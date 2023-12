Lola Índigo dará el concierto inaugural de la Copa del Rey de baloncesto

2023 ha sido, sin duda, el año de Lola Índigo, después de cerrar con éxito la gira de El dragón y estar presente en la gala andaluza de Los Grammy , la granadina ha apurado el año sacando GRX, un trabajo repleto de colaboraciones de artistas granadinos, como Dellafuente o La Zowi, y que le llevó incluso a colaborar con el Granada CF en su último partido. El futuro no está escrito, pero parece que 2024 será un buen año para la artistas que tiene ya fijada una de sus grandes citas: el inicio de la Copa del Rey en Málaga, el próximo 11 de febrero.

Según ha explicado la ACB en una nota de prensa, el Martin Carpena acogerá un "opening de primer nivel" para dar inicio a la competición, como parte del acuerdo de la ACB y Never Say Never (NSN) que ha dado lugar a acb BEATS. Las entradas del concierto, del que de momento no se conocen más detalles, saldrán a la venta el 4 de enero, aunque ya es posible apuntarse a la lista de espera en la web del evento.

Ricardo de Diego, director de marca de la ACB, ha explicado que con este acuerdo se da "un nuevo paso importante para unir la mejor competición deportiva con cada vez más acciones atractivas a nivel de entretenimiento”.

Por su parte, Vicenç Fàbregas, director del proyecto y CEO del departamento, anuncia: “Esperamos que estos eventos sean una celebración para los aficionados, una experiencia que conecte a las personas a través de la música”. NSN es una empresa pionera en conectar el mundo del deporte con el entretenimiento y a lo largo del último año ha puesto en marcha varios eventos directamente vinculados con grandes instituciones del deporte como “OMG! LaLiga Music Experience” y MotoGP™ BEATS.