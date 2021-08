Robin, el compañero de Batman, revela que es bisexual en un cómic con acento granadino

Robin, el inseparable sanchopanza de Batman, el icónico personaje de DC, revela que es bisexual en la nueva entrega de Batman: Urban Legends, que cuenta con la participación de dos granadinos: Belén Ortega (dibujo) y Alejandro Sánchez (color). El nuevo número, puesto a la venta esta semana, se cierra con una escena en la que Tim Drake, una de las encarnaciones de Robin en el universo de DC, desvela su orientación sexual.

Tras la salida del nuevo número, la dibujante granadina, que ya había trabajado en la competencia de DC, reconoció en sus redes sociales sentirse abrumada por las muestras de cariño de los fans del hombre murciélago. En el tuit, ilustrado con los bocetos de algunas páginas y la bandera LGTBI, se despedía también de Drake

#Batmanurbanlegends #6 is already out and with it our last chapter of “Tim Drake: sum of our parts”. It’s overwhelming all the comments and love I’m receiving from you guys, thanks for your support on my very first series with @DCComics ♥️See you soon Tim! ♥️🏳️‍🌈♥️ pic.twitter.com/dKpS2GIajn