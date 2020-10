"El Maristán de Granada fue el primer hospital del Islam europeo"

Asedio al Maristán nazarí. El complot de ceñidor es el primer libro que escribe Miguel Ángel Ulecia Martínez. Se trata de una novela histórica que tiene como fondo el Maristán, el primer hospital del Islam europeo. Miguel Ángel Ulecia es doctor en Cardiología por la Universidad de Granada y ha sido cardiólogo en el Clínico San Cecilio y el Virgen de las Nieves. También ha ejercido como docente en la Facultad de Medicina de Granada. Esta es su primera novela.

–Cuéntenos en pocas palabras el argumento de su novela.

–La narración de esta novela histórica transcurre en determinados periodos del reinado de Muhammad IX ‘El Zurdo’ durante el primer tercio del siglo XV en la Granada Nazarí. Y cuenta la historia de un médico nazarita llamado Ismail, el cual ejerce su profesión de médico hakin (médico-filosofo) en el Maristán Nazarí, al mismo tiempo que imparte su docencia en la Madraza de Granada. Historia que transcurre entre injusticias e intrigas, junto a su vocación de curar enfermos.

–Usted ha sido cardiólogo. Me imagino que ha puesto mucho corazón al escribir esta historia

–Pues la verdad es que sí, casi tanto como el que ponía durante mi ejercicio profesional en el hospital. El poder culminar esta novela, que es la primera fuera de los libros profesionales, he tardado más de tres años, durante los cuales he podido investigar en este periodo del siglo XV mencionado, así como de sus personajes históricos para poder darle forma a los acontecimientos que en ella se describen.

–¿Qué importancia tuvo el Maristán en Granada?

–Mucha. Tenga en cuenta que Granada ha tenido a lo largo de su historia unos 35 hospitales, pero el Maristán es el primero, no solo de Granada, que por la diferente documentación encontrada y analizada, se puede decir que fue el primer hospital de todo el Islam europeo. En él se curaban enfermos de cualquier estatus social o creencia religiosa, se elaboraban medicamentos y se impartía docencia. Pienso que fue una auténtica joya tanto desde el punto arquitectónico en hospitales, como en su aspecto científico.

–Ese complot y estas intrigas de las que usted me habla… ¿se pueden dar en la sociedad actual?

–La ciencia y los conocimientos técnicos han avanzado muy rápidamente en los últimos años, mucho más que en todos los siglos anteriores. Y lo que realmente no ha provocado casi ningún tipo de avance es la condición humana, es decir el corazón de determinado tipo de personajes. Siendo más pragmático le diría que en este aspecto sucede exactamente lo mismo que pasaba en la Edad Media. La envidia y la codicia siguen interpretando un papel predominante en todas las sociedades, aunque probablemente en la actualidad pueda ser visto, a fuerza de repetirse, como algo muy cotidiano.

–Creo que ha contado por ahí que también ha querido con esta novela homenajear a su padre.

–Así es. Hay dos personas que me han influido mucho en la vida. Una es mi abuelo, gran médico, cuya humanidad siempre he intentado tenerla presente en mis actividades. Y otra es mi padre, el cual poseía un don especial a la hora de escribir poesía. Pero su extremada timidez no le permitió nunca publicar. Así que elegí el romance de Ismail, poema dedicado a mi madre, como introductor de cada capítulo del libro. De esta forma, aunque él no lo publicó, he pretendido hacerlo dentro de mi libro, como un reconocimiento a su nombre.

–Ahora que está jubilado… ¿se dedicara a escribir?

–Esa es mi intención, pero reconozco que escribir literatura y no cardiología es muy difícil, lleva mucho tiempo no solo el plasmar los pensamientos en un papel o en el ordenador. Además es imprescindible leer e investigar mucho. Aunque mi intención es seguir esta historia iniciada y alcanzar una trilogía, pero antes de seguir creo que debería ver las opiniones y el dictamen de los posibles lectores.