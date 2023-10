Lola Índigo recibe el cariño de la ciudad horas antes de su concierto en el Palacio de Deportes

Con todas las entradas agotadas para los dos conciertos que ofrece este fin de semana en el Palacio de Deportes granadino, Lola Índigo es la estrella del momento. A solo unas horas de subirse al escenario, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, se ha reunido con la cantante y bailarina, un acto en el que la artista también ha querido atender a los medios para adelantar algunas de las sorpresas sobre las dos actuaciones que ofrecerá este viernes y la noche del sábado y con las que podrá el broche en su tierra a la gira El Dragón.

A partir de las 21:30, Miriam Doblas -Mimi para sus íntimos y Lola Índigo para sus muchos seguidores-, presentará ante sus paisanos su último trabajo, del mismo título que la gira. Su tercer álbum de estudio fue lanzado el pasado 14 de abril por el sello discográfico Universal Music. El Dragón está compuesto por once canciones con mayoría de temas electrónicos que coquetean con el reggaetón y el dembow, pero sin olvidar canciones más íntimas que demuestran fuerza pero también fragilidad.

Doble éxito

Pocos artistas pueden presumir de colgar el cartel de 'No hay entradas', y además dos días seguidos, en el espacio con más aforo de la ciudad. Dos conciertos que si ya habían creado mucha expectación, tras el anuncio a principios de semana de un nuevo trabajo, GRX, han aumentado su expectación. Y más aún, cuando adelantó que el nuevo trabajo iba a contar colaboraciones de otros artistas de Granada o vinculados a esta tierra, como El Maka, La Zowi, Pepe y Vizio o Saiko, nombres que seguro están vinculados con las "sorpresas" que tiene preparadas. "El disco cuenta con la colaboración solo y exclusivamente de artistas de Granada. Me gustaría que estuvieran absolutamente todos, pero son incontables. No sé si está en el agua o en la calle, pero de aquí sale muchísima cultura. Por eso he contado con los que considero mis amigos más cercanos del gremio", afirmó la cantante en su encuentro con los medios.

Unos artistas, que serán la sorpresa de estos dos días. "De manera experimental, nos fuimos a juntar todos en una casa estudio en Albuñuelas. El resultado es un disco precioso que saldrá pronto. Algunos de ellos van a estar en estas dos fechas repartidos. Lo que más me enorgullece es la presencia de todos y estar tocando juntos por el simple hecho de amar la música y compartir". En concreto, serán 4 esta noche y 5 en la de mañana. Además, entre ellos también habrá un artista "que no es de Granada pero es andaluz" y del que la intérprete no quiso dar muchos más datos.

Durante el directo con sus fans la noche del jueves, la granadina ya advirtió a sus seguidores que aquellos que tengan entradas para los dos días podrán ver un espectáculo diferentes. Además, aseguró que cantará algunas de sus nuevas canciones, como De Plastilina, el tema que interpreta junto a Pepe y Vizio que ha visto la luz este mismo viernes.

"Una cosa que tuvimos todos claros desde el momento de hacer este proyecto es que aquí se pueden hacer muchas cosas y no se tiene uno que ir a Madrid", señaló la cantante ante la atenta mirada de la alcaldesa de Granada, que quiso hacer público “el cariño y la admiración de sus paisanos granadinos por una de las artistas más importantes del panorama musical del momento". "Es un ejemplo de superación y una prueba palpable de que el éxito llega y los sueños se cumplen si se trabaja con el tesón que lo ha hecho Mimi”, aseguró MariFran Carazo, quien adelantó que la ciudad espera poder contar con ella para futuros actos.

Trayectoria

Carazo repasó la trayectoria de Mimi Doblas, “una madrileña de nacimiento criada en Huétor Tájar que presume de ser granadina". "Se dio a conocer en Operación Triunfo en 2017 y, desde entonces, ha experimentado una meteórica trayectoria basada en el esfuerzo y el trabajo desde su primer sencillo, Ya no quiero na (2018), con el que logró un doble disco de platino y 78 millones de visualizaciones en Youtube”, señaló la alcaldesa minutos antes de hacer entrega de varios presentes a la cantante: varios libros de Lorca y una granada de cerámica símbolo de la ciudad.

Lola Índigo no solo ha triunfado sobre los escenarios, también ha participado con gran éxito en programas de televisión como concursante en Tu cara me suena, como profesora en Fama, a bailar y como jurado en The dancer. También fue profesora de baile y como bailarina trabajó junto a artistas como Cris Brown, Miguel Bosé y Enrique Iglesias. Ya en 2019 fue galardonada como artista revelación del año por Los40Music Awards y como artista del año en los MTV Europe Music Awards.

Ticket Dragón

Además de los dos conciertos, un grupo de 350 personas que compraron el ‘ticket Dragón’ tendrán la oportunidad de presenciar la prueba de sonido y conocer a Lola Índigo. Las puertas del Palacio de los Deportes se abrirán a las 19:30 horas, dos horas antes del inicio del concierto. Además, habrá un DJ amenizando la espera.