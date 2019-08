Himnos para la paz, la justicia y la libertad

Jesús Arias trabajaba en un gran proyecto cuando falleció en 2015. Hablamos de Los cielos cabizbajos, "un poema sinfónico para coro, orquesta sinfónica, voces flamencas e instrumentos extraños que pretende rendir homenaje a aquellas ciudades que durante el siglo XX se vieron devastadas desde el cielo, como un tornado de fuego, por el odio y el salvajismo más desolador del hombre", anotó él mismo en su diario. El músico granadino dejaba trazado así un mapa del horror, del dolor humano, producto de las constantes guerras de poder en el siglo XX.

El año pasado, Lagartija Nick lo interpretaba en directo por primera vez junto a Estrella Morente, el pianista David Montañés, el coro Manuel de Falla y el ensemble de la orquesta de la UGR en el Paraninfo del PTS. "En ese momento tuvimos claro la calidad del material. Lo queríamos llevar al estudio y hacerlo todo de nuevo", hace memoria Antonio Arias, el cantante de la banda, que no descarta grabar un directo junto a Estrella Morente en un futuro.

El conjunto formado por Arias, Juan Codorniú, M.A.R. Pareja y Eric Jiménez lanzará en septiembre Los cielos cabizbajos, "el trabajo más ambicioso de mi hermano Jesús Arias y de Lagartija Nick", afirma rotundo el músico. "Nos ha dado la oportunidad de poder renovarnos a través del repertorio que dejó escrito, de investigar mucho, de arriesgarnos", admite orgulloso. Para ello, el grupo ha contado con la ayuda de una orquesta, un coro y el piano de David Montañés.

El compositor y pianista JJ Machucha, conocido teclista de la escena local, ha adaptado algunas partituras al teclado y a los sintetizadores para que no fuese todo orquestaciones de orquesta sobre sus partituras. "A mi hermano le gustaba mucho el trabajo de la compositora Wendy Carlos, una artista tremenda, en bandas sonoras como en Tron y La naranja mecánica", señala en referencia al posible sonido de algunas de las canciones. Vocalmente, explica Arias, "es bastante distinto a lo que hemos hecho hasta ahora. Tenía muchas ganas de trabajar en un disco con letras kilométricas. Dylan se queda corto al lado de éste", cuenta entre risas.

Algunas de los temas los han respetado tal y como las dejó escritos Jesús, como es el caso de Sarajevo. "Otros nos han dado la oportunidad a Lagartija Nick de experimentar sobre esas canciones. Te pongo de ejemplo Guernica, la canción más sorprendente, arriesgada y cubista que hemos hecho", destaca. En definitiva, la mitad del repertorio serán adaptaciones sobre material inconcluso, no acabado, y la otra mitad estaba ya terminada. Además, un par de canciones están firmadas por otro hermano Arias, Ángel Arias, a las que Jesús puso letra y arregló.

El conjunto, además de recordar el rico legado poético, musical y periodístico de Jesús Arias, reivindica las formas poéticas del artista. "Si hay algún dejé de Omega es esa intención lorquiana que tenía mi hermano al escribir. Jesús tiene ese lenguaje lorquiano. A la gente le va a sorprender. Hay algunas resonancias conceptuales de Lorca en el disco. Hay una intencionalidad poética tremenda”, recalca el cantante de Lagartija, que adelanta que la Huerta de San Vicente publicará el último poemario escrito por Jesús Un jardín contra tu nombre.

Lagartija Nick ya recordó al pionero del punk granadino en su anterior álbum, Crimen, sabotaje y creación. Con una fiera y emocionante convicción, el grupo hizo suyos Agonía, agonía y Europa, Europa, dos temas de Qüasar, el último proyecto de Jesús Arias; y emplea además varios textos del que fuera amigo de Joe Strummer, a los que la banda pone música en cortes como El teatro bajo la arena. "Hemos respetado e incorporado sus ideas al sonido de Lagartija Nick. Aunque ha sido agotador pensar por dos personas. A veces lo he disfrutado, otras lo he apartado y la mayoría de veces lo he llamado para que me inspirara. No sabría ahora decirte si le gustaría. Esperaré a ver señales suyas", admite mientras ríe.

El pasado dos de julio, Lagartija Nick publicó Buenos días Hiroshima, su primer single en redes. "Hoy traigo algo para ti / cuadros rotos que quemar. Traigo cielo y fuego. / Traigo todo un siglo. / Ropa limpia sin poner. / Traigo muchos muertos. / Traigo un triste amanecer. / Traigo cielo y fuego. [...] Buenos días, Hiroshima. / Soy sol dentro en otro sol. / Soy la sombra de la noche. / Átomos bailando en tu honor", canta Antonio Arias en honor a las víctimas del bombardeo atómico de Hiroshima. El trabajo "trágico pero con mucha luz", en palabras del músico, se antoja "un alegato contra la guerra; un canto a la libertad, la paz y la justicia".

"El hecho de que él ponga el foco en las víctimas de una guerra es algo a lo que estamos ya tan acostumbrados. Parece una música de fondo en esta sociedad. Nos hemos acostumbrarlo a vivir con ese drama, ese dolor ajeno, como una música de fondo a la que no prestamos atención", critica el cantante, que cree que este disco de Lagartija "le da voz al menos a las víctimas y mira al mundo entero".

El grupo hará un guiño a la profesión a la que tantos años se dedicó Jesús Arias, en El País primero y luego en Granada Hoy. "Se podrá escuchar la voz de Jon Sistiaga en las intros de dos canciones: Sarajevo y Somalia. A él le hubiera gustado saber que este corresponsal de guerra tan importante ha puesto su granito de arena en este proyecto", añade Arias.