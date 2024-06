Maripaz Lucena: “Este año he tenido mucha influencia de alumnos de sevillanas más que nunca"

Llega junio muchos finales de curso en colegios, institutos, academias. Unos Centros ponen notas y califican y en otros se expone el trabajo hecho en forma de exposición, concierto, etc. El mundo de la danza y el baile en Granada no permanece ajeno a esta rutina y de nuevo, la bailaora y profesora Maripaz Lucena, nos invita el próximo sábado 8 de junio a disfrutar del espectáculo Mis sueños en el que se expondrá el trabajo de todo un curso por parte de un buen número de amantes del baile y del flamenco. No todo será baile, pues la gala estará acompañada por dos grandes del flamenco, Manuel Fernández a la Guitarra y Jacob de Carmen al Cante.

Será en el Teatro Municipal de la Chana José Tamayo a partir de las 20:00 horas y las localidades se podrán adquirir en el mismo teatro o de manera anticipada en la en la escuela de arte flamenco Maripaz Lucena. Conversamos con Mariapaz.

Un año más, especial por qué

Si un año más, este es mi octavo fin de curso, y siempre es especial porque entran alumnos nuevos y hay coreografías nuevas y emociones nuevas

Coméntanos un momento bonito del curso, y otro único.

Son muchos momentos bonitos del curso no es sólo uno, por la complicidad con las alumnas, el ver cómo van evolucionando día a día, el interés que muestran y sobre todo porque tengo alumnas de muchos años y somos ya como una gran familia. El momento único es cuando he montado los bailes del camino, La cachucha, la mosca el petaco los fandangos del Albaicín, por las risas que hemos echado y los buenos momentos.

¿Cambian los gustos en el flamenco y en los alumnos?

Yo tengo alumnos muy autóctonos que quieren flamenco puro pero a mí me gusta innovar. Por lo tanto les doy de todo un poco. Y todos estamos contentos

Este año ha habido una buena feria, ¿qué tal el grupo de sevillanas?

La feria ha sido maravillosa. Este año fui con un gran grupo de mis alumnas a disfrutar. Este año he tenido mucha influencia de alumnos de sevillanas más que nunca. Se nota que la gente tiene más ganas de fiesta , después de esa pandemia tan horrible. Todo en general va mucho mejor.

¿Cuándo comenzáis el curso que viene?

Se comienza en Septiembre. Ya están haciendo reserva de matrículas y tengo lista de espera en algunos grupos .por lo tanto estoy muy contenta e ilusionada. Sabes que disfruto mucho dando clases de baile. Porque el baile es salud y terapia

¿Alguna novedad el curso que viene?

Siempre hay novedades, cada curso es renovación .Tendré clases de niñas a partir de seis años, porque estos años no di clases a niñas... También comenzaré las clases de sevillanas en octubre. Y por supuesto clases de castañuelas, bata de cola ,mantón y abanico

¿Algo que añadir?

Por supuesto. En está actuación será muy importante la guitarra de Manuel Fernández. Haré una Guajira maravillosa compuesta por Manuel y una Farruca. A parte de todos los números que hacen mis alumnas, muy variado y tocando casi todos los palos del flamenco. Así que espero que se llene el teatro. No os lo perdáis, os espero