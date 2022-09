Mar Horno: "El boom del microrrelato vino de la mano de internet, con Facebook, Twitter e Instagram"

Mar Horno García (Torredonjimeno, Jaén, 1970) se inició en la escritura in media res, con cuarenta años ya cumplidos y sin una formación previa en la materia. Licenciada en Documentación por laUniversidad de Granada, residió en varias ciudades hasta que en 2003 se asentó definitivamente en Jaén, donde actualmente trabaja como documentalista audiovisual en Canal Sur y vive junto a su marido y sus dos hijas. Lectora voraz desde la adolescencia, hace once años se cruzó en su trayectoria un relato corto que ni siquiera recuerda con exactitud y, en esa etapa de la vida en la que las pasiones suelen estar ya muy definidas, decidió que quería empezar a crear sus propios textos. Se apuntó a un taller de Clara Obligado durante seis meses, empezó a leer solo sobre el género -"dejando de lado la novela"- y empezó una carrera como autora que le ha hecho merecedora del IV Premio Microrrelato IASA Ascensores.

Geometría familiar es el título del texto con el que Horno se ha alzado con el galardón del certamen, que ha contado con un jurado compuesto por Luis Mateo Díez, Cristina Fernández Cubas, Iona Gruia y Eloy Tizón. La autora jienense recogerá la distinción este mismo lunes, aunque desde que empezara a escribir en el año 2011 ha cosechado ya numerosos premios, como el de La Microbiblioteca, Relatos de viajes de La Ser, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Trabajar en Documentación de la Universidad de Salamanca, Purorrelato de Casa de África, Premio Molino Bonaco, Premio de microrrelato Baños de la Encina, Abecedario Solidario de la Universidad de Jaén, Premio de Relato Corto Villa de Sabiote, Premio de microrrelato del Ayuntamiento de Quesada, Premio de Microrrelato Antonio Garrido, Premio EMT Madrid o Premio 10 años de ENTC. Además, fue finalista anual dos temporadas seguidas en Relatos en cadena de La Ser.

Sus textos aparecen en importantes antologías del género como Los pescadores de perlas, DeAntología la logia del microrrelato o Un tiempo breve. También en medios digitales comoAmanece Metrópolis o Liebre por gato de Infolibre, así como en prestigiosas revistas comoQuimera o Revista Litoral. Publicó en 2012 su primer libro de microrrelatos, Precipicios habitados, con la Editorial Talentura, que quedó entre los cinco finalistas de los Premios de Narrativa Ciudad de Alcalá (Madrid). Y en febrero de 2022 publicó su segundo libro, Náufragos del Océano Índigo con la editorial Bululú, que acaba de ser seleccionado como finalista del Premio Setenil al mejor libro de relatopublicado en España.

Sobre el relato

"El microrrelato intenta contar los tres grandes temas de la literatura -el amor, la muerte y el paso del tiempo- de forma diferente a través de la imaginación y la creatividad. En este caso también va de amor, pero lo cuenta de una forma tan distinta como es la Geometría. Yo creo que eso es muy representativo del género, que tiene que ser muy creativo", explica la autora sobre el texto con el que se ha proclamado ganadora.

"Solo a un paso" era el tema propuesto por la organización este año y esa es la distancia que media entre "un segundo piso para coger el ascensor o bajar al número catorce", eso es lo poco que adelanta la autora sobre el texto ganador del concurso, porque como todo microrrelato que se precie tiene que cumplir las claves del género: "Uso preciso del lenguaje; ejercicio de concisión casi excepcional; contar una historia con su principio su principio, su conflicto y un final sorprendente y que emocione al lector".

Sobre la autora

Esas bases las aprendió la autora en el curso y sobre todo leyendo mucho y a muchos autores. "Especialmente Muñoz Molina. También Alice Munro, David Trueba... Lo leo todo. Y en cuestión de microrrelato, la reina, que es Ana María Shua. También Ginés Cutillas, Miguel Ángel Flores, Fernando Iwsaki, Andrés Neuman... No me gusta decir nombres porque me dejo otros, porque hay mucho micrrorrelatista bueno en España".

Y, ¿qué hay de los grandes en cultivadores de Hispanoamérica, como Cortázar, Borges o Monterroso y su célebre "Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí", el microrrelato más famoso de la historia? La escritora responde que los comenzó a utilizar como referente en el curso que realizó en su taller de iniciación. "Cuando yo empecé no sabía escribir así que lo primero que hice fue matricularme en el curso de escritura creativa de microrrelato hasta que me hice con las bases, porque es un género muy difícil de escribir con calidad". "Los primeros años estuve formándome, escribiendo mucho, muchos textos malos y alguno bueno", relata con modestia.

Aunque Mar Horno asegura que los autores que más le han influido son los que marcaron sus lecturas de adolescente, como "los grandes del cuento gótico de finales del XIX y principios del XX; García Márquez, que es mi escritor de referencia, y su realismo mágico; los poetas del 27; el género fantástico de Tolkien y la novela policiaca de Agatha Christie".

Sobre el género

"El 'boom' del microrrelato vino de la mano de internet, con Facebook, Twitter e Instagram. Ese ha sido el caldo de cultivo perfecto, porque ya no necesitas ni tener un editor: lo cuelgas en tu muro y al segundo un lector te dice si le ha gustado o no. Este género se mueve en torno a las páginas especializadas del género y los concursos literarios. Alrededor de las redes nos conectamos toda la comunidad de microrrelatistas", explica la escritora sobre el peso de este tipo de certámenes. "A través de ellos nos vamos conociendo, nos pedimos amistad en redes. Luego hacemos 'microquedadas', como las llamamos, en las que cada año nos encontramos en una ciudad diferente de España: alrededor de 200 o 300 autores nos juntamos y pasamos unos días en común".

Sobre el concurso

Fue a finales de 2013 cuando IASA Ascensores dejaba huella en la Alhambra con la instalación de un ascensor que permitió la accesibilidad de las personas con movilidad reducida llegar a la planta superior del patio circular del Palacio de Carlos V. Ese fue el origen de este concurso con el que, según los organizadores, se trata de potenciar "el campo literario, la expresión de lo breve, de lo fugaz". El día 5 de mayo de 2015 se leyó en el monumento grandino el fallo del I Premio de Microrrelato IASA Ascensores, al que concurrieron más de tres mil cuatrocientos textos de toda España que contenían la frase "elevamos sueños".

Un jurado presidido por José María Merino y compuesto por los miembros Andrés Neuman, Antonio Sánchez Trigueros y Ana María Shua concedió el galardón, dotado con tres mil euros, a Paloma Hidalgo Díez por El rascacielos. Dos años después, en marzo de 2017, se celebró la gala de entrega de la segunda edición en el patio de la Casa Chapiz, sede de la Escuela de Estudios Árabes. En esta ocasión, el jurado integrado por Leonardo Padura como presidente y por Antonio Chicharro Chamorro, Espido Freire y Fernando Iwasaki, otorgó el reconocimiento a David Calvo Sanz con Mil entre los más de cinco mil textos presentados y que cumplían el requisito de incluir el sintagma "maldito escalón".

En 2019 se celebró la tercera edición del III Premio de Microrrelato IASA. Un total de 6650 textos se presentaron a un concurso cuyo lema era "libertad de movimiento”. El galardón lo obtuvo el escritor valenciano Ginés Cutillas con el texto titulado El pacto con un jurado compuesto por Sergio Ramírez, Premio Cervantes de 2017, como presidente; Erika Martínez, Clara Obligado y Carmen Posadas. En esa ocasión la entrega tuvo lugar en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada el lunes 18 de noviembre de 2019.