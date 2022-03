Patricia Almárcegui presenta Cuadernos Perdidos en la Librería Inusual

A medio camino entre el ensayo, el cuaderno de notas y el libro de viaje, Cuadernos perdidos de Japón recoge fragmentos de cuatro diarios íntimos que Patricia Almarcegui escribió en, y sus reflexiones de muchos años sobre la sociedad, la política, la cultura y el arte japoneses.

Cine, literatura, manga, pintura, arquitectura, pueblos, ciudades, baños, cuerpos políticos y sociales trazan un breve y sincopado itinerario de Japón. Una narración llena de imágenes intensas y extremas, hilvanada a partir de la pérdida: la de los cuadernos que la escritora extravió en el viaje, la de personas que ya no están, la de un país que fue y ya no es. Estos cuadernos son un intento de reproducir el tiempo del viaje y de la vida, desde la convicción de que las experiencias no finalizan cuando se escriben sino cuando se leen y escuchan.

Biografía