Lola Índigo avanza que habrá grandes sorpresas en sus dos conciertos de Granada

A falta de unas horas para que la artista Lola Índigo se suba al escenario del Palacio de Deportes de Granada para dar por finalizada su gira 'El Dragón', la granadina no ha dudado en anunciar a través de un directo en sus redes sociales que el fin de gira llega cargado de sorpresas.

Dos conciertos que si de por sí ya habían creado mucha expectación, tras el anuncio a principio de semana de un nuevo trabajo más personal y con colaboraciones de otros artistas granadinos o relacionados con la ciudad de la Alhambra, no han hecho más que aumentar las ganas de disfrutar de ambas fechas para ver las sorpresas que tiene preparadas. De hecho, durante el directo y en respuesta a uno de sus seguidores, la granadina ha asegurado que aquellos que tengan entradas podrán ver un espectáculo diferentes, ya que contará con unos invitados muy especiales para el viernes y otros totalmente diferentes el sábado. Además, ha asegurado que cantará algunas de sus nuevas canciones, como De Plastilina, la canción junto a Pepe y Vizio que sale este mismo viernes.

Para aquellos que puedan pensar que 'GRX', el próximo trabajo musical de Lola Índigo es una nueva era, se equivocan. Ha aclarado que se trata de un paréntesis. "Es un disco que me apetece, me apetecía hacer música con mis amigos, no habrá una gira de 'GRX' ni nada, es un regalo para todos aquellos que llevan tiempo escuchándonos. Es un oasis dentro de todo el proyecto. Es mi yo más personal, no se trata de una era como 'Akelarre', o 'La Niña'. Representa a mi familia, a mi gente, no representa una era, es lo que soy".

Además, ha explicado que pese a que la gira 'El Dragón' finaliza oficialmente este fin de semana con los dos conciertos de Granada, el próximo 2024 evolucionará para iniciar una gira por festivales.

Por último, Mimi se ha sincerado y ha explicado que 'GRX' "es algo que llevaba mucho tiempo queriendo hacer, y para mi es como un momento dentro de la vorágine de todo lo que hemos hecho".

A principios de semana, anunció a través de sus redes sociales 'GRX', el que será su nuevo trabajo y en el que contará con un elenco coral de artistas granadinos o vinculados a la capital de la Alhambra, de primer nivel como El Maka, La Zowi, Pepe y Vizio o Saiko, entre otros.