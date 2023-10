Saiko, La Zowi o Pepe y Vizio: Lola Índigo avanza un nuevo proyecto musical repleto de artistas granadinos

'La niña de la escuela', 'la Santa', o una 'Mujer Bruja'... Lola Índigo lleva tiempo demostrando, canción tras canción, que su éxito en la música no es cosa de 'Santería' y que, pese a que 'Ya no quiere ná', le apetece simplemente ser Mimi. Al menos, eso decía hace varias semanas en un vídeo que la cantante granadina publicaba en sus redes sociales en el que aseguraba emocionada que después de haber pasado por distintas etapas, ahora simplemente estaba siendo Mimi. Poco después lanzaba 'Mala Suerte', un sencillo junto al también granadino Dellafuente, grabado en varias localizaciones de San Miguel Alto.

Una canción que entusiasmó a multitud de personas por la fusión de dos grandes artistas, con Granada como telón de fondo. Lo que nadie podría imaginarse es que es el principio de un nuevo proyecto que la granadina ha mantenido en secreto y que es solo el principio de algo más grande. Y de la misma forma que se sinceró con sus seguidores, a través de sus redes, ha anunciado 'GRX', el que será su nuevo trabajo y en el que contará con un elenco coral de artistas granadinos o vinculados a la capital de la Alhambra, de primer nivel como El Maka, La Zowi, Pepe y Vizio o Saiko, entre otros.

"El concepto viene básicamente de que yo quiero hacer algo que se sienta como casa. Para mi era super importante hacer música con mi gente", dice la artista en el video mientras van apareciendo imágenes dentro de un estudio con diversos artistas. "Realmente yo estoy muy enamorada de la escena granaína, a mi me encanta lo que hace la gente de aquí. Estoy segura que si no me hubiera criado aquí, yo no hubiera sido artista", prosigue.

Por el momento poco más se sabe de este nuevo proyecto musical, aunque no suele pasar mucho tiempo desde que Lola Índigo, Mimi, anuncia algo y lo comparte.

Lola Índigo estará este fin de semana en Granada para cerrar su gira 'en casa', donde la recibirán miles de sus seguidores tras agotar las entradas y anunciar una segunda fecha. Un cierre de gira del que se esperan muchas sorpresas.