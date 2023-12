La belleza del Prado en las calles de Granada: la exposición que reproduce los cuadros más importantes del museo nacional

Hay públicos que nunca irán a un museo, por cuestiones socioeconómicas o educativas creen que lo que se muestra en las salas de estas instituciones culturales forma parte de una realidad que no les concierne, no les pertenece o no les interesa. Hay numerosos estudios que lo avalan y los técnicos que trabajan en ellos son muy conscientes de ese hándicap. Por eso han decidido darle la vuelta al asunto y si Mahoma no va a la montaña, que la montaña salga a su encuentro. Ese es el objetivo de El Prado en las calles, una muestra con cincuenta reproducciones en tamaño real de las obras más emblemáticas de la pinacoteca nacional que puede verse en Granada desde este viernes. Las mejores creaciones de artistas como Goya, Velázquez, Rembrandt o Sorolla se podrán contemplar en el bulevar de la Avenida de la Constitución hasta el próximo 14 de enero.

El contenido

El Padro en las calles es una exposición itinerante concebida como una propuesta didáctica para ser instalada en espacios abiertos al aire libre. Integrada por 50 reproducciones fotográficas a tamaño real -ajustándose a las dimensiones de los paneles expositivos (184,5 por 122 centímetros) se pueden ver los fragmentos más significativos de las principales joyas del Museo del Prado. Además, cada una de ellas va acompaña de una cartela explicativa en castellano e inglés junto a una pequeña reproducción de toda la obra y un código QR que remite a la imagen original.

El proyecto expositivo ideado por le propio museo ha sido un rotundo éxito en las ciudades que ya ha visitado. A ello contribuye la calidad de las reproducciones, que permiten a los visitantes experimentar una sensación lo más parecida posible a estar delante de los cuadros en las salas del Museo. No es el original, es cierto, pero en cambio ofrece otras ventajas. Por ejemplo, no tiene las necesarias restricciones de seguridad, así que los espectadores pueden acercarse, tocar y hacer fotografías con sus obras favoritas.

El recorrido

La muestra al aire libre permite realizar un recorrido por las diferentes escuelas pictóricas que componen el panorama artístico de la colección permanente del Prado y, a través de esos cuadros, conocer la historia de España, de Europa y del arte occidental de la mano de los grandes maestros de la pintura. Las escuelas española, italiana, flamenca, francesa, alemana y holandesa están presentes a través de sus protagonistas dese el siglo XII a los primeros años del XX.

Desde el cabecero del bulevar en la continuidad de la calle Reyes Católicos, la muestra arranca con la pintura española, la mejor representada en las colecciones del Museo del Prado, con casi 5.000 obras. Como explicó ayer André Úbeda, director adjunto de Conservación del Museo del Prado, la propuesta expositiva repasa los propios fondos de la pinacoteca de forma cronológica, por eso abarca desde el siglo XII -con las pinturas murales de San Baudelio de Berlanga- hasta comienzos del siglo XX, con las creaciones de Aureliano de Beruete y Joaquín Sorolla.

Con notables ejemplos de época medieval, la colección -iniciada por Carlos V y Felipe II- muestra también la entrada y difusión del estilo renacentista en España. Destaca la figura del Greco, con más de treinta pinturas en el museo. El siglo XVII -el Siglo de Oro español- está representado por obras de los principales artistas del momento como Ribera, Zurbarán, Murillo, Alonso Cano o Carreño de Miranda. El más importante de todos ellos es Diego Velázquez, que cuenta con casi cincuenta obras expuestas en el Museo y seis reproducciones en el bulevar.

En el paso del siglo XVIII al XIX destaca la figura de Francisco de Goya, del cual el Prado posee más de 140 pinturas, además de un amplio conjunto de dibujos y grabados. Por último, la pintura española del siglo XIX refleja los diferentes movimientos artísticos que se sucedieron en ese periodo, desde el Neoclasicismo hasta la pintura social, pasando por el Romanticismo y la histórica.

Las pinturas italiana, flamenca, francesa, la escuela alemana o la pintura holandesa del siglo XVII, en la que destaca Rembrandt, están también representadas en la exposición. La muestra se completa con las correspondientes cartelas informativas de cada una de las obras y con varios paneles que aportan interesantes datos sobre la historia del Museo y sus colecciones.

Paseos navideños

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, acudió ayer a la presentación de la exposición y animó a los granadinos a visitar "esta maravillosa exposición" aprovechando los descansos de los días de Navidad. "Es un paseo rodeado de belleza, donde podemos descubrir la historia y el arte en cada fotografía expuesta.”

La exposición El Prado en las calles fue una iniciativa incluida en el Programa Extraordinario para la Conmemoración del Bicentenario del Museo del Prado (1819-2019), financiada en su integridad por la Fundación Iberdrola España. Desde entonces ha viajado por distintos municipios del territorio nacional.

El Museo

Cada año, más de 3 millones de personas visitan Prado y más de 6 millones se asoman a su página web. Su presencia en las redes sociales también es manifiesta y sus 3,7 millones de seguidores han incluido al Museo en su rutina diaria.