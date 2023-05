Raúl Zurita: el poeta que zurció el Atlántico

Hijo de chileno e italiana, agregado cultural en Roma, amante profundo del poeta italiano más famoso y profesor visitante en varias universidades de Estados Unidos, la vida de Raúl Zurita (Santiago de Chile, 1950) ha ido zurciendo ese enorme agujero que es el Océano Atlántico y, en consecuencia, uniendo los dos continentes. Desde una perspectiva algo menos poética, pero no mucho, el autor chileno ha realizado una labor muy similar a la que también realizaron sus admirados Pablo Neruda y García Lorca, como destacó Paco Cuenca, alcalde Granada, patria chica del poeta de Fuente Vaqueros que anoche le hizo entrega del Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca, en un acto que, para rizar más el rizo, tuvo lugar en el Centro Lorca.

Pero no es la única conexión entre el chileno y el autor de Bodas de sangre. Zurita, que como Lorca vivió en sus carnes los horrores de la dictadura, aunque él sí sobrevivió, ya visitó la ciudad de la Alhambra –donde tiene grandes amigos, comenzando por Luis García Montero, al que une una amistad que ya empieza a peinar canas– en 2019 para participar en el Festival Internacional de Poesía, que tuvo lugar junto a la casa de Lorca.

En su discurso, salpicado también de referencias lorquianas, especialmente al famoso “Eran las cinco en punto de la tarde” de Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, Zurita agradeció haber sido premiado “en nombre de un desaparecido”, Federico García Lorca, con este galardón que recibe como un homenaje de “amor y solidaridad” extensible a las víctimas de la Guerra Civil. De hecho, otro de los puntos que conectan a ambos poetas es que, el chileno, al igual que Lorca vivió en sus carnes los horrores de la dictadura, aunque él sí sobrevivió.

Zurita también aprovechó su discurso para contar cómo comunicó a su madre que había sido elegido: “Le acerqué mis labios y le dije: Me han dado el premio. Entonces, ella alzó su cabeza, me miró y con la voz clara y fuerte me respondió: A las cinco de la tarde. Eran las cinco de la tarde en punto”.

“La G de la Generación del 27 es la de García Lorca, porque resulta imposible hablar de la literatura española y la Generación del 27 sin mencionar a Federico García Lorca como pilar fundamental”, aseguró ayer Cuenca durante el acto de entrega, para después continuar afirmando que esa “G es también la de Granada. La Granada como ciudad de la literatura de Francisco Ayala, de José Fernández Montesinos o José López Rubio. Y junto a ellos, otros granadinos ilustres que orbitaron en la Generación del 27 como fueron Manuel Ángeles Ortiz o Ángel Barrios”, una nómina de autores granadinos que no se quedaría ahí únicamente, pues Zurita fue propuesto para el Premio García Lorca por la Universidad de Virginia, donde ejerce como docente el granadino Fernando Valverde, además del ya mencionado Festival Internacional de Poesía.

También se podría incluir a la ya desaparecida Mariluz Escribano, de la que el galardonado llegó a decir, en referencia a su poema Los ojos de mi padre, que era “una de las elegías más conmovedoras que nos muestra nuestra lengua y, a la vez, es la humanidad entera la que se hace allí presente porque no se mata a un hombre una sola vez, se lo mata infinitas veces, se lo mata en cada minuto y segundo en que ya no está y en cada centímetro de la tierra que ya no pise”.

Con este galardón, el escritor chileno Raúl Zurita, pasa a integrar el elenco de poetas reconocidos por el jurado del Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada-Federico García Lorca, que en su deliberación del pasado 22 de octubre destacó “su personalísimo lirismo, que conjuga una dimensión política y social con una sensibilidad particular hacia la naturaleza, y una práctica poética que ensancha los límites del género con performance y diversas maneras de experimentación”.

El chileno, considerado por Cuenca ayer como “el mayor poeta vivo en todas las lenguas”, se impuso sobre un total de 36 candidaturas de 15 países distintos propuestas por más de 70 instituciones y algunos nombres partían como favoritos en cuanto al número de candidaturas, como el argentino Alfonso Nassif, con un total de seis; la paraguaya Renée Ferrer o el granadino Antonio Carvajal con cinco.