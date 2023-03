Reacciones a las versiones de Agatha Christie adaptadas a las nuevas sensibilidades

Primero enseñaron la patita con los libros de Roald Dahl, autor de Charlie y la fábrica de chocolate, y después con las aventuras de James Bond escritas por Ian Fleming. Ahora el revisionismo se ha quitado la careta con una de las autoras más vendidas de todos los tiempos: Agatha Christie. Este domingo el Sunday Telegraph ha revelado que la editorial HapersCollins está reescribiendo las novelas de la autora inglesa más famosa de todos los tiempos para adaptarlas a las "sensibilidades modernas".

Los misterios del inspector Hercules Poirot y Miss Marple se unen así a los libros reeditados para hacerlos más aceptables a los nuevos lectores: pasajes enteros de las obras de la "reina del crimen" han sido eliminados o reescritos en las nuevas ediciones de esas obras, según señala el dominical.

Aunque el nombre del grupo parece salido de los libros de otros escritores ingleses tipo David Lodge o Evelyn Waugh, realmente se ha hecho comisión de "lectores sensibles" que se ha encargado de revisar las obras de Christie para asegurarse de que los "insultos o referencias étnicas" han sido suprimidos, así como las descripciones de algunos de los personajes.

Cambios

El diario cita el ejemplo varios comentarios sobre la dentadura y el físico de personas que aparecen en los libros que han sido suprimidos, especialmente en casos en los que los protagonistas de las novelas encuentran a gente fuera del Reino Unido. Monólogos internos de Marple y de Poirot han sido seccionados y referencias a la repulsión de un personaje por los niños han sido modificadas. También se ha alterado el vocabulario para eliminar el término "oriental", mientras que se ha eliminado la alusión racial de un sirviente negro, entre otros ejemplos citados por el diario.

Derechos de autor

HarperCollins, de acuerdo con el Telegraph, ha creado nuevas ediciones de todas las aventuras de Miss Marple, así como de una selección novelas de Poirot. La compañía Agatha Christie Limited, dirigida por el bisnieto de la autora James Prichard, es la encargada de gestionar los derechos de sus obras para literatura y cine.

Parece ser que los dividendos de los derechos de autor de estos autores superventas pesan más que la radicalidad o inconveniencia de su ideario a la hora de ser elegidos como protagonistas de estas nuevas versiones expurgadas al gusto de los nuevos tiempos. Al menos esa es la opinión de Juan José Montijano Ruiz, investigador y uno de los grandes especialistas de la novelista inglesa de este país, autor de autor de El Universo de Agatha Christie y Los crímenes de Agatha Christie. Misterios y asesinatos que inspiraron su obra. Sólo la Biblia y Shakespeare han logrado superar en éxito de ventas a Agatha Christie. Ni J.K. Rowling, Stephen King, Dan Brown o Tolkien pueden hacerle sombra a la reina del crimen, la novelista más vendida de todos los tiempos y Montijano Ruiz cree que es una forma de "seguir sacando tajada".

Opiniones

El escritor e filólogo se encuentra completamente en contra de ese "revisionismo histórico" que está "totalmente fuera de lugar". "Los clásicos son clásicos precisamente por eso. Han nacido en un momento y en una circunstancia determinada, son producto de la sociedad en la que fueron escritos", comenta el investigador, que recuerda el primer remiendo que sufrió la autora con el título del libro Diez negritos, que pasó a titularse en la versión teatral Y no quedó ninguno, que es como finalmente se conoce la novela en las versiones en inglés.

"Creo que que todo esto es una sarta de mentiras porque nos quieren meter a la fuerza el tema de lo políticamente correcto. Al final lo que hacemos es involucionar en lugar de evolucionar", cuenta el investigador, profesor de Lengua y Literatura en un centro granadino. "Me parece especialmente osado enmendarle la plana a Christie, porque nosotros podemos ver a través de su narrativa la propia evolución de la Sociedad Europea y más en el caso de una mujer como ella, absolutamente feminista, que fue una de las primeras mujeres que viajaba sola, hacía surf... Una señora que abrió la puerta a otras mujeres de un género como el policíaco, tradicionalmente patriarcal. De hecho, sus personajes femeninos son fortísimos. Miss Marple, que vive sola, que resuelve crímenes a los que la policía no encuentra solución...", sentencia Montijano Ruiz.

Para otro escritor y filólogo José Javier León, especialista en Lorca, estas revisiones le parecen "una traición al espíritu del autor" y más en el caso de escritores que no están vivos para dar el visto bueno a nuevas versiones. Unas nuevas ediciones 'pulidas' que no cree que triunfen en la sociedad europea, aunque teme que pueden tener más predicamento en la sociedad estadounidense.

La catedrática de Literatura de la Universidad de Granada, Amelina Correa, aunque esta especie de versiones infantiles para adultos le parecen un auténtico "disparate", teme que puedan ser sólo el comienzo. "Yo creo que tenemos que tener la suficiente capacidad como lectores para darnos cuenta de que estos libros han sido escritos en una época en que los valores reinantes eran otros. Tenemos que situar cada obra en su contexto. Pero yo creo que es un fenómeno, por desgracia, creciente", cuenta Correa, quien tiene constancia de autores cancelados en universidades estadounidenses en los que no pueden recomendarse como lecturas. "Bueno, este mismo fin de semana me he enterado que han amonestado a una profesora por mostrar una imagen del David de Miguel Ángel en la escuela y se ha considerado pornográfico", comenta.

"Cuando escribía Agatha Christie, obviamente había un tipo de sociedad, un tipo de valores, un tipo de lenguaje pero tenemos que ser lo suficientemente maduros. ¿Cogemos ahora una obra de un autor latino o griego y, como en esa época que existía la sociedad esclavista, lo borramos? ¿Eliminamos esa parte del texto? Es una locura", cuenta la catedrática.

Igual de "terrible" le parece el poeta y editor Javier Bozalongo, porque es "burlar una parte del conocimiento a los estudiantes". "Cada obra hay que leerla a la luz de ese momento o nos cargaríamos la historia de de la humanidad. Si te pones a revisar, también puedes revisar también la Biblia". Para el responsable de Sonámbulo Ediciones se ha empezado con dos "iconos" de la literatura juvenil y policiaca "para probar". "Ocultar la verdad a las nuevas generaciones me parece una mala forma de educarlos pero hay que esperar para ver la reacción y puede que se siga avanzando por este camino espantoso, que esto sea sólo el principio".