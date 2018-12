"Hacer animación es una odisea, tanto que hemos tardado seis años en acabar el filme"

Cuenta el director de Azahar, la única película granadina nominada a los Goya 2019, que han tardado seis años en acabarla. "Una verdadera historia de superación", le digo. "Sí, dedicarse a la animación es toda una odisea, una locura. Precisamente ayer leí que otra de las películas candidatas en la misma categoría había tardado en hacerse como cinco años. No me atrevería a decir que es como un parto porque no lo he sentido en mis carnes, pero va por ahí", reconoce Rafael Ruiz.

El largometraje con guión de Ruiz y Juan Ramón Ruiz de Somavía compite en la categoría de animación con Bikes the Movie, una película protagonizada por bicis antropomórficas; Memorias de un hombre en pijama, la adaptación del cómic de Paco Roca que mezcla animación e imágenes reales; y Un día más con vida, otra adaptación de un libro, en este caso de la aclamada novela homónima del reportero de guerra polaco Ryszard Kapuscinski. "Es complicado que ganemos porque el listón está muy alto. Un día más con vida es increíble", declara el director.

El origen de Azahar se encuentra en el hermano de Ruiz, que vive en Antequera. "Él me contó la leyenda de amor imposible entre un cristiano y una mora tras la Peña de los Enamorados. Eso fue el detonante para empezar la historia y luego la perfiló Juan Ramón", explica el director de la película ambientada en la época nazarí y de la conquista de Granada.

Sinopsis

Al final de la Edad Media, cuando las centenarias disputas entre cristianos y árabes llegaban a su fin en la Península Ibérica, Azahar, una niña árabe despierta e inteligente, recibe de su tío Amir -gran aventurero-, el mapa que señala la ubicación de un antiguo tesoro. La leyenda cuenta que el corazón de una montaña, se convirtió con el paso de los siglos en un poderoso y mágico diamante.

Azahar es, cuenta la productora, "un viaje hacia la amistad, enmarcada en una historia repleta de acción, magia y mucho, mucho humor". Tiene lugar en sugerentes escenarios; atractivos espacios con personalidad propia que además existen en la realidad como la Alhambra. Todo ello enmarcado en un periodo histórico poco frecuentado, que ha sido respetado fielmente y -al mismo tiempo- adaptado al lenguaje propio de los dibujos animados.

Protagonistas

Con un comienzo arrollador y lleno de acción, la leyenda mágica nos lleva hasta la presentación de Azahar, nuestra aventurera protagonista. Jaime por su parte -el otro cincuenta por ciento de esta odisea- es un niño temerario, todo corazón y nada cabeza; impulsivo y valiente pero algo patoso, que además sueña con ser un gran caballero.