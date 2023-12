Música en directo, reencuentros y emoción: llega la Gala más navideña de OT 2023

Reencuentros, mucho brilli brilli, la tranquilidad de saber que no hay nominados ni expulsados y, sobre todo, música en directo. La Navidad ha llegado por todo lo alto a Operación Triunfo con una Gala navideña en la que no han faltado grandes actuaciones, algún que otro incidente y un gran flashback para todos aquellos nostálgicos que siguen el formato del talent musical desde su primera edición.

Los concursantes salieron de la Academia este 24 de diciembre para pasar unos días en familia, dejando un vacío en todos aquellos que siguen de forma constante el 24 horas de sus favoritos, por eso no es de extrañar el gran hype que había desde horas antes de que se colgase en Prime Video la gala. Una espera que ha merecido la pena y que ha permitido ver de nuevo a los 16 participantes de OT 2023 sobre el escenario.

Ya lo advertía la propia Chenoa. "Me encanta la Navidad, y lo que más me gusta es hacer regalos. Vamos con el primer regalazo de la noche: juntos, de nuevo, los 16 concursantes de Operación Triunfo acompañados de la orquesta Franz Schubert Filharmonia". Y con los primeros acordes del clásico 'Navidad, Navidad', el escenario se transformó en la gran fiesta navideña en la que todo fan del programa querría estar.

Después llegaría el momento de ver a los participantes actuar por parejas, algo que ha permitido volver a juntar a las dos granadinas de la edición para resarcirse de su algo caótico 'Padam, Padam', -aunque votamos si a que esta canción esté en una futura gira de conciertos-. Denna y Violeta sirvieron todo sobre el escenario para embelesar al público presente en plató y en sus hogares al ritmo del ‘Santa’s Coming For Us' de Sia. La de Ogíjares y Motril volvieron a reencontrarse para alegría de muchos que ven como a estas dos amigas les queda mucho camino por delante.

Por su parte, Paul interpretó junto a Omar, uno de los grandes clásico de Lighthouse family, demostrando una vez más que respira música y que lo suyo es estar encima de un escenario. El de Armilla sigue 'comiéndose' todo lo que le dan y haciendo suyas todas las interpretaciones.

La noche y la Gala de Navidad dieron para mucho. Desde el maravilloso ‘It’s the most wonderful time of the year’ de Juanjo Bona y Álvaro Mayo, al hipnótico ‘Farolito (Little star)’ de Naiara y Salma, pasando por la práctica perfección vocal del ‘Last Christmas’ de Cris y Martin. Bea y Ruslana regalaron uno de los éxitos de Carla Morrison, Álex y Lucas entregaron todas las buenas vibraciones de Maná y Juan Luis Guerra con su ‘Bendita tu luz’, y Chiara y Suzete cantaron la única canción que ha sido capaz de destronar al éxito navideño de Mariah Carey, el entrañable ‘Rockin' around the Christmas tree’ de Brenda Lee.

Uno de los momentos más icónicos de la noche llegó justo al final. Ya se sabía que Chenoa actuaría junto a los chicos en una de las grupales, un cierre perfecto para la gran guinda del pastel de la gala navideña. El ‘Happy Xmas (War is over)’, de John Lennon, volvió a permitir que Chenoa, nuestra Chenoa, cruzase una vez más la pasarela para unirse a una nueva generación de ‘triunfitos’ que están dispuestos a darlo todo y conquistar a las masas. El milagro de la Navidad.