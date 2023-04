Paco Damas: "Algunas artistas han sido mujeres muy maltratadas"

El músico Paco Damas hace tiempo que vinculó su carrera a la poesía, al principio a grandes nombres universales y masculinos como Juan Ramón Jiménez, Lorca, Machado, Blas de Otero, Miguel Hernández o Neruda y luego a nombres femeninos. Desde 2012 lleva cantando a las Mujeres Poetas por todo el país, intentando darles visibilidad a través de su música. "Descubrí una antología y me impresionó porque muchas de las autoras recogidas no aparecían ni en los libros. Algunas artistas han sido figuras muy maltratadas por la historia", cuenta el músico, que durante este tiempo, con más de 500 conciertos por la España vaciada -"cuando no se hablaba de Igualdad"- ha ido sembrando la semilla de la conciencia en la necesidad de recuperar la voz de tantas mujeres silenciadas. En 2012 fue nombrado Músico por la paz y Embajador por la paz y en 2018 recibió el Premio Menina por su labor contra la violencia de género.

En 2017 publicó Paco Damas canta a Las Sinsombrero, un disco-libro en el que el artista recopila con poesía cantada a ocho mujeres de la Generación del 27. Poco a poco, han ido surgiendo todo tipo de trabajos para dar voz a todas esas creadoras nacidas entre 1898 y 1914 que fueron silenciadas por la sociedad de su época. Han aparecido desde audiovisuales, como el documental que entrevistaba a investigadores y familiares de esas mujeres, una antología de escritora granadina Pepa Merlo e incluso un episodio de la serie El Ministerio del Tiempo. El nombre de Las Sinsombrero viene del gesto que protagonizaron Maruja Mallo y Margarita Manso junto a Salvador Dalí y Lorca cuando cruzaron la Puerta del Sol sin esta prensa, una actitud transgresora que metafóricamente representaba una actitud de liberación de ideas e inquietudes.

Después de una intensa gira, Damas presenta ahora un segundo trabajo en el que amplía la nómina de autoras que nunca habían sido cantadas tanto cronológica como geográficamente. Así, en este álbum aparecen temas de Zenobia Camprubí, Carmen de Burgos, dos de María Lejárraga, Pilar de Valderrama, Manuela López, Sagrario Torres, Concha Espina y vuelve a poner música a María Zambrano, Concha Méndez y María Teresa León, además de abrir el abanico a autoras latinoamericanas como Concha Zardoya o Rosario Castellanos y de volver a incluir un tema propio: Vivas nos queremos. "Solo tres habían ya aparecido en el anterior disco", cuenta el autor, quien señala que el álbum ha sido resultado de un intenso programa de investigación para encontrar los textos más propicios para ser cantados de cada una. "Estuve un año leyéndolas. Por ejemplo, de Carmen Burgos, que era periodista, después de mucho buscar, encontré un poema de 1901 en la Biblioteca Nacional", detalla sobre la dificultad para musicar a algunas de estas escritoras.

Paco Damas canta Invisibles-Las Sinsombrero 2 es un proyecto que se ha fraguado en tres años. Todas las canciones han sido compuestas por el compositor y producidas y arregladas de Ludovico Vagnone y Pepe Dougan. El tema compuesto del músico de Torredonjimeno resume el "espíritu de compromiso con la igualdad, la visibilidad de la mujer y la lucha contra esa lacra de nuestra sociedad que es la violencia del género", un tema crucial en la carrera del compositor, que repite el formato de disco-libro con temas a dúo completado con amplio apartado literario e interactivo.

Colaboraciones

El poeta y compositor tiene publicados seis discos en el mercado en los que ya había contado con colaboraciones de artistas de la talla de Caballero Bonald, Juan Gelman, Aute, Pastora Soler, Rozalén, Carmen Linares o Marina Heredia entre otros. En esta ocasión los duetos vuelven a contar con una nómina de artistas famosos: Miguel Ríos, Belén Rueda, Vetusta Morla, Diana Navarro, Pasión Vega, Estrella Morente, Nena Daconte, Funambulista, Andrés Suárez, Conchita, Arcángel, Zenet, Eugenia León (México), Julia Medina, María Rodés, Marisa Valle Roso, Encarna Anillo, Tere Bautista, Ángela Bautista, Aurora Power (Las Niñas) y Carmen Ferre.

Textos

No menos reconocida es la nómina de colaboraciones literarias, en la que se incluyen varios Premios Nacionales de Poesía, Premios Cervantes y un Premio Príncipe de Asturias de las Letras: Isabel Allende, Julia Navarro, Rosa Montero, Gioconda Belli (Nicaragua), Ida Vitale (Uruguay), Soledad Puértolas, Elena Poniatowska (México), Pepa Fernández, Elia Barceló, Vanessa Monfort, Julia Uceda, Federico Mayor Zaragoza, Juan Carlos Mestre, Antonio Gamoneda, Raúl Zurita (Chile), Antonio Muñoz Molina, Rogelio Blanco, Luis Alberto de Cuenca, Miguel Gane, Luís María Ansón, Luís Miguel Miñarro, Juan José Téllez, José María Merino, Miguel Lorente, Juan Vida o Luis García Montero.

En cuanto al apartado interactivo, el disco incluye un código QR que remite a una plataforma de actividades. "Ha sido realizada por Luis Miguel Miñarro, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha", cuenta el compositor sobre un trabajo ideado, como en el caso anterior, con un fuerte enfoque educativo: recuperar el nombre de esas autoras silenciadas por la sociedad de la época y relegadas al olvido.

Patrocinio

El proyecto, que fue presentado en el Instituto Cervantes de Madrid, cuenta con el patrocinio de la institución y el de la Fundación Cultura de Paz, Ayuntamiento de Sevilla, Diputación de Sevilla, Ayuntamiento de León, Diputación de León, Diputación de Zaragoza, Diputación de Huelva, Diputación de Granada, Jaén y Almería; la Universidad de Granada, Instituto de la Mujer de Castilla la Mancha, Ayuntamiento de Torredonjimeno, Ayuntamiento de Tudela de Duero, Ayuntamiento de Cababelos, Federación de Editores y Funesco.

Aunque la Diputación organizó un acto público el pasado mes de marzo para dar a conocer el trabajo, todavía no hay fecha para un concierto en Granada. Sí hay cerradas ya varias actuaciones en París (el próximo 20 de abril en el Instituto Cervantes); en Arriondas, Asturias (22 de abril); en distintos puntos de León; y en San Fernando, Cádiz (6 de mayo).