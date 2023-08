Baza no se resigna a perder la opción de trasladar su Dama, expuesta en Madrid

El Ayuntamiento de Baza no se resigna al traslado de su Dama, actualmente expuesta en Madrid, a pesar del varapalo que supone el informe técnico del Ministerio de Cultura hecho público este miércoles en el que se desaconseja su cambio de ubicación porque "activaría mecanismos de deterioro con graves consecuencias". El alcalde del municipio, el popular Pedro J. Ramos, ha lamentado que el documento advierta contra la vuelta de la escultura del siglo IV a.C., símbolo de la ciudad, expuesta en el Museo Arqueológico Nacional, por lo que ha pedido compensaciones y ayudas a la promoción cultural y turística. "Nosotros aceptamos este tipo de informe, porque no puede ser de otra manera. Políticamente asumimos con tristeza esta primer varapalo pero no nos resignamos a que la Dama vuelva. Las condiciones en las que podemos tener esta dama hay que estudiarlas, hay que presupuestarlas y hay que ser reivindicativos".

Ramos ha reaccionado así al informe que aleja la posibilidad del regreso de la Dama de Baza y que también se pronunciaba sobre las Damas de Elche y la Cerro de los Santos. El alcalde de Baza ha reconocido que los argumentos técnicos expuestos "limitan" las peticiones de traslado a la ciudad en la que fue localizada hace medio siglo y frenan las solicitudes formalizadas tanto desde Andalucía como, en el caso de la Dama de Elche, desde la Comunidad Valenciana.

"Si en Baza fuéramos capaces de mantener, igualar o mejorar la conservación de nuestro patrimonio, habría que estudiar la posibilidad del traslado", ha añadido Ramos, que no descarta cambiar la petición de un préstamo temporal por un traslado definitivo.

Según ha explicado el alcalde, habría que analizar el informe para ver si hay viabilidad técnica para transportar en las mejores condiciones la Dama de Baza para que permanezca en esta ciudad, que replicaría las condiciones de conservación del Arqueológico de Madrid. "Pensamos que estos informes técnicos, al tratarse no sólo de la Dama de Baza, también la Dama de Elche y la del Cerro de los Santos, son una manera de limitar las peticiones de las distintas regiones que han solicitado que su patrimonio vuelva a su zona de origen", apunta el regidor. "De aquí hacia atrás se ha pedido el traslado temporal: nos la traemos de Madrid y la devolvemos luego. Por ejemplo el año pasado, coincidiendo con el 50 aniversario de su descubrimiento el pasado año", comenta el alcalde, quien señala que la intención del municipio ahora es solicitar su traslado definitivo.

Si la negativa se confirma, Ramos ha adelantado que el Ayuntamiento podría pedir una compensación que permita seguir excavando en los yacimientos en los que apareció la escultura y para poner en valor el patrimonio. Además, ha pedido una línea de ayudas que compense la pérdida o financiación centrada en potenciar la ciudad turística y culturalmente. Como ejemplo, ha apuntado que una réplica adecuada de la Dama de Baza cuesta al menos 20.000 euros y ha reclamado una, con el ajuar incluido, para la próxima zona visitable de los yacimientos.

Otras reacciones

En esa misma línea se manifestaba el miércoles el delegado de Cultura de la Junta en Granada, Fernando Egea. Consultado por este periódico, ha explicado que estudiarán con más detenimiento el informe pero, "si se dan las garantías técnicas de conservación, el traslado no debería ser un problema". Egea teme que esa información pueda servir de parapeto para evitar que los fondos del Museo Arqueológico Nacional vuelvan a los territorios que las demandan. "Por esa regla de tres, no sólo la Dama de Elche y la de Baza, miles de piezas pueden ser reclamadas por los municipios de origen".

Una garantías de conservación que parece lógico pensar que también serían argumento contrario no solo para cualquier traslado, también para cualquier cesión o préstamo de un un museo a otro de piezas arqueológicas y obras de arte a pesar de ser una práctica común. "Yo en general soy partidario siempre que se den los requisitos de custodia legal y técnica -con todas las condiciones necesarias del espacio, que este cuente con una persona responsable y cualificada al frente y siempre bajo de la tutela de la administración correspondiente- de favorecer que las obras estén en su punto de origen. Por ejemplo, en el tema de Salar, cuando cuenten con su museo dado de alta y con un profesional al frente con la titulación correspondiente, las piezas pueden volver a estar allí", señala sobre el caso de la Villa Romana de Salar. Criterio extrapolable al ámbito nacional. "Igual se puede aplicar con la Dama de Baza: creo que su sitio más idóneo es estar en Baza, que además tiene un museo arqueológico que está bastante bien".

Aunque el delegado prefirió mostrarse cauto hasta tener acceso a dicho informe técnico porque "cada caso es un caso y sobre cada bien y cada espacio hay que pronunciarse puntualmente", con "un museo bien montado, con sus requisitos técnicos de humedad, temperatura... la Dama de Baza no tiene que sufrir más que en el Museo Arqueológico Nacional. Para nada".