Erika Martínez ingresa en la Academia de Buenas Letras de Granada

La Academia de Buenas Letras de Granada cuenta desde este lunes con Erika Martínez como Académica de Número. La poeta y profesora de Literatura de la Universidad de Granada leyó su discurso de recepción titulado La causa de la poesía en un acto celebrado en el Paraninfo de la Facultad de Derecho y recibió la contestación de Francisco Sánchez-Montes González. La autora es la sexta mujer que ingresa como académica de número -después de la entrada de Carmen Morales, Premio Nacional de Traducción- de los 23 miembros que poseen esa categoría en la actualidad en la institución literaria granadina.

"Ser mujer importa. ¿Acarrea diferencias –me han preguntado a menudo– en el discurso poético? Sí, pienso yo. Igual que cualquier otra parte cardinal de la experiencia. Como ser una andaluza del siglo XXI. Como tener o no tener trabajo. Estar convencida de ello no implica que una deba volcar bobamente su experiencia en los poemas: se puede impostar la voz de un agricultor vietnamita o meterse en la piel de Napoleón sin olvidar desde dónde se escribe", señaló Martínez, que también reflexionó sobre cuestiones como la inspiración y dio respuesta a preguntas del tipo: ¿por qué odian los filósofos, la crítica y hasta los poetas a la poesía? o ¿de qué manera puede ser político un poema?

"Lo que te aboca a la creación no es lo que tienes, o sea, tus virtudes (del latín vir, viri): es lo que te falta. Una dislexia o una neurosis pueden resultar mucho más definitivas para terminar escribiendo que la riqueza léxica o la erudición. Tus lagunas, tus taras, tus conflictos, aquello que te daña o te limita está en el origen del poema. Se escribe desde el agujero", destacó que fuera columnista de este diario, que analizó también su propio papel como autora. "He vuelto a pensar lo que pienso de la poesía ahora que no puede oírme. Y quisiera leer algunas notas sobre lo que me enseñaron de ella y después desaprendí. Sobre la forma en que se enfada cuando me la explico o se ríe de mis certidumbres", porque para la escritora, "la poesía es una asamblea de lo que falta".

Martínez, miembro también del Ateneo de Granada y que participará este miércoles en el Acto de Inauguración del Día de la Poesía, tuvo también palabras de agradecimiento por su dedicación a dos profesores de Secundaria a los que dijo deber buena parte de su vocación literaria: "Carlos López López (Latín) y Silvia López Garcés (Literatura), ambos profesores del IES Padre Manjón que me animaron y regalaron su tiempo mucho más allá de lo que dictaban sus obligaciones educativas".

"Los poemas encarnan, o como diría Roberto Juarroz, crean presencia. De forma complementaria, me gusta pensar que la poesía es el lugar de las apariciones. Que pone el cuerpo y hace sitio", comentó la poeta jienense afincada en Granada, que con su primer libro de poemas, Color carne (Editorial Pre-Textos, 2009), obtuvo el Premio de Poesía Joven Radio Nacional de España. Su segundo libro de poemas, El falso techo (Pre-Textos, 2013), fue finalista del premio Quimera y resultó seleccionado entre los cinco mejores poemarios del año por los críticos de El Cultural. También ha publicado la colección de aforismos Lenguaraz (Pre-Textos, 2011). Además su volumen Chocar con algo (Pre-Textos, 2017) estuvo entre los seis finalistas del II Premio Nacional de Poesía Meléndez Valdés.