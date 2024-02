Lola Índigo regresa a su 'casa musical' y anuncia su primer Santiago Bernabéu tras su actuación en la final de 'OT 2023'

Mimi Doblas volvió anoche a pisar con fuerza el plató de Operación Triunfo, que será siempre su casa musical, para demostrar, ya como Lola Índigo, que el verdadero triunfo es la constancia y la perseverancia de luchar por lo que verdaderamente quieres. La de Huétor Tájar inundó la gran final del talent musical de un blanco impoluto, como una reina de las nieves -o una de las reinas indiscutibles dentro de la industria que ha salido del programa-, para ofrecer un 'medley' con un pequeño adelanto de lo que vendrá próximamente, que tendrá como colofón su primer Santiago Bernabéu.

Tras su actuación, Chenoa hacía saltar todas las alarmas tras felicitar a la granadina y desearle mucha suerte con su primer concierto en el Santiago Bernabéu. Surgieron momentos de desconcierto y emoción, que duraron unos segundo, ya que pese a que aún no se había dicho nada oficialmente, Lola Índigo lanzaba el mensaje de la buena nueva a través de sus redes sociales.

Pero no es la única sorpresa que llegó en la noche. Hace pocas fechas 'La niña de la escuela', 'la Santa', o la 'Mujer Bruja' sorprendió a todos sus seguidores con 'GRX', un nuevo trabajo más personal, rodeada de amigos y raíces granadinas. Un paréntesis en su trabajo en el que le apetecía sumergirse para regalar a todos sus incondicionales algo más personal. "Es un oasis dentro de todo el proyecto. Es mi yo más personal, no se trata de una era como 'Akelarre', o 'La Niña'. Representa a mi familia, a mi gente, no representa una era, es lo que soy", aseguraba ella misma días antes de lanzarlo al mundo. La era del dragón está llegando a su fin, y eso significa que próximamente habrá más canciones, más espectáculo y más Lola Índigo.

La artista, a modo de aviso, tras anunciar que tendrá un Bernabéu para 2025, aún sin fecha concreta, uniéndose así al exclusivo club de grandes artistas que pasarán por las nuevas instalaciones del Estadio de fútbol el próximo año -con nombres de la industria como Taylor Swift, Aitana o Karol G-, archivó todas las publicaciones de su perfil de Instagram y cambió la foto de perfil por un fondo negro con una luna, un corazón y un llama, que hace pensar que su nueva era está cerca.

Mimi se dio a conocer en Operación Triunfo en 2017 y, desde entonces, ha experimentado una meteórica trayectoria basada en el esfuerzo y el trabajo desde su primer sencillo, 'Ya no quiero ná' (2018), con el que logró un doble disco de platino y 78 millones de visualizaciones en Youtube. Además, triunfa dentro y fuera de los escenarios. Ha participado con gran éxito en programas de televisión como concursante en Tu cara me suena, como profesora en Fama, a bailar y como jurado en The dancer. También fue profesora de baile y como bailarina trabajó junto a artistas como Cris Brown, Miguel Bosé y Enrique Iglesias. Ya en 2019 fue galardonada como artista revelación del año por Los40Music Awards y como artista del año en los MTV Europe Music Awards.

El gran consejo a los concursantes de Operación Triunfo

Horas antes de la gran final de OT 2023, Lola Índigo visitó a los seis finalistas del talent musical para desearles mucha suerte, pedirles que disfrutaran del concurso y recordar que el verdadero trabajo comienza una vez están fuera de la academia. Además, la artista le escribió una carta a todos ellos donde resumía un poco su experiencia personal con la industria.

"Ahora que vais a salir de esta cápsula al mundo real, puede que todo se vea de forma diferente. El aire se respirará más puro, la ciudad se verá más llena y quizá sintáis que hay personas que os tratan diferente. Espero que en vuestra familia encontréis un lugar seguro, que os reciban con una fiesta, y que luego todo vuelva a la normalidad. Que os protejan del reclamo constante de la gente, que es os den mucho amor, espacio y tranquilidad".

Les explicó que una vez fuera del programa se encontrarán muchos tipos de personas, y habrá muchos que los subestimen. "No importa. Porque lo importante es como te sientes tú. Si te subestiman en el estudio, pues te pones a escribir y lo rompes. Si te subestiman con la voz, te pones a dar clase y mejoras. Si te subestiman encima del escenario, te pones a ensayar frente al espejo hasta que te sientas una diosa".

Además les daba un gran consejo: "Importante, no os volváis gilipollas. La gente que trabaja con vosotros tiene que sentir que trabaja con vosotros y no para vosotros".

la carta que le ha escrito mimi a lxs concursantes 👏🏼👏🏼👏🏼 BRAVA#OTDirecto19F pic.twitter.com/vZHMaCJljg — ‎rs10 x ot2023 🎹 (@rafalozzz) February 19, 2024

En la línea, les indicaba que la música es una "carrera de fondo" y que tienen que ser ellos mismos, sin importar ni el dónde ni el cómo. "Da igual lo ocupado que estés, deja tiempo para tus amigos, los de siempre. Los que no conocen la farándula, los que tienen otro tipo de problemas, de trabajo y otras cosas que contar. Ellos te recordarán sin querer que si algún día quieres dejarlo, tendrás una vida a la que volver, que tampoco estaba tan mal. Que en las cosas simples está lo más disfrutón y chulo de la vida. Y sobre todo, disfruta del viaje. Si algún día te agobias, te sientes perdido y necesitas parar, para. No pasa nada. Se trata de vivir el sueño y no de sobrevivir al sueño".