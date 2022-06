La Novena de Beethoven, interpretada por la Orquesta y el Coro de la Universidad de Granada, clausura el curso académico

La Universidad de Granada celebra este jueves, 9 de junio, el concierto de clausura del curso académico 2021/22. En esta ocasión, la Orquesta y el Coro de la UGR interpretarán la Sinfonía nº 9, Coral, bajo la batuta de Gabriel Delgado, director de la orquesta, y la dirección coral de Juan Ignacio Rodrigo, responsable del coro universitario. El concierto contará también con la participación del Coro de la Basílica de San Juan de Dios. La cita será a las 20:30 horas en el Paraninfo del PTS, en el edificio de Servicios Generales de la UGR, con fácil acceso desde la parada Dílar del metro. La entrada al concierto es libre hasta completar aforo.

Información complementaria:

Beethoven (sinfonía nº 9, «Coral»)

I. Allegro ma non troppo, un poco maestoso

II. Scherzo: Molto vivace - Presto

III. Adagio molto e cantábile - Andante

Moderato - Tempo Primo - Andante

Moderato - Adagio - Lo Stesso Tempo

IV. Recitativo: (Presto – Allegro ma non troppo – Vivace – Adagio cantabile – Allegro assai – Presto: O Freunde) – Allegro assai: Freude, schöner Götterfunken – Alla marcia – Allegro assai vivace: Froh, wie seine Sonnen – Andante maestoso: Seid umschlungen, Millionen! – Adagio ma non troppo, ma divoto: Ihr, stürzt nieder – Allegro energico, sempre ben marcato: (Freude, schöner Götterfunken – Seid umschlungen, Millionen!) – Allegro ma non tanto: Freude, Tochter aus Elysium! – Prestissimo, Maesteoso, Prestissimo: Seid umschlungen, Millionen! presto allegro tempo

Laura Sabatel, soprano.

Anna Gomá, contralto.

Román Barceló, tenor.

Santos Ariño, barítono.

CORO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

CORAL POLIFÓNICA DE LA BASÍLICA DE SAN JUAN DE DIOS

Juan Ignacio Rodrigo, director.

ORQUESTA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

Gabriel Delgado, director.

Organiza: Cátedra Manuel de Falla. La Madraza. Centro de Cultura Contemporánea.