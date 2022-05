Varios premios nacionales de Literatura y Crítica recordarán como se gestó el soneto del Generalife

Un proyecto cultural reunirá en Granada a poetas de prestigio nacional e internacional para recordar cómo se gestó el soneto en los jardines del Generalife, en el conjunto monumental de la Alhambra. Fue Juan Boscán, uno de los poetas renancentistas menos conocidos pese al notorio interés de su obra, el responsable de un hecho esencial que cambió el modo de hacer versos en España desde el siglo XV: la introducción del soneto, una composición poética conformada por 14 versos de arte mayor y rima consonante, normalmente endecasílabos, organizados en dos cuartetos y dos tercetos, informan la Junta de Andalucía y el Patronato de la Alhambra.

En la dedicatoria a la duquesa de Soma de sus composiciones, intituladas Las obras de Boscán y algunas de Garcilaso de la Vega, publicada en 1543, un año después de su muerte inesperada, el poeta catalán dejó escrito cómo se produjo ese acontecimiento: “Estando un día en Granada con Navagero, tratando con él en cosas de ingenio y de letras, me dijo por qué no probaba en lengua castellana sonetos y otras artes de trovas usadas por los buenos autores de Italia: y no solamente me lo dijo así livianamente, más aún me rogó que lo hiciere…”, escribió.

Este encuentro hacia 1526 entre Juan Boscán y Andrea Navagero, embajador de Venecia, tuvo lugar en los jardines del Generalife, dado que la corte del rey Carlos V estaba instalada allí en ese momento, y resultó clave para que los siglos XVI y XVII, en los que florece el Renacimiento y el Barroco, hayan sido el momento culminante de la poesía española utilizando como herramienta el soneto.

Garcilaso de la Vega, Góngora, Francisco de Quevedo, Lope de Vega, Miguel Cervantes o Federico García Lorca han sido algunos de los artistas que siguieron las prácticas recomendadas por el embajador veneciano y llevaron a esta estructura poética a las más altas cotas de dominio y perfección, manteniéndose su uso en la lírica española hasta ahora.

El Patronato de la Alhambra y Generalife rememorará este hecho literario con el proyecto cultural Navagero: La Alhambra al itálico modo, una propuesta coordinada por la profesora, crítica literaria e investigadora Remedios Sánchez que se extenderá hasta 2026. La iniciativa reunirá a autores de prestigio nacional e internacional para que compartan sus impresiones sobre las composiciones "al itálico modo", ha señalado la directora general del Patronato de la Alhambra y Generalife, Rocío Díaz.

Participantes

Participarán, entre otros, los premios nacionales de Literatura o de la Crítica Luis García Montero, Ángeles Mora, Raquel Lanseros, Javier Salvago o Juan Antonio González Iglesias, así como el premio Cervantes Antonio Gamoneda. Todos ellos aportarán a la Alhambra, además, una composición original sobre el monumento que se recogerá en una futura publicación.

El proyecto Navagero, que tendrá una sección en la web del Patronato, pondrá también el foco en la promoción y proyección de la mejor poesía escrita en español, e incluirá otras actividades para recordar la trascendental relación existente entre el conjunt0 monumental de la Alhambra y el Generalife y la literatura.