Arcas, Erika Martínez, Mónica Francés, Juan Carlos Friebe, Trinidad Gan, Alejandro Pedregosa, Juan Peregrina, Fernando Soriano, Brenda López Soler, Antonia Ortega Urbano, Isabel Mellado y Marga Blanco. Todos ellos, de excepcional belleza y significación, alternan lógica poética, ruptura formal, abstracción, innovación del lenguaje artístico y en algún caso carácter experimental.