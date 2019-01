La inspiradora admiración de Paula Bonet por Truffaut

"Me doy cuenta de que estoy alejado de las evoluciones estéticas, ya que no puedo hacer absolutamente nada que no sienta profundamente". La cita, de François Truffaut, vendría a ser la columna vertebral sobre la que se sustenta la obra del famoso director de cine. Paula Bonet (Vila-real, 1980) lo descubrió con 20 años en una clase donde proyectaron La noche americana. Ella no dudó en ver toda su filmografía. "Tuve la suerte de que abrieran un videoclub de cine de autor en el barrio en el que vivía, el Stromboli, y gracias a Daniel Gascó, su propietario, pude descubrir la Nouvelle Vague", cuenta en literaturbia.com.

Su admiración por el director se ha traducido en una magnífica e inspiradora exposición, que llegará al centro cultural Gran Capitán de Granada este mismo miércoles. 813 Truffaut mostrará hasta el 10 de febrero toda la obra contenida en los cuadernos de Bonet, dividida en dos partes. La primera de carácter biográfica, basada en la saga protagonizada por el actor Jean-Pierre Léaud en el papel de su álter ego, Antoine Doinel; y la segunda se sustenta en las relaciones triangulares, analizando tres de sus películas -Jules et Jim, La piel suave y La mujer de al lado-.

Bonet ha revisitado una y otra vez su filmografía, ha viajado a París, se ha envuelto con el aire, los sonidos y la luz de la capital francesa y lo ha trasladado todo en un cuaderno personal. "El proceso de creación empezó revisando sus títulos y leyendo todo lo que llevara su nombre impreso en la portada", cuenta en una entrevista.

Para la pintora, la idea de trabajar sobre él y su obra aparece en el momento que su manera de fusionar literatura, cine y vida real se convierten en una inspiración constante en su manera de trabajar. "El discurso del hombre que hay detrás es todavía más apasionante que el que se ve en la pantalla. Y su manera de ver y reflejar el mundo y todo lo que le angustiaba es conmovedora", explica la ilustradora sobre su conexión instantánea con el realizador galo.

El triángulo más importante es el que creó Truffaut, Jean-Pierre Léaud y Antoine Deunel, señala. La saga protagonizada por Léaud reflejó tristes episodios de la vida del director, que pasó por un correccional tras cometer varios hurtos y desertó del ejército, lo que le hizo entrar en una prisión militar.

Los dibujos hechos con acuarela, tinta china y grafito reflejan de forma fidedigna muchos de los fotogramas de las tres películas elegidas por Bonet. "Quería que las imágenes fueran muy fieles a las que él conseguía en sus primeras películas, hechas con poco presupuesto, con cámaras que no permitían muchas grabaciones, con una luz muy dura", explica la autora de la muestra, "un homenaje de principio a fin al estilo narrativo y visual" del genio y firme defensor de la ilustración por encima de la pintura.

A la autora de Por el olvido también le interesa cómo habla de las relaciones sentimentales en sus filmes y cómo a través de ellas "recibimos el amor que sentía hacia la vida y hacia su trabajo", reflexiona. "Truffaut, en estas películas, es muy feminista: en todas las que he elegido, el personaje que tiene las cosas claras desde el principio, que decide incluso su final y el de su amante es el personaje femenino. Los personajes masculinos se dejan arrastrar por el azar, por el contexto o por decisiones ajenas a ellos mismos", dijo en una entrevista en El Huffington Post.

"Siempre he preferido el reflejo de la vida a la vida misma. Si he elegido los libros y el cine desde los 11 años, está claro que es porque prefiero ver la vida a través de los libros y el cine", decía Truffaut. Desde el miércoles, Bonet acercará al público la vida y obra del francés a través de su poética y apasionante mirada.

*La exposición la organiza Alianza Francesa de Granada, Ayuntamiento de Granada y Contemporánea.