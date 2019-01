La odisea de 'Azahar', la única película granadina nominada a los Premios Goya

Fue una de las seis producciones españolas seleccionadas para participar en la décima edición del Cartoon Movie, uno de los certámenes de animación más prestigiosos de Europa. Sin olvidar su paso por encuentros internacionales como el Festival Mifa de Annecy, el Festival Mipcom de Cannes y el Animacor de España. Hablamos de Azahar, la única película granadina nominada a los Goya este año en la categoría de mejor largometraje de animación.

El proyecto arrancó hace diez años bajo el nombre de El corazón de la montaña. "Desde entonces, hemos hechos muchos parones. No sabría decirte exactamente cuántos. Hicimos una preproducción con un tráiler de Enrique Gato, creador del personaje de Tadeo Jones", cuenta su director, Rafael Ruiz. La productora Granada Film Factory ha vivido una odisea hasta ver cumplido su sueño.

"La Junta de Andalucía nos concedió una subvención. Canal Sur iba a coproducir el proyecto. Al final todo se vino abajo. Nos dejaron en la cuneta", relata el director de Azahar. Una ayuda del Instituto de la cinematografía y de las artes audiovisuales en 2011 les dio un empujón al proyecto "casi autofinanciado": "Nos salvó los muebles. Hemos tenido que ir haciéndola poca a poco. No es fácil costear toda la película con recursos propios".

Muchas personas han colaborado en el proyecto -algunas de ellas de forma desinterasada-, aunque "no todas las que hubiéramos querido por tema de presupuesto". Ruiz no duda en subrayar el papel "fundamental" que jugaron algunos estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la UGR, que echaron una mano a la productora granadina. "La animación es muy cara. Si no tienes detrás una televisión y varios socios, es imposible hacer la película", apunta.

La única "espinita" que tiene clavada el director es no haber contado con un buen presupuesto para la animación en 3D. "Hubiera salido quizá una película de la factura de Tadeo Jones. No teníamos dinero para una animación mejor", confiesa Ruiz, que no duda en señalar las imperfecciones de Azahar: "Adolece de la factura de animación e iluminación necesaria". El poco presupuesto se suplió por "muchas horas de trabajo e ilusión por delante". El resultado, a pesar de sus defectos técnicos, se traduce en "una road movie entretenida, dirigida a público familiar", resume el director.

Barton Films se encargará de su distribución. "Ahora está cerrando fechas", adelanta. Antes, el largometraje paseará por la alfombra roja de los Goya en Sevilla este sábado, además de participar en la Muestra de Cine Efímero de Moralzarzal (Madrid), cuyo interés se manifestó una semana después de ser nominada en los premios más importantes del audiovisual español. Para la productora, la nominación ya es "un premio, aunque suene a tópico". "Aprovecharemos el tirón de los Goya. Nosotros esta publicidad no nos la podemos costear", exclama.

Ruiz no se olvida de mencionar durante la animada charla la participación de Azahar en el Miami Film Festival a finales de febrero, una plataforma de lanzamiento al mercado estadounidense de directores y actores como Pedro Almodóvar, Antonio Banderas, Carmen Maura, Fernando Trueba, Wim Wenders y Abbas Kiarostami. "Se proyectará durante cuatro fines de semana seguidos, en sesión matinal, dentro de un programa fuera de concurso. Me han llamado esta mañana para confirmármelo. ¡No nos podemos creer que se vaya a ver antes en Estados Unidos que España!", afirma entusiasmado.

El origen: la Peña de los Enamorados

El origen del filme se encuentra en el hermano de Ruiz, que vive en Antequera. "Él me contó la leyenda de amor imposible entre un cristiano y una mora tras la Peña de los Enamorados. Eso fue el detonante para empezar la historia y luego la perfiló Juan Ramón", explica el director. El objetivo, declara, era "conectar la leyenda de la Peña con Granada y hacer una road movie donde pasarán muchísimas cosas".

La película comienza cuando una de sus protagonistas, Azahar, una niña árabe despierta e inteligente, recibe de su tío Amir el mapa que señala la ubicación de un antiguo tesoro. La leyenda cuenta que el corazón de una montaña se convirtió, con el paso de los siglos, en un poderoso y mágico diamante. La niña parte en busca del tesoro.

Es entonces cuando conoce a Jaime, un niño cristiano que viaja junto a su padrino Gonzalo -conocido en la historia como el Gran Capitán- por tierras moras para negociar la paz con los nazaríes. "Azahar es, ante todo, un viaje hacia la amistad. Son dos niños de culturas diferentes, con una personalidad diferente. Sin embargo, una vez que se conocen las barreras desaparecen", recalca.

Una banda sonora con escalas árabes

Uno de los aspectos más atractivos del largometraje es la banda sonora, obra del compositor Estani Peinado Ferrer (Buscando a Emma). "Tiene raíces árabes, con escalas árabes y cadencia andaluza. Esta tierra suena de una manera determinada. La música ayuda a localizar el tiempo y el sitio. La película claramente suena a Granada", explica Peinado orgulloso.

El largometraje con guión de Ruiz y Juan Ramón Ruiz de Somavía (Ozzy) compite en la categoría de animación con Bikes the Movie, una película protagonizada por bicis antropomórficas; Memorias de un hombre en pijama, la adaptación del cómic de Paco Roca; y la que parte como favorita, Un día más con vida, otra adaptación de un libro, en este caso de la novela homónima del reportero Ryszard Kapuscinski.

Para Ruiz, la nominación a los Goya es "un reconocimiento al esfuerzo" de una productora que, por desgracia, "está parada" ahora. "No sé si algún día renacerá", admite. El empujón al menos les ha hecho sentir que el "trabajo duro" siempre tiene su "recompensa".