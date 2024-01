Pacho Flores, Grammy Latino 2023: "La trompeta es el instrumento que más ha crecido en los últimos 20 años dentro de la orquesta sinfónica"

El trompetista Pacho Flores (San Cristobal, Venezuela, 1981) recibió en 2023 un Grammy Latino, uno de los últimos reconocimientos de una larga y fructífera carrera llena de premios que comenzó cuando era tan solo un niño con poco más de diez años cuando decidió que quería ser músico profesional y se decantó por el instrumento que también tocaba su padre. Desde entonces hasta este galardón, todo han sido elogios para el instrumentista y compositor al que se ha calificado como "lo más importante que le ha sucedido a latrompeta desde Miles Davis" o "el mejor trompetista del mundo". Un instrumento que a pesar de no tener un papel protagonista en la música clásica hasta la fecha, en opinión de Flores ha sido "el que mayor crecimiento ha tenido en los últimos 20 años dentro de la orquesta sinfónica". "Las grabaciones de concertistas antiguos de trompetea me llevaron a un espacio distinto. Dentro de la orquesta, es un instrumento muy, muy respetado, pero la trompeta en su papel de solista no ha sido un instrumento tan arraigado como el violín, el piano o el violonchelo, con un gran repertorio. Ahora se ha llevado a espacios más importantes a nivel de la composición. Yo solamente en los últimos cinco años he comisionado 24 obras, y he escrito tres. Ya son 27 conciertos para trompeta y he tenido la gran dicha de que han sido muy aceptados".

Flores, afincado en españa desde hace más de una década, actuará por primera vez en Granada junto a la OCG este fin de semana. Siempre comprometido con la música de nueva creación, este viernes de enero 26 y el sábado 27 actúa junto a la formación orquestal bajo la dirección de Manuel Hérnández-Silva. El trompetista venezolano interpretará una de las composiciones que le ha hecho merecedor del galardón en un concierto que dará muestras de las altas cotas de la música venezolana actual: Cantos y revueltas, obra del propio intérprete, y Concerto venezolano, de Paquito D’Rivera, una composición con “un final tan exultante en el que hasta un cadáver se levantaría para bailar” en palabras del crítico y escritor Luis Suñén.

Pacho Flores y Manuel Hernández-Silva volverán a unir sus talentos al de otro intérprete venezolano, Leo Rondón, en el quinto concierto de la serie sinfónica de la temporada de la Orquesta Ciudad de Granada.

Programa

Cantos y revueltas, una pieza para trompeta, cuatro venezolano y orquesta, fue el origen de esta colaboración a tres. Estos artistas fueron los encargados de su estreno, junto a la Real Filharmonía de Galicia, una composición que han plasmado en un disco de título homónimo, publicado por Deutsche Grammophon. Desde entonces y con los mismos protagonistas la obra se ha tocado en Murcia, Málaga, Extremadura, Valencia, Gran Canaria, Córdoba, Chipre, Noruega y Suecia, y aún se podrá volver a escuchar próximamente en Buenos Aires o Sevilla.

Junto a esta composición estará presente en el concierto de la OCG otra obra para trompeta y orquesta de Paquito d’Rivera, Concerto venezolano, es una obra para trompeta y orquesta fruto de un encargo compartido entre cuatro orquestas americanas y europeas: la mexicana Orquesta Sinfónica de Minería, la Royal Liverpool Philharmonic, la Orquesta de Valencia y la San Diego Symphony, que lo estrenaron, respectivamente, con los maestros Carlos Miguel Prieto, Domingo Hindoyan, Manuel Hernández-Silva y Rafael Payare, entre septiembre de 2019 y marzo de 2022. La grabación más reciente de Pacho Flores, Estirpe (Deutsche Gramaphon) ha sido la merecedora del Grammy Latino 2023 a la mejor composición clásica contemporánea, álbum que cuenta con la mencionada obra.

El concierto se abrirá además con una nueva orquestación de Christian Lindberg para los Cuadros de una exposición, de Modest Mússorgski, en lo que supone su estreno en España.

Biografía

Pacho Flores obtuvo el primer premio del Concurso Internacional Maurice André, la competencia para trompeta más destacada del mundo, así como los primeros premios en el Concurso Internacional Philip Jones y Concurso Internacional Cittá di Porcia. Formado en el Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, a esta larga lista de galardones suma ahora el Grammy, un premio que "resulta bastante interesante" para un artista de música clásica. "Ahora mismo se le está dando mayor proyección y visibilidad en lo que es el mundo clásico. Normalmente eran distinciones destacadas en la música pop, popular e incluso en el jazz. Es muy lindo contar con un premio así que otorga la academia a una grabación, que es lo que realmente significa el gramófono". Quizás por eso considera que es una distinción, que a pesar de su importancia, tiene más peso "en la parte mediática", por la "difusión a nivel masivo", pero no en cuanto los programadores clásicos, "que persiguen la excelencia, el arte puro".

Igualmente desenvuelto en los estilos clásicos y populares, Flores aporta a sus interpretaciones una gran energía matizada por los más hermosos colores instrumentales. Dará prueba de ello con los siete instrumentos que utilizará en su concierto de este fin de semana en Granada. Como solista ha actuado con la Filarmónica de Kiev, Camerata de San Petesburgo, Ensamble Orquestal de París, Orquesta NHK de Japón, Sinfónica de Tokio, Filarmónica de Osaka o Sinfónica de Dusseldorf, entre otras orquestas. Ha ofrecido recitales en salas como Carnegie Hall de Nueva York o la Opera City de Tokio. Y como experimentado músico orquestal, Flores ha sido primera trompeta de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela o la Sinfónica de Miami, bajo la dirección de los maestros Claudio Abbado, Sir Simon Rattle, Seiji Ozawa, Giusseppe Sinopoli, Eduardo Marturet y Gustavo Dudamel, entre otros.

Su repertorio incluye encargos y estrenos de obras de compositores como Roger Boutry, Efraín Oscher Juan Carlos Nuñez o Sergio Bernal. Su primer álbum discográfico La trompeta venezolana fue lanzado por el Sello Guataca Producciones. Flores es artista exclusivo de Deutsche Grammophon, con quien ha producido ya los discos Cantar, con la Konzerthaus Orchester Berlin y Christian Vásquez; Entropía, premiado con la Medalla de Oro en los Global Music Awards 2017; Fractales con la Arctic Philharmonic bajo la dirección de Christian Lindberg; y la grabación para CD-DVD de la citada Cantos y revueltas con la Real Filharmonía de Galicia y Manuel Hernández-Silva, además de Estirpe.

Artista de la Casa Stomvi, toca instrumentos fabricados exclusivamente para él por esta prestigiosa firma y participa activamente en los desarrollos e innovaciones de sus trompetas, una colaboración que se remonta a hace más de dos décadas. "Por fortuna trabajo con una persona tan entusiasta de su oficio como el señor Honorato. Él siempre dice que sus instrumentos son Ferrari y lo que se necesitan son pilotos. Yo me siento como en una escudería, en un laboratorio donde investigamos y llevamos a la escena pública lo que hacemos. Poco a poco estos instrumentos están imponiendo porque la calidad musical es mucho más amplia a lo que ofrecen los tradicionales", comenta entusiasmado sobre las posibilidades que se abren para el futuro más inmediato.