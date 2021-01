De Granada a Gotham: la dibujante Belén Ortega dará vida a Batman en un cómic de DC

Dio sus primeros pasos en el dibujo con una serie propia de manga, titulada Himawari. Cambió de registró en Pájaro indiano y después se atrevió a contar la historia de Marc Márquez, estrella del motociclismo. El guionista belga Sylvain Runberg contó con ella para ilustrar la ambiciosa trilogía de Millenium. En 2019, Marvel la llamó para hacer su primera colaboración con el gigante del cómic. Ese mismo año publicaba un spin off de Bárbara, una de las historias más desconocidas de Osamu Tezuka, junto a Víctor Santos en una revista japonesa. Belén Ortega (Granada, 1986) suma ahora otra proeza a su deslumbrante currículum: trabajar con la editorial americana DC. Y ni más ni menos que para 'mudarse' a Gotham. La dibujante dará vida a Batman en una historia de la saga Legends of the Dark Knight, una de las más antiguas de la editorial con el hombre murciélago como protagonista.

Hace dos años, DC se puso en contacto con la granadina a través de Instagram. "Estaba muy liada con la saga Millenium. Era mi último año y la estaba terminando. Intercambiamos correos y se quedó en el aire", recuerda Ortega. A raíz de una portada que hizo para Marvel, en concreto para Silk (una especie de Spiderwoman conocida en España como Seda), el editor que lleva la serie de Batman en DC, Che Grayson, se fijó en ella. "La vio y le gustó mucho. Le preguntó a Bruno Redondo y a Jorge Jiménez (dibujantes de DC) por mí. Ellos me escribieron por separado. Al cabo de dos semanas, Ben Aberthany contacto conmigo. Querían que entrase a trabajar con ellos", cuenta. Precisamente, Che Grayson será el encargado de guionizar esta historia corta.

"Mi gran temor con el mercado americano era eso: dibujar universos que desconozco. Me gustan personajes como Batman, Spiderman o Superman. Dibujarlos es otra historia más allá de que te guste el personaje", señala la artista, que entró en el mercado americano para abrirse nuevas puertas tras despedirse de Millenium. "No he sido yo la que haya buscado dibujar a Batman. Qué suerte la mía porque mucha gente lo busca. Es una oportunidad de trabajar en universo que está muy guay. Tengo el doble reto de hacer una historia con un personaje tan mítico como Batman y que nunca he dibujado. Es una presión enorme. Más allá de esa presión, tengo la oportunidad de romper con esos miedos del mercado americano y sus tiempos", reconoce la ilustradora, que tiene por objetivo ahora descubrir su personalidad dentro del cómic americano.

Una de las primeras dibujantes españolas en dar vida a Batman

Ortega es una de las primeras dibujantes españolas en dar vida al Caballero Oscuro junto a Emma Ríos, que acaba de participar en un proyecto colectivo titulado Batman Black and White. "Mi meta nunca ha sido dibujar a Batman. Estoy probándolo. Voy asumiendo los retos como parte del aprendizaje", se sincera. A la hora de documentarse, la granadina ha estudiado a un montón de autores nacionales e internacionales porque, según ella, necesita referencias visuales y tiene que aprender el lenguaje del personaje (cómo se mueve, la estética). Entre ellos están Sean Murphy, Javier Fernández y Jorge Jiménez. "Sara Pichelli también. Aunque no haya dibujado a Batman me gusta mucho su estilo de dibujo. Y Dan Mora, que es muy amerimanga", añade.

¿Cómo se siente una al trabajar para las dos casas editoriales de cómic más famosas del mundo? "Muy afortunada. Le doy todavía más valor porque nunca me planteé trabajar para Marvel ni para DC. Me hace pensar que cuando trabajas y tus proyectos gustan, pasan estas cosas", asegura la autora que lleva ya un tiempo en Marvel. "Me han dado tres número de Capitana Marvel. Me ocupo de la parte de los flashback. Son trabajos estimulantes. No he hecho nada que no me motivase. Soy consciente de que igual estoy abarcando mucho, pero bueno me está llegando así", declara. En marzo, Ortega empezará con otro personaje en DC del que aún no puede dar muchas pistas (lo que único que confirma es que pertenece al universo Batman).

Al dibujar cómic americano, Ortega dice sentirse "bastante estresada por el componente de la novedad". "No estoy familiarizada. Mi meta haciendo esto es dar con la tecla, encajar bien en lo que se espera de mí y disfrutar con ello. Con el primer guion que me llegó de Capitana Marvel lo pasé muy mal. No he dibujado de manera continuada a este personaje. Después de hacer tres números de Capitana, me he sentido más preparada para afrontar lo de Batman", asevera la artista, cuya meta final es disfrutar dibujando.

Un proyecto para Francia

La granadina también anda metida en otros proyectos más independientes como Patriarchy, una trilogía escrita por Sylvain Runberg y Annabelle Gervais; y con color de la granadina Amparo Crespo. Ambientada en un mundo postapocalíptico, la serie de Editions Caurette estará protagonizado por un grupo de mujeres guerreras conocidas como Las Valquirias. Ellas se enfrentarán a "un mundo donde todas las mujeres se han convertido en esclavas, bajo el régimen patriarcal del Protectorado, y donde los hombres tienen derecho sobre la vida o muerte de ellas", reza la sinopsis. Ortega terminó el primer tomo en noviembre y ahora está con el segundo.

La dibujante toca madera porque le ha ido muy bien a nivel profesional en el año de la pandemia. "Tengo más trabajo que nunca. Mi gremio es de los que menos se está viendo afectado porque la producción de tebeos no ha parado", cuenta. Sin embargo, a nivel personal lo lleva "regular" porque vive sola. "Mi familia y yo estamos siendo muy estrictos. La Navidad la pasé sola. Lo que peor llevo es el aislamiento", confiesa la ilustradora, que casi todas las semanas se organiza de manera diferente. Mientras tanto, Ortega sigue planteándose hacer obras propias en un futuro. "Me motiva mucho contar algo. Pero no tengo prisa", dice al final de la conversación telefónica. Sea cual sea su camino, seguirá brillando.