Mariola Cantarero: "Estoy en un momento de realización personal brutal"

Mariola Cantarero y Juan Cruz presentan un trabajo conjunto que se ha estrenado la noche del sábado en Tierra de Talentos este fin de semana. Se trata de varias canciones de Cruz Guevara cantadas por Cantarero, una propuesta elegante, atractiva y de una cuidada factura musical. En la rueda de prensa que han ofrecido en el Auditorio Manuel de Falla para presentar Embrujo de Granada -el single con el que el EP sale a la luz, al que se sumarán otros tres temas que se irán publicando progresivamente en las principales plataformas de música digital- se les veía satisfechos e ilusionados por este proyecto que les llevará juntos a territorios nuevos, como es el bolero con voz lírica. Conversamos con la diva granadina, Mariola Cantarero.

-¿Qué nace ahora?

-Nacen unas canciones inéditas, cantadas con mucho cariño y que interpreté este sábado en Tierra de Talentos.

-¿De donde viene esta relación? ¿Os conocíais anteriormente?

-Sí, nos conocíamos anteriormente por compartir otros proyectos y también de vernos en el Conservatorio Superior Victoria Eugenia de Granada.

-¿Cómo ha sido el proceso?

-Ha sido muy bonito, lento pero sin pausa, hemos ido descubriendo cosas, melodías, me ha ido enganchando la ilusión que ha puesto en todo momento Juan y la verdad es que me he ido involucrando. Al final me ha embaucado porque me gustaba muchísimo el proyecto.

-Satisfechos con el resultado?

-Estoy muy satisfecha, la factura musical está muy cuidada, toda la producción musical de Cheluis es maravillosa, me he sentido muy bien tratada y muy bien cuidada. Ha sido todo muy fácil para mí, así que estoy muy satisfecha y por lo que oigo de la gente que escucha el tema, le gusta. Los que me quieren también me lo dicen, que se ha conseguido lo que buscábamos: el placer de gustar en un bolero con una voz lírica.

-En qué momento os encontráis?

-Estoy en un momento muy ilusionante, con muchos proyectos nuevos, con muchas puertas nuevas que se me abren y que me apetece entrar. La verdad es que no puedo quejarme y tengo que dar gracias a la vida por todas estas oportunidades y aventuras que se me presentan. Así que a por todas.

-En qué momento se encuentran vuestras músicas?

-Mi música se encuentra en un momento de asentamiento, de lo que realmente quiero hacer, de lo que quiero interpretar, en un momento de realización personal brutal. Y en lo profesional ahora decido yo, gracias a todo lo cosechado y a todo lo sembrado, ahora creo que empieza lo bueno.

-Algo que se nos quede en el tintero…

-Muchísimas gracias a todas las personas que han formado parte de este proyecto, que esperemos que tenga un largo recorrido: fotógrafos, músicos, Nazario, Jose Velez, Cheluis, a Juan Cruz por su sabiduría y bien hacer y su ilusión, a Rafael López y Manu Sanchez. Gracias a todos por haber podido entre todos haber llegado aquí.