Malú: "Te pasas la vida entera haciendo cosas maravillosas y no padeciéndolas, pero casi"

-A finales de 2021 salió a la venta su último disco, Mil batallas, que da nombre a la gira con la que comenzó a recorrer España este mes de mayo y que este viernes 27 recala en Granada. ¿A qué batallas hace referencia con el título?

-Al final la batalla más importante es la que acabas teniendo contigo misma durante años. Yo creo que para mucha gente es la más dura y la más difícil probablemente.

-¿En qué sentido ha librado estas batallas personales?

-Soy una persona muy exigente y perfeccionista. Eso acaba jugando en tu contra cuando se convierte en algo enfermizo. Sufres mucho cuando estás creando algo y quieres que sea perfecto. Amas lo que estás haciendo y lo disfrutas pero es verdad que, a la hora de ponerlo en pie, en el momento en el que falla algo lo empiezas a pasar mal. Estás viviendo momentos impresionantes y tú estás sufriendo porque un foco que no está funcionando o porque el sonido no está como a ti te gustaría... Al final te pasas una vida entera haciendo cosas maravillosas y no padeciéndolas, pero casi.

-¿Esa ha sido su gran batalla?

-Sí, es una lección que te destroza. Tuve que cancelar una gira y decirle a toda mi gente que ese año no trabajábamos. Luego vino una pandemia. Pasó un montón de tiempo en el que estuve conmigo misma. Yo creo que eso me hizo un poco bajar. Me di cuenta de la de cosas maravillosas que estaba viviendo y que no las estaba pudiendo disfrutar.

-Ahora que tienen una niña pequeña, ¿ha visto la película de animación 'Soul'? ¿No llegaba, como esos músicos tan absolutamente concentrados de la cinta de Pixar que suben al cielo, a fluir en el escenario?

-No la he visto, mi hija es muy chiquitita así que aún no me he adentrado en ese mundo, todavía la mantengo alejada (risas).

-Bueno, pero al menos tampoco ha sufrido nunca tanto como para tener que retirarse un tiempo por la presión, como les ha podido pasar a músicos como Pastora Soler o incluso Sabina, con las tablas que tenía a sus espaldas. ¿En este regreso ya ha llegado a disfrutar en en el escenario?

-Ya estoy feliz. Ya en esta vuelta estoy en otro sitio, un lugar en el me preocupa disfrutarlo. Quiero hacer el gran show, me dejo la piel, pero una vez que está hecho ya es: "Pasemos a la siguiente fase".

-Mil batallas tour arrancó el 12 de mayo en el WiZink center de Madrid pero, después de Granada tiene prevista una intensísima gira con paradas en Murcia, Sevilla, Tarragona, Valencia, Albacete, Priego de Córdoba, Marbella, Chiclana, Alicante, Almería... ¿Agobia tanta fecha cuando uno es perfeccionista?

-Al revés. Yo siempre he funcionado mejor cuanto más trabajo. Fluyo y trabajo mejor cuanto más volumen tengo. Cuando eres perfeccionista y tienes un comportamiento enfermizo, el volumen de trabajo te alivia un poco la conducta. Pero es verdad que ahora yo ya encontré mi equilibrio. Vamos a Granada como los locos, como si fuera la primera vez que hacemos una gira en nuestra vida. Primero porque lo hemos echado mucho de menos y luego porque ya estamos en modo disfrutar y pasárnoslo.

-La anterior gira, sin embargo, tuvo que suspenderla por una lesión en el pie no por la presión.

-Preparando el tour me rompí todos los ligamentos del tobillo derecho. Pospusimos el arranque para, con un tratamiento conservador, poder salvar la gira y luego ver si entraba a quirófano. Hicimos once conciertos y ya no podía más. Los dolores eran insoportables y el traumatólogo me dijo que tenía que operarme sí o sí. Fue la decisión más dura que he tenido que tomar en mi vida.

-Aunque no ha habido gira, la televisión le ha permitido seguir en contacto con el público este tiempo.

-Sí, hicimos La Voz en Navidad. También estaba preparando el disco a tope. Y en cuanto nos han abierto las puertas, empezamos a trabajar.

-¿Cómo te ha cambiado como artista todos los acontecimientos que has vivido desde que dejaste los escenarios y ha vivido desde la maternidad a una pandemia?

-Con el tema de la maternidad lo que te cambia al final es tu modo de conciliar y la organización. Antes tenía mucha más facilidad para organizarme y ahora trato de equilibrar. Estar al cien por cien en el escenario y estar al cien por cien en mi casa con mi hija. Eso al final en el siglo en el que vivimos es lo que hacemos todas las madres. Y creo que la pandemia nos ha cambiado a todos la forma de vivir las cosas: cuando pierdes algo es cuando valores lo que tienes. Hemos visto que no teníamos conciertos, que no podíamos disfrutar en compañía, que no podíamos abrazarnos... Y de repente poder volver a vernos en un lugar todos juntos, volver a bailar y cantar las canciones, estar simplemente respirando en un lugar sin miedo a poder matar a alguien o que muera alguno... Eso no ha cambiado a todos, no sólo los que nos subimos al escenario. También el público se siente libre ahora para recuperar su vida.